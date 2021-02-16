心理測驗／包包亂糟糟還是井井有條？ 看出自己是否容易怕寂寞

儘管現代科技發達，人人在社群網站上都有數不盡的「好友」，可真正知心的卻還是不多，讓人時常感到孤單。日本媒體「恋愛JP」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己是不是容易害怕寂寞的類型。

請問：打開你的包包，裡頭的樣子會是如何呢？

A 各種東西亂七八糟的混在一起 B 都是工作或課業書籍文件 C 東西分成小包包個別裝好 D 放的東西很少，只用到包包的一點點空間

答案是A各種東西亂七八糟的混在一起的你，容易害怕寂寞的程度是100%。你在把東西放進包包時，應該很少去想「放的是什麼東西」以及「該怎麼放置」的問題，只想著把東西丟進去就好。這就像你也時常容易把事情推托他人，如果沒人能剛好伸出援手，馬上就會覺得自己孤獨一人一樣。

答案是B都是工作或課業書籍文件的你，容易害怕寂寞的程度是10%。你是非常能夠自立自主的類型，即使偶爾感受到寂寞，也馬上能透過眼前該完成的事情，忙著去解決而忘卻寂寞的感受。不過有時求助於他人，不管是對整體工作，或者對調適身心也是有幫助的。

答案是C東西分成小包包個別裝好的你，容易害怕寂寞的程度是30%。你有著相當好的自律性格，清楚自己的本分該做些什麼，也因此獲得周遭的信任。而正因如此，如果是自己做不來的事，那麼事著求助於其他人，也能獲得不少人的幫忙。

答案事D放的東西很少，只用到包包的一點點空間的你，容易害怕寂寞的程度是60%。明明沒那麼多東西，卻選用了空間太大的包包，顯然你的自律能力並不算太優。即使你覺得自己可以，但也經常到一半發現得靠人幫忙。你是個還是得要有人看著你，才會比較保險的類型。