快訊

日職／再披中華隊戰袍？陳偉殷表態：期待出征東京奧運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12生肖哪裡沒打掃乾淨，小心衰一整年？

聯合新聞網 / 小孟老師
圖／ingimage
圖／ingimage

農曆過年將至，家家戶戶開始打掃準備迎接新氣象，但是打掃之餘也回頭看一下那些地方需要特別加強，小孟老師整理了12生肖的打掃要點，沒有注意到的話小心今年運氣會走衰喔！

1.龍：

龍在天，因此家中天花板與燈具冷氣是屬龍的朋友一定要打掃乾淨的地方。

2.蛇：

蛇屬陰愛潮濕，因此家中最潮濕的地方一定要清乾淨，如：廁所，洗手台，除濕機。

3.虎：

老虎喜歡戶外，因此家中陽台與花園露台一定要打掃乾淨。

4.兔：

兔子愛地堀，因此家中桌角下，衣櫥裡，抽屜都是要特別清理的。

5.羊：

羊有角，潔白有卷毛，因此家中有角的地方都要處理好，床上與娃娃有毛髮都要清理好，白色物品器皿要清理整潔。

6.牛：

牛踩地，因此家中地板，腳踏墊大門口一定要打掃乾淨。

7.馬：

馬奔馳萬里，因此需要眼力與腳力，因此屬馬的人過年要把家中窗戶，鏡子窗台還有鞋子，鞋櫃打掃乾淨。

8.猴：

猴子攀爬樹木，因此屬猴的人要特別將家中櫃子，與牆壁脫落處再粉刷。

9.雞：

雞較矮，能低飛，披彩衣。因此家中電風扇，暖氣，矮櫃，衣服都要處理乾淨。

10.狗：

狗會吠，因此家中電視，喇叭音響，電話，手機能發出聲音的家電都要保持整潔。

11.鼠：

老鼠躲管道與地洞，因此家中水管，水槽，水溝一定要保持暢通。

12.豬：

豬愛吃食物，因此屬豬的人過年一定要將家中的冰箱，爐灶，米甕，碗槽整理清潔乾淨。

生肖運勢 春節

延伸閱讀

尾牙「滾鐵罐」拿年終！洗碗工超神 出手抱走170萬獎金

超實用！過年「15款傳統零食熱量」排行 網驚：這個竟然最低

一張圖讓你春節打掃別犯下背痛 這情況最好看醫生

過年除舊布新 「大掃除護身6招」避免渾身痛

相關新聞

12生肖哪裡沒打掃乾淨，小心衰一整年？

農曆過年將至，家家戶戶開始打掃準備迎接新氣象，但是打掃之餘也回頭看一下那些地方需要特別加強，小孟老師整理了12生肖的打掃要點，沒有注意到的話小心今年運氣會走衰喔！

小孟塔羅：農曆年前能趕走哪種厄運，才能迎接新年？

「臘月二十四， 撣塵掃房子。」據《呂氏春秋》記載，在堯舜時代就有春節掃塵除舊佈新的風俗。按照民間說法因塵與陳為諧音，其用意是要把一切窮運、晦氣統統掃出門，破舊立新的願望和辭舊迎新的祈求。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，農曆年前能趕走哪種厄運，才能迎接新年？

每日星座運勢／雙魚有異性主動邀約 感情進展順利

2021-02-9 牡羊座 投資易有新的發現，宜好好把握機遇。 整體運：★★★☆☆ 投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面

2021星座好運榜出爐！看看你是第幾名？

來到了2021年，內心的空虛還是趕也趕不走？賺的錢不夠花、工作沒衝勁、情路不順？雖然人生有這麼多的不愉快，但是風水輪流轉，運勢已經偷偷在你身後給予助力，如果只顧著自怨自艾，就會錯過好運囉！趕快跟著科技紫微網一起看看2021年的星座好運榜，幫你打一劑強心針！

唐綺陽星座運勢週報：六星連珠在水瓶！凸顯人際關係碰撞 2星座春節財運強

六星連珠在水瓶，水瓶星象的能量，凸顯人際關係的碰撞，易因價值觀與生活習性的不同，產生溝通上的問題，藉此來深入檢討問題所在。即將土天四分，帶來驟變的能量，影響生涯的規劃，運用智慧做出良好的溝通，先放下堅持、聆聽對方的聲音，公眾人物、名人及意見領袖，發言需小心謹慎。

殺破狼周運勢／白羊跟暗戀對象有進展 過年2星座偏財運旺

巨蟹座金錢運方面，新月發生在財務宮位，金星與木星亦合相於此，偏財運佳，打麻將常常自摸還帶好幾台，買彩券中獎機率高。然而水星在財務宮位逆行，有些巨蟹座中獎了、胡牌了卻渾然不知，好處被別人撿走。新月期間，可許下理財相關願望，會獲得良好的能量幫助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。