每日星座運勢／雙魚多和長輩們交流 經驗談外有收穫

2021-02-20

牡羊座

新潮的服飾讓你大出風頭。

整體運：★★★☆☆

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

愛情運：★★★★☆

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。

事業運：★★★☆☆

心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！

財運：★★★☆☆

在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

金牛座

時間充裕，適合整理思緒的一天。

整體運：★★★★☆

今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。

愛情運：★★★★☆

伴侶顯得更浪漫感性，會製造生活情趣，相對地，對方也希望你有所回應，而非對牛彈琴！

事業運：★★★☆☆

許多事情都需要你親自處理，有些忙不過來，注意調整思緒，別讓繁雜事務影響了心情。

財運：★★★★☆

財運極佳，不用為金錢擔心。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00芒果黃

開運方位：西北方向

雙子座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！

事業運：★★★★☆

有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！

財運：★★☆☆☆

不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00白鋼銀

開運方位：正北方向

巨蟹座

把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

整體運：★★★★☆

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中的人特別容易動怒生氣，與對方約會不要太過頻繁才好！

事業運：★★★★★

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中會讓你體會到團體力量的強大，並善於去利用這股力量。

財運：★★★☆☆

經濟交由另一半或是較為親近信任的人打理比較妥當。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00硃砂紅

開運方位：正東方向

獅子座

注重過程，少計較結果。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！

事業運：★★★☆☆

別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。

財運：★★★☆☆

財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00青金石藍

開運方位：東北方向

處女座

適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。

整體運：★★★★☆

遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。

愛情運：★★★★☆

單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。

事業運：★★★★☆

人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！

財運：★★★☆☆

眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00珍珠白

開運方位：正東方向

天秤座

口才極佳。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

愛情運：★★★☆☆

與情人約會時專心一點，別分心處理自己的公事，以免對方不高興哦！

事業運：★★★☆☆

有許多表現的機會，也顯得驕傲，小心驕兵必敗，自負的後果會讓你後悔莫及喔！

財運：★★★★☆

正財運不錯，而在偏財方面失多得少，需減少投機和賭博。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00琉璃銀

開運方位：正東方向

天蠍座

強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。

整體運：★★★★☆

與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。

愛情運：★★★★☆

單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。

事業運：★★★★☆

特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。

財運：★★★☆☆

要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00玉髓紅

開運方位：正東方向

射手座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

事業運：★★★★☆

展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

財運：★★★☆☆

在金錢利益上易與人發生衝突。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00艷棗紅

開運方位：東北方向

摩羯座

良好的信用有助於事業的發展。

整體運：★★★★☆

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

事業運：★★★★☆

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

財運：★★★★☆

有機會兼差，賺取外快。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00墨玉綠

開運方位：正東方向

水瓶座

心情好，桃花自然來。

整體運：★★★★★

今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，注意不要太過於自我，自然會有成功結緣的機會。今天可密切關注市場動態，容易發現不錯的投資訊息，注意把握。休息時可約朋友一起去郊外踏青，感受一下大自然的美。

愛情運：★★★★☆

特別能感受另一半對你的關懷，這讓你滿臉都洋溢著幸福，你也別忘了把愛回饋給對方哦！

事業運：★★★★★

特別能享受生活，心情愉快，做起事來也很起勁，收穫頗多。

財運：★★★★☆

財務運作頻繁，金錢流通快速的一天。理財上呈現積極大膽的作風，易把握商機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00琉璃銀

開運方位：正南方向

雙魚座

人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

整體運：★★★★★

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

愛情運：★★★★☆

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

事業運：★★★★★

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

財運：★★★★☆

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00檸檬綠

開運方位：西北方向





