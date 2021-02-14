每日星座運勢／處女與別人交換心得 達到雙贏效果

2021-02-14

牡羊座

起伏的情緒反而是助運的良藥。

整體運：★★★★☆

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現哦！得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

愛情運：★★★★☆

期望對方為自己做些改變，要找個有智慧的方式傳達給對方知道，說話別太直喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、創意多的一天，多多運用於感興趣的事物中，容易有很好的表現唷！

財運：★★★☆☆

做小生意者，可賺取更多意外之財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00金桔綠

開運方位：正南方向

金牛座

口才佳，容易給異性留下良好的印象。

整體運：★★★★☆

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易被感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就易被電到。

事業運：★★★☆☆

求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。

財運：★★★★☆

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會大賺一筆。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00金桔綠

開運方位：正北方向

雙子座

善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

整體運：★★★☆☆

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

事業運：★★★★☆

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

財運：★★★☆☆

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00玉髓紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

有意想不到的事情發生。

整體運：★★★★☆

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有伴侶的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！

事業運：★★★★☆

良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。

財運：★★★★☆

保守心細，有不錯的財運，進財可觀。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00朝霞紅

開運方位：正西方向

獅子座

什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。

整體運：★★★☆☆

坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。

愛情運：★★★☆☆

桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。

事業運：★★★☆☆

運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！

財運：★★★☆☆

股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00湖水綠

開運方位：東南方向

處女座

新事物帶來新氣象。

整體運：★★★★☆

和你的伴侶找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人交換心得、轉變思考模式，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！

愛情運：★★★★☆

已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。

事業運：★★★★☆

心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。

財運：★★★☆☆

與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：正北方向

天秤座

今日情緒較為愉悅。

整體運：★★★★☆

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

財運：★★★☆☆

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00古銅青

開運方位：西南方向

天蠍座

運勢一般，切忌暴飲暴食。

整體運：★★★☆☆

今天單身者渴望戀愛，但太過內斂、被動，容易錯過良緣。財運上，需要了解的資訊很多，雖然較有耐心，但效率不高，留意身邊的貴人，他人相助會讓你更順利。今天應少量多餐，讓營養充分吸收。

愛情運：★★★☆☆

渴望得到異性朋友的關懷，對關心你的異性很有好感。不過，別把這種情感與愛情混淆喔！

事業運：★★★☆☆

在室內坐得太久，偶爾也要起身活動活動，看看窗外的景色，更有利於處理事務。

財運：★★★★☆

在投資上會得到初步回報，如果把眼光放遠，把網撒大一些，能進財更多。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00辣椒紅

開運方位：正南方向

射手座

喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。

整體運：★★★★★

心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。

事業運：★★★★☆

樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。

財運：★★★★☆

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-17:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

摩羯座

運勢此消彼長，身心容易失去平衡。

整體運：★★★☆☆

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

愛情運：★★☆☆☆

愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。

事業運：★★★☆☆

心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！

財運：★★★★☆

用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

水瓶座

容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。

整體運：★★★★☆

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。

愛情運：★★★★☆

已婚者為另一半忙前忙後，但內心卻沒有一點抱怨的情緒，反而覺得有種幸福感。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，宜靜不宜動的一天，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。

財運：★★★★☆

得財不費力，推行理財計劃可水到渠成。股票族今日易獲利。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

雙魚座

多包容，少計較。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間，多安排一些個人獨處的時間比較好，時常黏在一起容易引起爭吵。

事業運：★★★☆☆

會受到挫折，但請不要灰心喪氣，只要信心在，就會慢慢看到希望。

財運：★★★☆☆

優柔寡斷者，容易有散財的現象，還需更努力才好。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00蘭花紫

開運方位：正南方向





