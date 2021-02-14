殺破狼周運勢／雙子過年手氣好 天秤脫單機率高

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入心靈宮位，被暗戀的對象察覺到心中的秘密，但對方似乎並沒有閃躲你對他的愛意，反而表現得落落大方。某些白羊座的秘密戀情被家裡的人發現，內心反而輕鬆多了，不需要再躲躲藏藏的。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，開工就會收到一個大紅包，可能是一筆很重要的訂單，或是簽下重要的合約，未來的收益不成問題，使你放心不少。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與火星受到人際關係宮位的許多行星影響，有許多親戚朋友在這段時間會陸續來拜訪，需要作東請客吃飯，人際關係方面的花費非常多。

健康運方面，太陽進入心靈宮位，與海王星同宮，假期結束後特別疲倦，作息經常日夜顛倒，無法一下就進入戰鬥狀態，請提早收心，準備好工作的情緒，開工後才不致精神不濟。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，多拜訪一些親朋好友，會獲得重要的人脈以及貴人提拔，進入某個重要機構，或是接到大量的訂單。也可能獲得一些重要的訊息，得到一些利益。

海外運方面，在海外宮位的冥王星相位良好，會藉著工作的機會出差或外派，可趁著人少的時候，到想去朝聖的景點遊覽。某些金牛座則是會接觸許多來自海外的人士，有許多學術與文化的交流。

本週須注意的部分

工作運方面，本週水星持續逆行在志業宮位，同時在志業宮位土星、木星、金星、相位不良，當別人都還在放年假的時候，你卻還是必須留守在工作崗位，有許多突發事件要處理。某些金牛座則會把一些公務帶回家處理。

健康運方面，在命宮的天王星與火星相位不良，當心血光之災，容易發生意外傷害，作息飲食不正常，內分泌有失調的現象，工作太過勞累，當心罹患急性疾病，甚至需要動手術或住院療養。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入志業宮位，一開工就接任十分重要的職務或任務，受到眾人矚目，這也意味著你即將脫離懶洋洋的生活，開啟戰鬥模式，拿出受人認同的成績出來。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，年假的這幾天手氣都不錯，打麻將都能贏到一點壓歲錢，買彩券也會中小獎。有投資習慣的雙子座，股票開市之後，投資標的一路上揚，可在適當的時期獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的天王星、火星與遠行宮位的許多行星相位不良，和喜歡的人又要再度面臨遠距戀情，內心其實充滿了不安與焦慮。某些雙子座目前正在愛慕你的指導者，但這份情感卻不容許表露出來。

學業運方面，水星持續在學業宮位退行，同時土星、木星、金星齊聚與此，相位皆不良，上學期被當的功課，寒假要繼續補修完。某些雙子座整個年假都還在趕報告，無法輕鬆享受假期。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，金星、木星、土星、水星齊聚財務宮位，年節期間，偏財運不錯，可買彩券試試手氣。有投資習慣的巨蟹座，在開市之後，投資標的水漲船高。但由於水星尚在逆行階段，當心掉錢包，信用資料被盜刷。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，連假期間，與另一半多了許多相處的時間，感覺甜蜜。有曖昧對象的巨蟹座，好好對喜歡的人表達你的心意，會被對方接受。如果不敢冒險，只能看著對方離你越來越遠。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與火星相位不良，不要老是依賴朋友聽你倒情緒垃圾，這樣會帶給別人太多情緒負擔，總是愛抱怨，會無預警地被封鎖。

健康運方面，金星、木星、土星、水星齊聚疾厄宮位，年節期間作息不正常，代謝率變差，有嚴重發福的傾向。注意保暖，容易著涼感冒、病毒感染，使得喉嚨與呼吸系統發炎。慢性病舊疾復發，可能就是吃了不新鮮的飲食所致。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位逆行，同時金星、木星、土星齊聚在感情宮位，過年期間會與前任見上一面，雙方因此舊情復燃。感情穩定的獅子座，會想與對方進入婚姻關係，但水星在感情宮位逆行，見對方家長的時間總是喬不攏。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，偏財運佳，不妨買彩券試試手氣。有投資習慣的獅子座，開市之後投資標的水漲船高，無形資產增加，可選在相對高點獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星與火星相位不良，開工就遇到許多突發狀況，有些員工與上司集體跳槽或辭職。某些獅子座則是一開工就與同事溝通不良，只能自己消化掉一些事務。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，注意心血管方面的問題，有許多疾病的徵狀會在此時浮現，必須要開始注意療養。某些獅子座假期玩得太瘋狂，開工後精神狀況變得很差。

處女座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星與感情宮位的海王星相位良好，同時太陽也進入感情宮位，年假期間，與喜歡的對象一起出去走走，雙方的關係可更進一步。感情穩定的處女座，雙方都有論及婚嫁的意願，許多細節需要好好溝通。

工作運方面，金星、木星、土星、水星齊聚工作宮位，年假結束後會需要承接一個重大的職務，成為職場上舉足輕重的人物，然而水星本週尚在退行階段，如果可以的話，晚一點到任或是開工，把功課做足，才能應付新的挑戰。

本週須注意的部分

健康運方面，木星、土星、金星、水星齊聚在健康宮位，年節期間飲食控制不良，代謝率差，有水腫或發福的傾向，水星尚在健康宮位逆行，許多老毛病會在此時舊疾復發。當心著涼感冒、感染病毒，須療養很長的時間才能痊癒。

學業運方面，在學業宮位的火星、天王星相位不良，由於上學期許多科目都未能達標，寒假期間必須補修一些學分。某些處女座對於自由發揮的寒假作業完全沒有頭緒，越接近假期結束越是焦慮。

