小孟塔羅：積極向上還是控制慾強？測2021會遇到怎樣的桃花

問事間情為何物，直教人生死相許，多少人陷入後難以自拔，情真是一門超難學問。然而桃花還可以細分許多種類，可不僅有好桃花與跟爛桃花，星座與生肖都區有12種了，桃花還有桃花劫、仙人跳、前世債等等。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2021會遇到什麼樣的桃花？

請憑直覺選擇一張牌。

A：控制慾強。(寶劍國王正位)

牌面的男子有一頭白髮，左手拿撲克牌右手拿調酒。

A：控制慾強。(寶劍國王正位)

這張牌表示你在2021年，會遇到精打細算或控制型的人。對方在花錢方面偏向AA制或小吃，買東西也會貨比三家撿便宜。抑或對方會點出你不足之處，並提醒你應該要有所調整與成長，而讓你感受到壓力與不適。小孟老師在這裡提醒你，想清楚自己是否能夠接受，別為了等對方改變而浪費時間。

B：美好幻象。(錢幣國王正位)

牌面的男子有黑色長髮，穿著華服左手握錢幣權杖。

B：美好幻象。(錢幣國王正位)

這張牌表示你在2021年，會遇到華而不實、表裡不一的人。對方可能看起來經濟不錯，對你可能出手闊綽甜言蜜語不斷，但其實你需要像洋蔥般一層層撥開，才會看見褪去表面的真實情況。小孟老師在這裡提醒你，儘管對方有很吸引你的特質，但仍要理智清醒的探究真相。

C：感覺不對。(權杖國王正位)

牌面的男子戴黑框眼鏡，前方有紅十字符號的建築。

C：感覺不對。(權杖國王正位)

這張牌表示你在2021年，會遇到不如人意的人。講白一點就是你沒有感覺，甚至對你來說可能稱不上對象，頂多是一個剛認識的陌生人。但這會讓你對自己產生懷疑，是自己出了什麼問題才遇不到好桃花嗎？小孟老師在這裡提醒你，幸福不是你想要就有的，需要耐心等待對的時機點到來。

D：積極向上。(皇帝牌正位)

牌面的男子有白臉跟髮，坐在屋內椅子左手拿茶杯。

D：積極向上。(皇帝牌正位)

這張牌表示你在2021年，會遇到很有上進心的人。因此對方有自己想努力的目標，而且也很踏實的一步一步成長，這會讓你產生仰慕與祟拜之情，進而想要提升自己足以匹配對方。小孟老師在這裡提醒你，對方的忙碌與給你的時間，都是你需要適應與考量的，別因為不安而胡思亂想唷！

E：心性不定。(聖杯國王正位)

牌面的男子頭戴眼睛皇冠，坐在海上椅子手拿愛心杯。

E：心性不定。(聖杯國王正位)

這張牌表示你在2021年，會遇到內心貪心不定的人。儘管對方跟你相處友好，彼此也都很有好感日漸加溫，但對方仍會讓你掌握不住。會這樣是因為對方想要的太多，三心二意無法做出明確的決定。小孟老師在這裡提醒你，受了傷就要好好愛自己，照顧好自己期待新的可能。