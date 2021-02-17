每日星座運勢／獅子過去擱置的計劃 可在今日提出

2021-02-17

牡羊座

睡覺也能成為煉金石。

整體運：★★★★☆

今天的精神不太好，與其到超市買一大堆的營養品，不如睡個美容覺，這樣更健康又有效；財務狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街時可不要瘋狂血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

愛情運：★★★☆☆

隨和順從的態度，加上天真無邪的笑容，能提升戀愛運唷！

事業運：★★★★☆

工作穩定，有不錯的進財機會；生意人不妨多向外發展，可提升財運。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然見識遠大，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

金牛座

運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

事業運：★★☆☆☆

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

財運：★★★☆☆

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00乳酪白

開運方位：西北方向

雙子座

應酬頻繁，感覺疲憊。

整體運：★☆☆☆☆

因工作關係或是朋友邀約而不得不出席飯局或是參加各種聚會，表面談笑風生，內心卻苦不堪言，有時候說出「不」字，就能讓你輕鬆許多。已婚者感情生活出現小危機，需用心處理。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，向對方傾訴內心的苦悶，會讓你感受到溫暖！

事業運：★★☆☆☆

比較敏感，同事的竊竊私語你都很容易誤解以為是在針對自己。

財運：★☆☆☆☆

錢財運低迷，想要憑一己之力求財不易，遇到錢財問題時，可多向親友求援。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00橄欖綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

事業運：★★☆☆☆

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

財運：★★☆☆☆

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00朝霞紅

開運方位：正北方向

獅子座

過去擱置的計劃可在今日提出。

整體運：★★★★★

今天是感情的幸運日哦！無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。

愛情運：★★★★★

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧！單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

事業運：★★★★★

事業運很好耶！有差遣他人辦事的力量，也要注意自己的態度，免得太強勢會引來反感！

財運：★★★☆☆

投資應顧全大局，有些細節可不予考慮，切莫因小失大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00象牙白

開運方位：東北方向

處女座

為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。

整體運：★★★☆☆

今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。

愛情運：★★★★☆

容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。

事業運：★★★☆☆

工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。

財運：★★☆☆☆

對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

天秤座

今天諸事順利，是個好日子。

整體運：★★★★☆

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫馨；對方的傾聽，能讓你找到宣洩情緒的管道。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究一類的工作，例如：報表分析等等！

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於外出洽商。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00可可棕

開運方位：西北方向

天蠍座

真心傳遞愛意。

整體運：★★★☆☆

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★★★☆

人際關係運用得當，可化為財源。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00秋葵綠

開運方位：西北方向

射手座

事業、愛情都順利的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人為對方製造小浪漫，能讓對方感受到你的無限愛意，回報給你的也是同樣熱烈的情意。開動機敏的頭腦，工作上找準方向，就能出奇制勝。不過也不可得意忘形，以免引起上司的反感。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，特別是與不同興趣、不同領域的人接觸的機會多，容易獲得好消息。

事業運：★★★☆☆

工作較順心，外出機會多，有機會出差或是面見客戶，正是與人交流、談判的時機。

財運：★★☆☆☆

財運相對穩定的日子，宜安穩度日，不利向外汲汲營營，若太過冒險，想要以小搏大，錢財易有去無回。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00芒果黃

開運方位：正南方向

摩羯座

冷靜讓你更加有智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃飛醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌妄加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

情緣坎坷，你愛的人不愛你，愛你的人你不愛，糾結不安，難遇良緣。

事業運：★★★☆☆

工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔閡。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00玉髓紅

開運方位：東南方向

水瓶座

收穫不小，但要有計劃和原則。

整體運：★★★★☆

愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。

愛情運：★★★☆☆

出門前，戴些特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

與人合作，最好表達清楚自己的意圖和目的，工作進展才會順利。

財運：★★★★☆

一定要細心留意親朋好友的動向，他們會為你帶來賺取偏財的消息資訊。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

雙魚座

心情很美麗。

整體運：★★★☆☆

上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心；在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。

事業運：★★★★☆

工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手執行時，就會發現它並不像你所想的那麼難，憑藉你自身的能力也能順利地完成。

財運：★★★☆☆

別為了金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00硃砂紅

開運方位：正東方向





