每日星座運勢／獅子要及時澄清傳言 工作勿排太滿

2021-02-11

牡羊座

愛情出現新情況。

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

愛情運：★★★★☆

愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

事業運：★★★☆☆

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

財運：★★☆☆☆

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00深茄紫

開運方位：東北方向

金牛座

好運暗藏在細節裡。

整體運：★★★☆☆

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

事業運：★★★☆☆

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00臘梅白

開運方位：正西方向

雙子座

事與願違。

整體運：★★☆☆☆

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。

事業運：★☆☆☆☆

工作上狀況百出，需要耐住性子一件一件的處理解決，心急則易亂中出錯。

財運：★★★☆☆

財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

整體運：★★★★☆

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

愛情運：★★★☆☆

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00古銅青

開運方位：西南方向

獅子座

對於不利你的傳言，要及時澄清。

整體運：★☆☆☆☆

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，勿因小失誤而造成金錢困擾。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00玉米黃

開運方位：東南方向

處女座

撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。

整體運：★★★★★

工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。

愛情運：★★★★☆

伴侶間頗有默契，相處和諧。彼此只要一個眼神，就知道對方想要表達什麼。

事業運：★★★★☆

談判時，應找個不被打擾的地方，若有閒雜人等的闖入，必會讓成功率降低！

財運：★★★★☆

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日來構思賺錢計劃表！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00遠洋藍

開運方位：西南方向

天秤座

說到不如做到。

整體運：★★★★☆

說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此易與戀人發生口角；嫌隙還是及時修復為好，時間太長會讓感情受損。生意人的人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助。工作有條不紊的進行，提出的方案或建議也容易被長官所採納。

愛情運：★★☆☆☆

情慾難耐，你對主動撲上來的桃花少有抵抗力，很容易陷入一段虐戀。

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上事事順心，心情多能保持在愉悅的狀態中，可能還有機會跟同事去享受一頓可口的午餐呢！

財運：★★★☆☆

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或計劃財務問題！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00遠洋藍

開運方位：西北方向

天蠍座

忽冷忽熱地對待感情很不利。

整體運：★★☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者一心投入工作，有忽略另一半的傾向，易惹對方生氣；單身者桃花運較弱。

事業運：★★★☆☆

謙和的工作表現，會幫你招來貴人，當你遇到困難時也能助你渡過難關。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂，要克制衝動的心性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00深海藍

開運方位：西北方向

射手座

簡單實用的方法，有助於提高工作效率。

整體運：★★★☆☆

工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。

愛情運：★★★★☆

單身者與異性接觸的機會較多，多微笑，表現出你的親和力，可提高戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人、對事都特別寬容，不過，工作方面容易鬆懈，應懂得拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

今日花錢特別海派，錢財難留住。應減少吃喝玩樂、應酬消費，切莫為了面子而花冤枉錢。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00香檳金

開運方位：正西方向

摩羯座

相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

愛情運：★★★☆☆

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

事業運：★★★★☆

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

財運：★★★☆☆

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00遠洋藍

開運方位：西南方向

水瓶座

低調生活收獲更多快樂。

整體運：★★☆☆☆

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。

愛情運：★★★☆☆

與心儀的對象有進一步交談的機會，可趁此機會多多瞭解對方的想法喔！

事業運：★★★☆☆

周圍朋友的職場異動會對你產生影響，讓你開始思考自己的事業方向，無心去做眼前的工作，工作效率下滑。

財運：★★★☆☆

口才佳者，可動口生財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙魚座

普通的一天，宜趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶之間適合聚少離多的相處方式，長時間黏在一起，易因小事而爭論不休。

事業運：★★★☆☆

思維非常活躍，工作中能想到一些簡單實用的點子，分內之事能處理得比較出色，但少了些許挑戰精神，績效表現難以突出。

財運：★★☆☆☆

破財之運，不利擴充也不利投資，否則恐有肉包子打狗──一去不回的傾向。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00薰衣草紫

開運方位：西北方向





