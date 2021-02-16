每日星座運勢／牡羊事業上有困難時 最好求助他人
2021-02-16
牡羊座
事業上有困難最好求助他人。
整體運：★☆☆☆☆
一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。
愛情運：★☆☆☆☆
今日易被伴侶潑冷水，還在醞釀中的計劃別急著說出來。單身者桃花不強，示愛需謹慎。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。
財運：★☆☆☆☆
金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，金錢上保守為宜，切忌大筆投資。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00水鑽藍
開運方位：西北方向
金牛座
運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。
整體運：★★★☆☆
愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。
事業運：★★★★☆
沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。
財運：★★★☆☆
可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-10:00芥末黃
開運方位：正東方向
雙子座
謹慎交友，切忌輕信。
整體運：★★☆☆☆
戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！
事業運：★★★☆☆
工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。
財運：★★★☆☆
在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-16:00蕃茄紅
開運方位：正東方向
巨蟹座
助人為樂，易有善報的一天。
整體運：★★★★☆
今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！
財運：★★★☆☆
錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-09:00玳瑁棕
開運方位：西南方向
獅子座
需控制自己的情緒。
整體運：★★★☆☆
戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。
事業運：★★★★☆
工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。
財運：★★☆☆☆
要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-15:00玉米黃
開運方位：正東方向
處女座
積極調整心態，才能遠離煩躁。
整體運：★★☆☆☆
情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。
愛情運：★★★☆☆
已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。
事業運：★☆☆☆☆
事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。
財運：★★★☆☆
財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：20:00-22:00燻鮭紅
開運方位：西南方向
天秤座
好運氣相伴的一天，心情愉快。
整體運：★★★★★
已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。
愛情運：★★★★☆
今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運；內勤工作者的感受比較不強烈。
財運：★★★★☆
財運還不錯，但不是從天而降的那一種，必須大膽去開發後才看得到財路！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00遠洋藍
開運方位：正西方向
天蠍座
健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。
整體運：★★★☆☆
除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。
愛情運：★★☆☆☆
今日愛情運不佳，應與伴侶坦誠相待，千萬別說謊，易被識破造成嚴重後果。
事業運：★★☆☆☆
有忙中出錯的狀況，切忌耍小聰明、急於求成，越忙越要靜下心來謹慎應對。
財運：★★★☆☆
眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-07:00苔蘚綠
開運方位：東北方向
射手座
決斷需要理性。
整體運：★★★★☆
果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。
愛情運：★★★★☆
愛情運特別旺，是適合告白的好日子！戀愛中人要好好珍惜、疼愛眼前人，單身者則有思念舊情人的傾向。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題時，只要虛心請教，都能找到方法解決。
財運：★★☆☆☆
財運不太穩定，金錢入帳順利時，要特別小心麻煩尾隨在後。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：18:00-20:00石榴紅
開運方位：東北方向
摩羯座
出門機會多，注意安全。
整體運：★★☆☆☆
今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。
愛情運：★★★☆☆
感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！
事業運：★★☆☆☆
工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。
財運：★★☆☆☆
貪心的一天，要小心受騙機率飆高。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00可可棕
開運方位：正東方向
水瓶座
手忙腳亂反而影響工作進展。
整體運：★★★☆☆
出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。
愛情運：★★☆☆☆
渴望戀愛的氣氛，但太挑剔會招致反效果。
事業運：★★★☆☆
工作上有新契機，應大膽嘗試，別顧慮過多，勇敢邁出步伐，你會看到全新的自我。
財運：★★★☆☆
懶散加上拖延，易使你無形中喪失賺錢的契機。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀
開運方位：西北方向
雙魚座
把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。
整體運：★★★★☆
會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。
愛情運：★★★☆☆
單身者多與異性接觸，可提升戀愛運；有伴侶者多讚美另一半，兩人的關係會更融洽。
事業運：★★★★☆
事業運不錯！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激，就能找到靈感囉！
財運：★★★☆☆
財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-09:00竹葉青
開運方位：正東方向
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