12生肖哪裡沒打掃乾淨，小心衰一整年？

農曆過年將至，家家戶戶開始打掃準備迎接新氣象，但是打掃之餘也回頭看一下那些地方需要特別加強，小孟老師整理了12生肖的打掃要點，沒有注意到的話小心今年運氣會走衰喔！

1.龍：

龍在天，因此家中天花板與燈具冷氣是屬龍的朋友一定要打掃乾淨的地方。

2.蛇：

蛇屬陰愛潮濕，因此家中最潮濕的地方一定要清乾淨，如：廁所，洗手台，除濕機。

3.虎：

老虎喜歡戶外，因此家中陽台與花園露台一定要打掃乾淨。

4.兔：

兔子愛地堀，因此家中桌角下，衣櫥裡，抽屜都是要特別清理的。

5.羊：

羊有角，潔白有卷毛，因此家中有角的地方都要處理好，床上與娃娃有毛髮都要清理好，白色物品器皿要清理整潔。

6.牛：

牛踩地，因此家中地板，腳踏墊大門口一定要打掃乾淨。

7.馬：

馬奔馳萬里，因此需要眼力與腳力，因此屬馬的人過年要把家中窗戶，鏡子窗台還有鞋子，鞋櫃打掃乾淨。

8.猴：

猴子攀爬樹木，因此屬猴的人要特別將家中櫃子，與牆壁脫落處再粉刷。

9.雞：

雞較矮，能低飛，披彩衣。因此家中電風扇，暖氣，矮櫃，衣服都要處理乾淨。

10.狗：

狗會吠，因此家中電視，喇叭音響，電話，手機能發出聲音的家電都要保持整潔。

11.鼠：

老鼠躲管道與地洞，因此家中水管，水槽，水溝一定要保持暢通。

12.豬：

豬愛吃食物，因此屬豬的人過年一定要將家中的冰箱，爐灶，米甕，碗槽整理清潔乾淨。