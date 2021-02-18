超實用！給各命盤的開工收心守則

【文‧科技紫微網】

一旦春節假期步入尾聲，又到開工時，想到即將告別假期，心還是很浮躁，恨不得繼續睡到自然醒，或認為上班是一件「厭世」的事情？加上疫情的威脅仍在，悶在家裡都快悶壞了，還能怎麼收心？科技紫微網將根據紫微命盤，與大家分享最適合你的收心守則，讓你能調整最佳狀態，容光煥發回到工作崗位。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩邊主星內容。

開創型（七殺、破軍、廉貞、貪狼）

健身舒緩，神清氣爽

精力旺盛、活力充沛的開創型，開工前最好把時間花在運動健身上，把握機會收看最新的一場比賽，或是上網瀏覽最新的賽事評論、選手動態，甚至回顧過往的經典賽事也無妨，讓自己重燃熱情。

對你來說，用運動健身來收心是最棒的。在冬日裡揮灑汗水，酣暢淋漓；在有節奏的運動中，趕走過年期間累積的油膩與脂肪，身心舒暢。而運動之後，精神抖擻地回歸職場崗位，能讓你快速恢復原本的工作模式。

領導型（紫微、天府、武曲、天相）

心領神遊，補足精力

領導型向來原則性強，神經緊繃，開工前最好把時間花在旅行上，雖說近年疫情肆虐，無法盡情出遊，但依然可以做好旅行計劃，在網上看一看旅行攻略，瀏覽各地的美景、美食，標記出最想要去的地方，順便連預算、該存多少錢都一起規劃。

有時間的話，實際到附近走走也不錯，不需要跑太遠。重要的是，迎著過年喜慶的氣氛，保持著社交距離，讓風景洗禮你的身心，獲得全新的體驗。如果要結伴同行，也能聊聊彼此未來的規劃，內心滿載愉悅與放鬆，讓開工變得不那麼緊張。

支援型（太陽、巨門、天機）

活力滿載，喜樂滿盈

愛笑愛鬧、喜歡湊熱鬧的支援型，開工前參加娛樂、拓展活動最能激發活力與動力。多看看報、看看電視，或是在網路上看看娛樂新聞，瞭解最新的娛樂動態，瞭解新玩法，腦力激盪一下。

雖然因為疫情的關係，很多實體活動都取消，不過你還是有很多線上活動可參加，無論是玩過的、熟悉的，或是從未接觸過的新領域，都能在其中收穫到快樂。在活動中放下春節中的繁忙與疲憊，玩得盡興，自然快樂開工。

合作型（太陰、天梁、天同）

心靈饗宴，飽腹保福

安靜恬淡的合作型，有點害怕人多嘴雜，假期尾聲最好把一些時間留給自己。徜徉在美食節目、食譜，或者料理為主的YouTuber，沉浸在美味的心靈饗宴中，有效緩和開工前的煩躁心情。

若行有餘力，不妨依樣畫葫蘆，親自嘗試下廚，正好控制油份、糖分，把過年時大吃大喝下堆積的脂肪清理一下，紓解身體、腸胃的負擔。清淡飲食還能讓你平靜下來，滿足口腹之慾又沒有負擔，把生理調整到最佳狀態，更從容地面對過年後開工。

春節連假結束，開啟新年序幕，會有哪些好事等著你呢？提早調整作息、收拾心情，讓「收假症候群」的影響降到最低，也是維護身心健康的重要原則唷！

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