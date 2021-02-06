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心理測驗／你累了嗎？ 從選燈來看最適合你的舒壓良方

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以了解自我在感到勞累的時候，該怎麼提升幹勁。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以了解自我在感到勞累的時候，該怎麼提升幹勁。圖片來源／ingimage

現代生活繁忙，有時比起外在身體勞累，更容易「心累」感到沒有幹勁，什麼事都不想做。日本網站「占TV」近日就分享一則心理測驗，從選擇買了哪種燈，就能知道自己該怎麼提起幹勁。

請問：想像你在傢俱行看到一個燈，覺得很喜歡就買回家了，請問這會是下圖中的哪種燈？

你買了一個喜歡的燈帶回家，請問會是哪一種燈？圖擷取自占TV
你買了一個喜歡的燈帶回家，請問會是哪一種燈？圖擷取自占TV

A 檯燈

B 落地燈

C 華麗吊燈

D 一般燈泡

選擇A檯燈的你，提升幹勁的方法是外出活動。檯燈可以自由變換角度，確保照得到大多數地方。就像可以外出選擇你愛的地方，好比健身房、購物等等，來轉換自己的心情。就算想不到該去哪，純粹在外頭散步閒逛，也對調適內心很有幫助。

選擇B落地燈的你，提升幹勁的方法是聽音樂。落地燈坐落於室內一處，靜靜地照著周邊。因此挑這選項的你，最適合提升幹勁的方式，就是閉上眼睛，悠閒的享受音樂，讓歌曲聲音帶起你內心的幹勁。除了音樂之外，聽聽廣播、Podcast之類的節目也很合適。

選擇C華麗吊燈的你，提升幹勁的方法是大吃一頓。吊燈雖然美麗又浪漫，但一般人家庭裡是很難放置的。所以選擇吊燈的你若想提升幹勁，最好的方法就是去吃一些平常沒機會享用的大餐，徹底沉浸在口福之中。就在填飽肚子的同時，心情自然也會好轉的。

選擇D一般燈泡的你，提升幹勁的方法是按照心情行動。在生活中為了顧慮他人，或許都得碰上口是心非的狀況，掩飾自己真正的內心。因此趁機讓動作與心情同步，正是調整自我的最佳手段。特別是可以去做一些有趣的事，像是看搞笑節目、和親友談天等等，讓自己忘情地開懷大笑，自然能打起精神。

日本 心理測驗

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