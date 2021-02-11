每日星座運勢／獅子要及時澄清傳言 工作勿排太滿
2021-02-11
牡羊座
愛情出現新情況。
整體運：★★★☆☆
桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。
愛情運：★★★★☆
愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。
事業運：★★★☆☆
工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！
財運：★★☆☆☆
財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-11:00深茄紫
開運方位：東北方向
金牛座
好運暗藏在細節裡。
整體運：★★★☆☆
今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。
愛情運：★★★☆☆
單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。
事業運：★★★☆☆
事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！
財運：★★★★☆
有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-20:00臘梅白
開運方位：正西方向
雙子座
事與願違。
整體運：★★☆☆☆
今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。
事業運：★☆☆☆☆
工作上狀況百出，需要耐住性子一件一件的處理解決，心急則易亂中出錯。
財運：★★★☆☆
財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00玫瑰紅
開運方位：西南方向
巨蟹座
只要充滿幹勁，方可諸事順遂。
整體運：★★★★☆
工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。
愛情運：★★★☆☆
找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。
財運：★★★☆☆
今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00古銅青
開運方位：西南方向
獅子座
對於不利你的傳言，要及時澄清。
整體運：★☆☆☆☆
小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。
愛情運：★☆☆☆☆
爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，勿因小失誤而造成金錢困擾。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00玉米黃
開運方位：東南方向
處女座
撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。
整體運：★★★★★
工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。
愛情運：★★★★☆
伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。
事業運：★★★★☆
談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！
財運：★★★★☆
得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-19:00遠洋藍
開運方位：西南方向
天秤座
說到不如做到。
整體運：★★★★☆
說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此易與戀人發生口角；嫌隙還是及時修復為好，時間太長會讓感情受損。生意人的人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助。工作有條不紊的進行，提出的方案或建議也容易被長官所採納。
愛情運：★★☆☆☆
情慾難耐，你對主動撲上來的桃花少有抵抗力，很容易陷入一段虐戀。
事業運：★★★★★
事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在愉悅的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！
財運：★★★☆☆
普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-16:00遠洋藍
開運方位：西北方向
天蠍座
忽冷忽熱地對待感情很不利。
整體運：★★☆☆☆
要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！
愛情運：★★☆☆☆
已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。
事業運：★★★☆☆
謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。
財運：★☆☆☆☆
財氣混亂，要克制衝動的心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-16:00深海藍
開運方位：西北方向
射手座
簡單實用的方法，有助於提高工作效率。
整體運：★★★☆☆
工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。
愛情運：★★★★☆
單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。
事業運：★★★☆☆
情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。
財運：★★☆☆☆
今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-17:00香檳金
開運方位：正西方向
摩羯座
相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。
愛情運：★★★☆☆
今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。
事業運：★★★★☆
在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。
財運：★★★☆☆
會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00遠洋藍
開運方位：西南方向
水瓶座
低調生活收獲更多快樂。
整體運：★★☆☆☆
今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。
愛情運：★★★☆☆
與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多多瞭解對方的想法喔！
事業運：★★★☆☆
周圍朋友的職場異動會對你產生影響，讓你開始思考自己的事業方向，無心去做眼前的工作，工作效率下滑。
財運：★★★☆☆
口才佳者，可動口生財。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00燻鮭紅
開運方位：西南方向
雙魚座
普通的一天，宜趁機調整生活節奏。
整體運：★★★☆☆
今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。
愛情運：★★★☆☆
伴侶之間適合聚少離多的相處方式，長時間黏在一起，易因小事而爭論不休。
事業運：★★★☆☆
思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，分內之事能處理得比較出色，但少了些許挑戰精神，績效表現難以突出。
財運：★★☆☆☆
破財之運，不利擴充也不利投資，否則恐有肉包子打狗──一去不回的傾向。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-10:00薰衣草紫
開運方位：西北方向
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