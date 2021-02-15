每日星座運勢／金牛分析易找到靈感 今天財運旺盛
2021-02-15
牡羊座
凡事多一些耐心，遇事別沮喪。
整體運：★★☆☆☆
不安全感強烈，易被周圍的人、事、物影響，一點點負面訊息都能讓你陷入悲觀之中，工作也易受到影響。其實，很多事是一通百通的，別給自己太大的壓力。若是心理壓力太大，不妨跟親友、伴侶訴說一番，可適度紓解。
愛情運：★★☆☆☆
有機會遇到心儀的對象，別急於表白，先想想如何給對方留下好印象吧。
事業運：★★☆☆☆
容易動怒，會為一點小事而與他人發生爭執，也因此自身的良好形象會受到損害。
財運：★★★☆☆
貨比三家不吃虧，能買到自認物美價廉的商品。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠
開運方位：正東方向
金牛座
運勢很酷的一天。
整體運：★★★★★
今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。
愛情運：★★★★☆
今天是個桃花日，有許多機會可以跟異性朋友談天玩樂。單身朋友好好把握今天吧！
事業運：★★★★★
事業運頗優，是你發揮聰明才智的時候。分析上，特別容易找到靈感與掌握重點。
財運：★★★★★
多閱讀與財務相關的書籍，可增強投資信心與市場判斷力。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00冷泉藍
開運方位：正北方向
雙子座
開朗坦率，今天情緒較高亢。
整體運：★★★★☆
今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。
愛情運：★★★☆☆
關心對方固然是好事，可是過度掌控會令對方吃不消喔！
事業運：★★★★☆
有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並拓展人際關係，會有豐厚的回報。
財運：★★★★☆
別光顧著暗地裡笑，一旦客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-07:00翡翠綠
開運方位：正北方向
巨蟹座
心情起伏變化，多愁善感的一天。
整體運：★★★☆☆
看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難以平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折一隻紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱、擔心的日子，面對感情易想太多，甚至有點神經質。
事業運：★★★★☆
需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。
財運：★★★☆☆
手頭鬆就花錢凶，錢財難守住。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀
開運方位：西南方向
獅子座
暫時沒有結果沒關係，努力就對了。
整體運：★★☆☆☆
感情因自己的惰性而漸漸冷卻，戀人對你會有猜疑，需主動化解才能好轉。工作中的麻煩不少，但是有同事的指點和幫助，又免去不少煩惱。抽些時間與好友玩玩棋類遊戲，會讓你開懷，對身心健康也頗有助益。
愛情運：★★★☆☆
單身者可多安排一些娛樂活動，容易有艷遇；已婚者多約會，製造浪漫，可增進感情。
事業運：★☆☆☆☆
今日工作壓力較大，空降重任的機率高，要扛住壓力，及時尋求幫助。
財運：★★★☆☆
財運普通，吃喝玩樂的機會增多，而且你出手大方，顯得沒有規劃，容易透支。
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：21:00-23:00咖啡棕
開運方位：西南方向
處女座
行動力較弱，比較懶散。
整體運：★☆☆☆☆
單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。
愛情運：★☆☆☆☆
有桃花出現的跡象，但是，也容易太過急進而嚇跑桃花。
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要再檢查確認一番。
財運：★☆☆☆☆
不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品。投資上則易判斷失誤，有利保守觀望。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-19:00夕陽橙
開運方位：正南方向
天秤座
今天會顯得固執己見哦！
整體運：★★★☆☆
與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地點；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！
愛情運：★★★☆☆
對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。
事業運：★★★☆☆
會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要獲得別人的關心就先關心他人吧！
財運：★★☆☆☆
財運一般，不宜大額投資，有利保守求財。想要碰運氣不易，還是踏實一點為妙。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：04:00-06:00芒果黃
開運方位：西北方向
天蠍座
愛情運突顯，積極工作的一天。
整體運：★★★★☆
已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強勁，愛慕你已久的人向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作起來特別賣力，會得到眾人的認同。
愛情運：★★★★★
談情說愛順利的一天，不妨說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。
事業運：★★★★☆
頭腦更加清醒，說話、做事都能摒除自己的偏見和固執，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。
財運：★★★☆☆
愛錢的一天。金錢問題上宜秉持謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-14:00夕陽橙
開運方位：西北方向
射手座
普通的一天，財運稍微低迷。
整體運：★★★☆☆
愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。
愛情運：★★★☆☆
不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。
事業運：★★★☆☆
學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。
財運：★★☆☆☆
把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：04:00-06:00臘梅白
開運方位：東南方向
摩羯座
心情愉快，做起事來幹勁十足。
整體運：★★★★☆
今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。
愛情運：★★☆☆☆
容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。
事業運：★★★★★
事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。
財運：★★★☆☆
想投資？應多聽聽親友意見。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-23:00薰衣草紫
開運方位：西北方向
水瓶座
普通的一天，以樂觀的情緒面對生活。
整體運：★★★☆☆
單身者今天在追求幸福的過程中容易產生小誤會，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。工作中的表現不好不壞，今天也沒有什麼創新的激情，倒是會有厭倦的情緒產生。有機會享受新奇的休閒活動，身心放鬆。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，要耐住性子、別動怒了。
事業運：★★★☆☆
特別敏感，害怕自己在職場中被同事排擠，結果把自己整得既疲憊又緊張。
財運：★★★☆☆
誤交損友會導致財物的損失。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：04:00-06:00朝霞紅
開運方位：正北方向
雙魚座
不要被花言巧語所蒙蔽。
整體運：★★☆☆☆
你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。
愛情運：★★★☆☆
你在感情上顯得較強勢，容易給另一半壓力，注意控制好情緒。
事業運：★★☆☆☆
做事不太容易抓住重點，別只看到表面現象，小心因此而判斷失誤。
財運：★☆☆☆☆
要多留意身體健康狀況，小心因身體欠佳而損失錢財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：04:00-06:00墨玉綠
開運方位：東北方向
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