天秤座：

整體運勢

工作運佳，太陽進入工作宮位，一開工馬上就接到十分重要的任務，或是大筆的訂單，在職場受人矚目。在家接案的天秤座，沒有假期可言，過年期間依然要把工作量消化完畢。

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，同時金星、木星、土星齊聚在戀愛宮位，會與曾經愛戀過的對象再度重逢，心中還有怦然的情愫。年假期間與喜歡的人出遊，脫單機率很高。這段時間容易懷孕，卻尚未準備好迎接小生命降臨。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的火星與天王星相位不良，會有許多預期之外的醫療、保險費用需要支付。小孩或是寵物的身體狀況不佳，會在孩子們身上花很多錢療養。

健康運方面，太陽進入健康宮位，注意心血管方面的問題，火星與天王星齊聚疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機率也比較高，此時不要涉入危險的地區與行為，容易因此損及人身安全。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的冥王星相位良好，年後想換工作，面試運十分討喜，很快就能獲得錄取通知。工作穩定的天蠍座，開工後陸續會有許多訂單、案件湧進，不過由於本週尚在水星逆行階段，簽約日期會有些延遲。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，趁著年假尾聲出遊踩春，會發現許多新的私房景點。這段時間到許多常去參拜的廟宇祈福，希望一整年平平安安，心靈會感到格外平靜與喜樂。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與天王星齊聚感情宮位，相位不良，過年期間與另一半的家庭相處不太愉快，也因此造成雙方之間的摩擦。某些天蠍座則是因為處理家宅問題的一些細節與對方意見不合，覺得對方總是在跟你唱反調。

家宅運方面，木星、土星、水星、金星齊聚家宅宮位，想要買房或搬家的天蠍座，這段時間會看到十分心動的物件，但由於水星在逆行階段，價錢不好商量，需要斡旋較為久的時間。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，不論年紀是否成年，都會收到家中長輩給的紅包，隨時帶在身上，會在某個意想不到的時間派上用場，帶來好運。

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，這段時間會斷捨離一堆過去購買的雜物，清理居家環境後，會覺得生活變得清爽多了。某些射手座生病的家人身體狀況會在此時好轉，日漸康復。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星與天王星相位不良，今年沒有什麼時間可以好好享受年假，新春期間不斷有案件邀約上門，自己也想多賺點外快，整個春節都在工作狀態。

感情運方面，在溝通、通訊宮位的水星、金星、木星、水星相位不良，水星本週尚在逆行狀態，這段時間會與過去喜歡的對象連絡上，但對方已經結婚了。單身的射手座會想與交友軟體裡聊天的網友見個面，但看到本人會頗為失望。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運方面，太陽進入旅遊宮位，假期最後幾日出門踩春踏青，會遇到讓你感覺溫馨的事件，滋潤了心靈，也使得旅程更有意義。或是可以趕在年節尾聲去逛逛街，可以買到許多物超所值的折扣商品。

工作運方面，在命宮的冥王星與面試宮位的海王星相位良好，年後想轉換跑道與跳槽的摩羯座，面試運頗佳，很快就會收到錄取通知。需要考高普考公職的摩羯座，考試運極佳，會通過門檻，進入理想的單位。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星與天王星相位持續不良，和喜歡的人一直在冷戰狀態，已經接近分手的程度。即便是感情穩定的摩羯座，也會因為另一半在假期裡只顧自己玩樂，沒有好好陪伴你，而一直生悶氣。

金錢運方面，金星、木星、土星、水星齊聚金錢宮位，開工之後，薪資會有些微的調整，收入稍微變多了。然而水星本週還在逆行狀態，這段時間要當心掉錢包，或是信用資料被盜刷。貴重的物品也要看好。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，與海王星同宮，相位良好。開工後薪資微調，存款不知不覺增加許多。某些水瓶座會在這段時間找到一些輕鬆的兼差，增加收入。

感情運方面，水星本週持續在命宮退行，如果很想念某個人，不妨趁著新春佳節聯絡對方，也許能見上一面，或是會發現彼此都還相互想念。有些遺憾與誤會可在此時解開。

本週須注意的部分

工作運方面，木星、土星、金星、水星齊聚命宮，開工之後會開始接掌一個重要的職務或任務，但由於本週水星還在退行階段，新手上任，會有許多不順利的問題，需要有耐心解決，並不恥下問。

健康運方面，木星、土星、金星、水星齊聚命宮，同時水星在命宮退行，當心著涼感冒、或是病毒感染，呼吸系統與喉嚨發炎，一直很難痊癒。代謝狀況不良，嚴重發福，慢性疾病徵狀浮現，有惡化的跡象。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，太陽進入命宮，一開工就要承接重要的任務或職務，成為職場上受人矚目的人物，地位與成就明顯提升。某些雙魚座會受到貴人提拔，坐上一個重要的位置，或是獲得表現的舞台。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的冥王星相位良好，遇到困難與危難的時候，會有不知名的陌生人拉你一把，免於災禍。除了抱著感恩的心情，感謝上天庇佑，未來有機會也要多行善與幫助他人。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的火星與天王星相位不良，這段時間盡量不要出遠門，容易遇到交通事故。需要回到工作崗位的雙魚座，交通票券一票難求，甚至會受困在某些區域。

感情運方面，金星在心靈宮位行進，同時水星本週持續在心靈宮位逆行，會與曾經喜歡的對象再度相逢，卻人事已非，對方或是你已經有了新對象。某些雙魚座則是和暗戀的人溝通不良。

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