每日星座運勢／水瓶工作很有成就感 構想易得肯定

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2021-02-18

牡羊座

順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由，且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受他對你的愛。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

財運：★☆☆☆☆

財氣不足，運氣不佳，不宜玩金錢遊戲，也別做發大財的白日夢，一旦資金周轉不靈時，宜暫停運作。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00竹葉青

開運方位：正南方向

金牛座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

身邊出現不少桃花，單身者與成熟型異性特別有緣；有伴侶的人要留意三角關係。

事業運：★★★★★

今日是個挑戰的日子，想必是忙碌異常，有伸展不開的跡象；不過，只要秉持良好的耐力，不難突破困境。積極點，什麼事都難不倒你！

財運：★★★★☆

有閒錢不妨添購一些新傢俱，好好佈置一番！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉

開運方位：正東方向

雙子座

運勢不錯，努力爭取表現機會。

整體運：★★★☆☆

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

事業運：★★★★☆

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

財運：★★★☆☆

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

走累了不妨歇歇。

整體運：★★★☆☆

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

愛情運：★★★★☆

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

事業運：★★★☆☆

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

財運：★★★☆☆

借貸應小心，提防上當受騙。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

獅子座

處理事務，需注意方式與方法。

整體運：★★★★☆

對另一半別太強勢，已得到的並不意味著永久擁有，不控制自己的情緒，則會令對方產生放棄的念頭。今天財運的好壞極易受到情緒的影響，會在關鍵時刻換來大逆轉的結局。工作表現上，頗得上司賞識。

愛情運：★★★☆☆

今日與伴侶溝通交流時要注意，對於雙方過往的情史、情感經歷等不要輕易說起或提及。

事業運：★★★★★

事業運不錯，適合在今天做一點思考、規劃和評估方面的工作。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，雖然不見得有實質所得，可是對與賺錢有關的事務充滿興趣，理財、花錢上出現大膽海派作風。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

處女座

敢於開創是成功關鍵。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想要靠近愛情，就要主動創造與異性接觸互動的機會。

事業運：★★★★☆

在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄、堅持下去就會看到希望。

財運：★★★☆☆

暗財運弱，正大光明的賺錢才實際！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00睡蓮紫

開運方位：正東方向

天秤座

運勢起伏，多給自己打氣。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

事業運：★★☆☆☆

挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

財運：★☆☆☆☆

今日易破財，不宜購買大宗、昂貴的商品，不小心損壞、得不償失的機率高。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00深海藍

開運方位：正東方向

天蠍座

能力突顯的一天。

整體運：★★★★☆

文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，可望廣受好評。緣份來得好，單身女性很有可能接到優秀男同事射來的丘比特之箭。投資上思前想後，顧忌太多反而容易錯過機會。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，單身者多注意工作上往來的客戶，有機會結識志趣相投的異性朋友。

事業運：★★★★☆

情緒能保持在愉悅的狀態，喜歡追求輕鬆而有效率的辦事方式，因此手頭的事情都能迅速、有效的解決。

財運：★★★☆☆

把偏財方面的事託付給信任的人吧！別人抱著無所謂的態度去做，反而會給你帶來好運，好比讓別人幫你填寫樂透號碼，中獎率反而更高呢！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00香吉士黃

開運方位：正北方向

射手座

今天的運勢跌宕起伏。

整體運：★★☆☆☆

在與他做愛時表現出來的不專心，讓他感到很惱火，甚至懷疑你是否有外遇；工作中取得的卓越成績會有被人竊取的危險，千萬要保管好原版的資料、文件；財運不錯，有機會從朋友處獲得有利訊息，易有一筆可觀的收入。

愛情運：★☆☆☆☆

有伴侶者不易感受到伴侶的溫暖，遇到問題切忌冷戰，應以理性平和的態度跟對方溝通交流。

事業運：★★☆☆☆

情緒會受你爭我奪的混亂環境影響，轉強的好勝心將會使你陷入無意義的戰場。

財運：★★★☆☆

財運不太好，呈現求財不易，得財費力的困境。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00檸檬綠

開運方位：正北方向

摩羯座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

雙方在相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

工作上衝勁十足，很愛自我表現，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，需提醒自己收斂一些才好。

財運：★★★★☆

容易獲得異性的金援，別錯過機會。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅

開運方位：東南方向

水瓶座

精神抖擻，很有進步的動力。

整體運：★★★★★

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳；伴侶之間相互關心、鼓勵，彼此都能從對方身上獲得感動。

事業運：★★★★★

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以此提升工作效率。

財運：★★★★☆

今日有機會獲得分析之財，對於操作股票的人來說，易因判斷準確而獲利。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00雪花銀

開運方位：西北方向

雙魚座

做的不如想的好。

整體運：★☆☆☆☆

「強摘的瓜不甜」，如果對方已無意於你，也別勉強，重新尋找幸福才是正道。投資上要多份謹慎，盲目聽從他人意見，小心中小人圈套。約同事玩樂最好提前預約，不然容易空有一番安排但最後他人都不能赴約。

愛情運：★☆☆☆☆

有利獨處的一天，單身者想談戀愛不易；有伴侶者易跟對方鬧脾氣，不宜長時間待在一起。

事業運：★★☆☆☆

情緒不佳，悶悶不樂，工作慾望不強但偏偏有一堆事務等著你處理，還應打起精神來。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00玉髓紅

開運方位：正北方向



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