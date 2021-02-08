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唐綺陽星座運勢週報：六星連珠在水瓶！凸顯人際關係碰撞 2星座春節財運強

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報2/8-2/14】

重要星象：六星連珠水瓶、即將土天四分

六星連珠在水瓶，水瓶星象的能量，凸顯人際關係的碰撞，易因價值觀與生活習性的不同，產生溝通上的問題，藉此來深入檢討問題所在。即將土天四分，帶來驟變的能量，影響生涯的規劃，運用智慧做出良好的溝通，先放下堅持、聆聽對方的聲音，公眾人物、名人及意見領袖，發言需小心謹慎。

工作注意：巨蟹、天蠍、魔羯、雙魚

巨蟹：溝通表達時，婉轉一點別太直接

天蠍：任務一個接一個，感到繁忙辛苦

魔羯：學會把事情分擔出去，避免過勞

雙魚：工作易分心，或邏輯讓人搞不懂

桃花注意：白羊、雙子、天秤、射手

白羊：事情不如預期，容易對親近的人生氣

雙子：對彼此多一點體諒很重要

天秤：出現轉折點，當心誤踩地雷

射手：桃花機會多，就看自己是否接受

財運注意：金牛、處女

金牛：財運旺，有日進斗金的趨勢

處女：直覺判斷強，可以再大膽些

健康注意：獅子、水瓶

獅子：有點累過頭，需要大量休息

水瓶：事情多煩心，出去走走有益健康

周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

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