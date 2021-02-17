每日星座運勢／獅子過去擱置的計劃 可在今日提出
2021-02-17
牡羊座
睡覺也能成為煉金石。
整體運：★★★★☆
今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。
愛情運：★★★☆☆
隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！
事業運：★★★★☆
工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。
財運：★★★☆☆
今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-09:00珊瑚橙
開運方位：東南方向
金牛座
運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。
整體運：★★☆☆☆
愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。
事業運：★★☆☆☆
和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。
財運：★★★☆☆
思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-10:00乳酪白
開運方位：西北方向
雙子座
應酬頻繁，感覺疲憊。
整體運：★☆☆☆☆
因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。
愛情運：★★☆☆☆
在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！
事業運：★★☆☆☆
比較敏感，同事的竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。
財運：★☆☆☆☆
錢財運低迷，想要憑一己之力求財不易，遇到錢財問題時，可多向親友求援。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：16:00-18:00橄欖綠
開運方位：正東方向
巨蟹座
運勢較弱的一天。
整體運：★★☆☆☆
工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。
愛情運：★★★☆☆
單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。
事業運：★★☆☆☆
容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。
財運：★★☆☆☆
混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅
開運方位：正北方向
獅子座
過去擱置的計劃可在今日提出。
整體運：★★★★★
今天是感情的幸運日哦！無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。
愛情運：★★★★★
大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧！單身者也有機會遇到理想中的情人喔！
事業運：★★★★★
事業運很好耶！有差遣他人辦事的力量，也要注意自己的態度，免得太強勢會引來反感！
財運：★★★☆☆
投資應顧全大局，有些細節可不予考慮，切莫因小失大。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-06:00象牙白
開運方位：東北方向
處女座
為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。
整體運：★★★☆☆
今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。
愛情運：★★★★☆
容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。
事業運：★★★☆☆
工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。
財運：★★☆☆☆
對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：06:00-08:00薰衣草紫
開運方位：正東方向
天秤座
今天諸事順利，是個好日子。
整體運：★★★★☆
另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。
愛情運：★★★★★
甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫馨；對方的傾聽，能讓你找到宣洩情緒的管道。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究一類的工作，例如：報表分析等等！
財運：★★★★☆
為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於外出洽商。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-07:00可可棕
開運方位：西北方向
天蠍座
真心傳遞愛意。
整體運：★★★☆☆
活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。
事業運：★★★☆☆
雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。
財運：★★★★☆
人際關係運用得當，可化為財源。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：04:00-06:00秋葵綠
開運方位：西北方向
射手座
事業、愛情都順利的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。
愛情運：★★★★☆
異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。
事業運：★★★☆☆
工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。
財運：★★☆☆☆
財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-23:00芒果黃
開運方位：正南方向
摩羯座
冷靜讓你更加有智慧。
整體運：★★☆☆☆
跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。
愛情運：★☆☆☆☆
情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。
事業運：★★★☆☆
工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。
財運：★★★☆☆
發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00玉髓紅
開運方位：東南方向
水瓶座
收穫不小，但要有計劃和原則。
整體運：★★★★☆
愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。
愛情運：★★★☆☆
出門前，戴些特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！
事業運：★★★★☆
與人合作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展才會順利。
財運：★★★★☆
一定要細心留意親朋好友的動向，他們會為你帶來賺取偏財的消息資訊。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00杜鵑粉
開運方位：東北方向
雙魚座
心情很美麗。
整體運：★★★☆☆
上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。
愛情運：★★★☆☆
對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心；在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。
事業運：★★★★☆
工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手執行時，就會發現它並不像你所想的那麼難，憑藉你自身的能力也能順利地完成。
財運：★★★☆☆
別為了金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-20:00硃砂紅
開運方位：正東方向
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