心理測驗／情人節跟誰過？選個特殊手機功能 了解自己到底喜歡哪種類型

情人節到來，然而不是每個人，都已經找好能夠共處的另一半。有時也不是排斥戀愛，但總遇不到感覺對的人。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，透過期望手機有什麼新功能，就可以了解自己比較喜歡哪種類型的對象。

請問：你希望手機能出現什麼特殊功能呢？

A 能在天空中飛翔 B 能指責你的不是 C 能成為寵物 D 能傾聽煩惱並給出安慰

選擇A「能在空中飛翔」功能的你，喜歡開朗有活力的類型。你自己其實是個比較消極、內向的人，很容易感覺到心情低落。因此，如果有一個開朗樂觀的人相伴，一定可以帶給你滿滿的元氣。而你因此受影響，或許個性就漸漸轉變為樂觀向上也說不定。

選擇B「能指責你的不是」功能的你，喜歡正直不阿、想法現實的人。對你而言，最理想的對象是腳踏實地的類型。或許有時會嚴厲的斥責你，但那也是為了你著想，所衍伸出來的行為。而這樣的動作，也能讓你心中感到敬佩。

選擇C「能夠成為寵物」的你，喜歡愛撒嬌的人。寵物沒有主人就生存不了，需要飼主的愛才能過活。就像碰上愛撒嬌的另一半，才是正中你的紅心。當對方渴求著「想在一起」、「想陪在身邊」等等話語同時，也會激起你的保護慾望，轉變成為幸福的心情。

選擇D「能傾聽煩惱並給出安慰」的你，喜歡善解人意的人。畢竟在現代，每個人都想發表自己的意見，但能夠傾聽他人的人卻是少之又少。而在了解狀況後，又能適當給予鼓勵的又更缺乏。因此這樣思考細緻、能夠理解他人感受的人，正是你想要陪伴在身邊的類型。