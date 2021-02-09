小孟塔羅：農曆年前能趕走哪種厄運，才能迎接新年？

「臘月二十四， 撣塵掃房子。」據《呂氏春秋》記載，在堯舜時代就有春節掃塵除舊佈新的風俗。按照民間說法因塵與陳為諧音，其用意是要把一切窮運、晦氣統統掃出門，破舊立新的願望和辭舊迎新的祈求。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，農曆年前能趕走哪種厄運，才能迎接新年？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Hannah Elizabeth Fofana(The Field Tarot)

A：懶惰分心。(錢幣八正位)

牌面上的天空有八枚月相，白狼在湖邊靜靜望著前方。

這張牌表示農曆年前，你要能控制本能讓自己保持專注。當你有心想學某項技能，但自身卻處在時好時壞的狀況時，便會陷入矛盾不知如何突破，此時給自己一些時間調整，最終會找到專注學習的方法。小孟老師在此提醒你，與他人比較會讓你更加迷失，你只需比昨天的自己更好即可。

B：新的誘因。(聖杯一正位)

牌面上的金杯佇立在水上，水面則倒映出它的影像。

這張牌表示農曆年前，你要避免被感興趣的新事物誘惑。人很容易被新事物所吸引，但未必新的就會比原有的好，因此保有理性避免衝動行事，才不會做出後悔莫及的決定。小孟老師在此提醒你，當你學會把事情看得淡一些，就比較不會被感覺拉著走。

C：批判不滿。(世界牌正位)

牌面上的天空有八顆球，並以彩虹的色階排序著。

這張牌表示在農曆年前，請多加肯定你所擁有的，不要只看到它的不好。當你獲得一個新東西時，你會小心翼翼的苛護照顧，但久了就會忘記要珍惜，甚至將一切視為理所當然。小孟老師在此提醒你，請不能讓現在變遺憾，看見並珍惜你所擁有的，會再次感受到它的美好。

D：被人利用。(吊人牌正位)

牌面上的天空有一顆圓球，中間為菱形兩邊是三角形。

這張牌表示在農曆年前，不要在成為被束縛的犧牲品了。你的個性友善隨和，這特質卻容易被有心人利用。他們會從你這邊佔便宜，像是請你幫忙一些事情，當你心軟答應時就中計了。小孟老師在此提醒你，雖然我們無法控制人生，但我們可以控制自己，先從婉轉拒絕他人開始吧！

E：戰勝困境。(寶劍十正位)

牌面上的女子裸身躺著，有十把寶劍插入她的身體。

這張牌表示在農曆年前，你能夠戰勝煎熬並克服難關。人在遇到挫折感到無力時，腦袋很容易萌生退縮的念頭。但問題並不會因為逃避而消失，儘管在十字路口徘徊不前，你最終會堅持到底突破瓶頸。小孟老師在此提醒你，每次的挫敗都是邁向成功的經驗。