每日星座運勢／雙魚有異性主動邀約 感情進展順利

2021-02-9

牡羊座

投資易有新的發現，宜好好把握機遇。

整體運：★★★☆☆

投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。

愛情運：★★☆☆☆

心情鬱悶，怎麼辦？有心事請不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事情吧！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活，創意頗多，若能好好利用，工作上會有很不錯的表現唷！

財運：★★★☆☆

財運不錯，但對於大筆投資還需謹慎。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00深海藍

開運方位：西南方向

金牛座

誤會冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

愛情運：★★★☆☆

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！

財運：★★☆☆☆

沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00遠洋藍

開運方位：正東方向

雙子座

今天容易出現尷尬的場面。

整體運：★★★☆☆

單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。

愛情運：★★★☆☆

你特別需要情人的關心，對方的溫柔，能解除你心中的煩悶。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，是你好好展現創意與能量的時候，可望在專業領域盡情發揮。

財運：★★★☆☆

不適合與人合夥投資，易起錢財糾紛。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

愛情運：★☆☆☆☆

單身者渴望戀愛，但今日頗難遇到稱心如意的對象，還需要耐心等待機緣。

事業運：★★★☆☆

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

財運：★★★☆☆

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00羽絨白

開運方位：東南方向

獅子座

授人以魚，不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在工作中，結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子。要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

財運：★★★☆☆

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩手空空。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

處女座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會獲得稍年長的異性照顧，讓你受寵若驚；戀愛中的人感情進展平順。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式，小心會惹來麻煩。

財運：★★★☆☆

生意人在投資理財上顧慮較多，業績有下滑的趨勢。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00翡翠綠

開運方位：正北方向

天秤座

沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。

整體運：★★★★☆

飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。

愛情運：★★★☆☆

感情超級豐富的一天，很想黏住對方；沒有對象可以黏的，難免會出現寂寞的心情。

事業運：★★★★☆

做事很有效率，容易找到又快又好的辦事方法，讓你能輕鬆應對突發事件。

財運：★★★☆☆

花錢比賺錢快，宜把錢交給貼心人管理。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

天蠍座

情緒波動太大，易與另一半發生爭執。

整體運：★★☆☆☆

已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火線，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。

愛情運：★☆☆☆☆

感情不和諧，有伴侶者易與對方爭吵不休，不宜長時間待在一起；單身者宜獨處，不利交友、談戀愛。

事業運：★★★☆☆

心態很好，雖然面臨較大的工作壓力，但你多能樂觀對待。

財運：★★☆☆☆

用心理財，小心透支。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

射手座

有受束縛的感覺，心境應平和些。

整體運：★☆☆☆☆

對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

對待感情顯得理性，容易給人太過現實的印象，想戀愛還應浪漫一點才好喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人但卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★☆☆☆

喜歡速戰速決型的投資遊戲，宜防過度快速而失財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00羽絨白

開運方位：西南方向

摩羯座

情緒不穩，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

事業運：★★☆☆☆

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00金桔綠

開運方位：東北方向

水瓶座

適當控制脾氣。

整體運：★★★★★

在另一半面前有些耐性不足，若不收斂，有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者不易得到對方的關心，互動較少，易感失落；單身者桃花不多，想戀愛得加把勁。

事業運：★★★★★

今日是個奮鬥挑戰的日子，不妨提起勇氣接觸陌生的領域，或許會產生壓力，不過呢，在壓力中你一定會有進步！

財運：★★★★★

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅！商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00乳酪白

開運方位：西南方向

雙魚座

有異性主動邀約，感情進展順利。

整體運：★★★★☆

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

愛情運：★★★★★

異性緣還不錯，不過要小心遇到特殊戀情或爛桃花喔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒有什麼特殊變化，把分內事做完就可以了。

財運：★★★★☆

今日花錢較隨興，雖然工作收入穩定，但還是要注意大筆支出。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00芥末黃

開運方位：正北方向





