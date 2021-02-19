每日星座運勢／雙子工作忌操之過急 今天宜外出旅行

2021-02-19

牡羊座

好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

事業運：★★☆☆☆

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

財運：★★★☆☆

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00寶石藍

開運方位：正北方向

金牛座

財運較弱，投資應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

今天對錢財的慾望強烈，冒險心態重，耳邊回響著一本萬利的投資消息，刺激著你的大腦，過於相信宣傳，衝動投資小心血本無歸。學生族上課容易恍神，特別是女生，有胡思亂想的傾向。

愛情運：★☆☆☆☆

易受情緒影響，與伴侶的相處不太愉快，宜暫時分離，各忙各的為佳。

事業運：★★☆☆☆

今天在工作中競爭、忙碌難免，需耐著性子慢慢處理，多多請教前輩。

財運：★☆☆☆☆

錢財難留住，送禮、請客不會手軟，缺乏理性評估，支出頗大。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00玉米黃

開運方位：東南方向

雙子座

工作切忌操之過急哦！

整體運：★★☆☆☆

單身者易吸引藝術氣質型異性，且彼此的真誠還會令雙方的感覺迅速轉濃哦！學生族對理財很感興趣，且善於支配自己的零用錢，不僅花得順心還能有節餘；今天宜外出旅行，會有不錯的收獲。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想步入婚姻的念頭強烈，不妨和戀人好好談一談未來的計劃！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

財運：★★★☆☆

財氣不穩定，預計中的收入易中途生變。若急需資金周轉，還應另作打算。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00蘋果綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

積極主動能提高辦事的效率。

整體運：★★★☆☆

工作上能掌控主導權，讓事情有條不紊地進行。戀人未察覺出你的情緒變化，讓你認為對方已不如以前那般在乎你，產生強烈的失落感。兄弟姐妹之間，今天易因錢財而產生爭執。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒有什麼力氣去經營感情。

事業運：★★★★☆

開朗的心情讓你在工作時精力倍增，做什麼事都順風順水，不過，切記賣力工作時也要懂得忙裡偷閒。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念、物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

獅子座

遇到問題，不宜找同齡之人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡之人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

事業運：★★★☆☆

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推拖責任。

財運：★★☆☆☆

事業不定，財源不開。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-19:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

處女座

相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

整體運：★★★★☆

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，有機會遇到讓你心動的對象，可以主動示愛，容易有意外驚喜。

事業運：★★★★☆

職場中的表現氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

財運：★★☆☆☆

今日不宜投資，除非你對金融市場很了解，否則易失算。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00石榴紅

開運方位：西南方向

天秤座

調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托在股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到上司和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

事業運：★★★★☆

只要行動就能體會到工作的快樂，加上不間斷地激勵自己做事，會小有成績喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00古銅青

開運方位：正南方向

天蠍座

運勢居高不下，能輕鬆應對各種事務。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有說不完的情話，彼此都能碰觸到對方最柔軟的心房；單身者多向外活動，會有特殊的姻緣際遇。工作上有機會發揮專業技能，一展絕活，很有成就感。財運順暢，稍加運作就能有不錯的進帳，對商務、業務、開發工作者影響較大。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易得到異性的青睞。

事業運：★★★★★

你有嚴謹的思想能力，談判時能應對自如喔！

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00艷棗紅

開運方位：正東方向

射手座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

事業運：★★★★★

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

財運：★☆☆☆☆

虛榮心較重，過於追求名牌，易大手筆支出，把錢財敗光。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00蘭花紫

開運方位：東北方向

摩羯座

珍惜眼前人。

整體運：★★★★☆

開始新戀情的人，偶爾想起從前的他，仍有一種難以釋懷的感覺，其實幸福就在眼前；理財不必高深的學問，今天的好運勢就能幫助你大有斬獲；不必求工作稱不稱心，無論從哪裡著手，都會有不錯的機遇。

愛情運：★★★☆☆

沒有太多愛情際遇的一天，去咖啡廳坐坐，或是去享受一頓美食，都能讓你心滿意足。

事業運：★★★★☆

工作較忙碌，但能以良好的精神狀態積極處理，而且貴人助力強，讓你感覺有使不完的能量。

財運：★★★★☆

財運不錯，但也容易把錢花在家人身上。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00檸檬綠

開運方位：東北方向

水瓶座

加強體育鍛煉。

整體運：★★☆☆☆

為心儀的對象默默付出，今天是開花結果的時機，向對方表明心意會獲得滿意的回應。財運一般，但打拼的本錢有機會得到加強，和朋友一起去健身，會有不錯的效果。工作時顯得疲倦，容易三心兩意，工作效率較低。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的關心增多，愛情運也不斷上升；單身者有機會在應酬中發現不錯的對象。

事業運：★★☆☆☆

工作較順利，但人際關係的處理會花去你較多的時間，一些不必要的應酬能推則推。

財運：★★☆☆☆

你一旦被負面情緒籠罩，容易導致小狀況不斷，涉及金錢方面的問題時，應小心謹慎。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

雙魚座

好運氣與你相隨。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作時倍感輕鬆。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物，男生則有機會邀約心儀的對象共進晚餐。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放慢，不要把自己逼得太緊了。

財運：★★★★☆

有不錯的進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00香吉士黃

開運方位：西北方向





