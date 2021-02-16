每日星座運勢／牡羊事業上有困難時 最好求助他人

2021-02-16

牡羊座

事業上有困難最好求助他人。

整體運：★☆☆☆☆

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

愛情運：★☆☆☆☆

今日易被伴侶潑冷水，還在醞釀中的計劃別急著說出來。單身者桃花不強，示愛需謹慎。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★☆☆☆☆

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，金錢上保守為宜，切忌大筆投資。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00水鑽藍

開運方位：西北方向

金牛座

運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

整體運：★★★☆☆

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

事業運：★★★★☆

沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。

財運：★★★☆☆

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00芥末黃

開運方位：正東方向

雙子座

謹慎交友，切忌輕信。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

事業運：★★★☆☆

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

財運：★★★☆☆

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

財運：★★★☆☆

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

獅子座

需控制自己的情緒。

整體運：★★★☆☆

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。

事業運：★★★★☆

工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。

財運：★★☆☆☆

要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00玉米黃

開運方位：正東方向

處女座

積極調整心態，才能遠離煩躁。

整體運：★★☆☆☆

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

愛情運：★★★☆☆

已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

財運：★★★☆☆

財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

天秤座

好運氣相伴的一天，心情愉快。

整體運：★★★★★

已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。

愛情運：★★★★☆

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運；內勤工作者的感受比較不強烈。

財運：★★★★☆

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，必須大膽去開發後才看得到財路！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00遠洋藍

開運方位：正西方向

天蠍座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。

事業運：★★☆☆☆

有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。

財運：★★★☆☆

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

射手座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00石榴紅

開運方位：東北方向

摩羯座

出門機會多，注意安全。

整體運：★★☆☆☆

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

愛情運：★★★☆☆

感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！

事業運：★★☆☆☆

工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。

財運：★★☆☆☆

貪心的一天，要小心受騙機率飆高。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00可可棕

開運方位：正東方向

水瓶座

手忙腳亂反而影響工作進展。

整體運：★★★☆☆

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛的氣氛，但太挑剔會招致反效果。

事業運：★★★☆☆

工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出步伐，你會看到全新的自我。

財運：★★★☆☆

懶散加上拖延，易使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀

開運方位：西北方向

雙魚座

把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

整體運：★★★★☆

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

愛情運：★★★☆☆

單身者多與異性接觸，可提升戀愛運；有伴侶者多讚美另一半，兩人的關係會更融洽。

事業運：★★★★☆

事業運不錯！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激，就能找到靈感囉！

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00竹葉青

開運方位：正東方向





