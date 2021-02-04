跟 12 星座交往談戀愛，會有哪些甜蜜感受呢？

很多感情中的點點滴滴是無法用言語來形容的，如人飲水、冷暖自知。雖然大家都可能是這樣：單身時朝思暮想戀愛的甜蜜，交往後卻懷念單身的自由自在。但是在戀愛時，不同人都會給我們不同的美好體驗，這都是愛情的美妙之處。而 12 星座的情人又都會帶給伴侶怎樣的感受呢？

牡羊座

跟牡羊座談戀愛，就相當於找了個開心果，你就不可能有不開心的時候。只要你的眉頭稍稍皺了一下，牡羊座的情人就會立刻練起雜耍，能把你逗開心就是對方奮鬥的目標！所以為了讓牡羊座活得輕鬆點，你還是常面帶微笑吧。

金牛座

和金牛座談戀愛，你可能會吃到各種各樣的美食，可能都不會有重複的。金牛座其實是一個美食愛好者，也是一個超級吃貨，他認為最快樂的事情就是跟著愛人吃遍全世界，所以有他在，你就能吃到無數美食，享受生活！

雙子座

和雙子座談戀愛，你就相當於和一群不同性格的人談戀愛。什麼個性都有、什麼類型都全，所以根本無須去考慮換對象或找新鮮感，耳目一新的感覺是絕對能保證的，就看你有沒有這承受能力了，畢竟一天一個樣，有時會讓人受不了呢。

巨蟹座

和巨蟹座談戀愛，你就相當於找了個貼身管家，只要有關於你的事情他都能處理得非常妥善，而且事無鉅細都給你安排得舒適安穩，你儘管舒舒服服享受生活，而且他的付出真的不會有任何抱怨。

獅子座

和獅子座談戀愛就相當於養了隻大貓咪，這個星座別看他凶巴巴的，好像很不好馴化，實際上他談了戀愛就會變得很軟萌可愛，那些想擼貓又沒有貓的朋友們可以考慮一下和獅子談戀愛，這樣你每天都能抱著大貓入睡了。

處女座

和處女座戀愛，你會變得愈來愈優秀、上進，這個星座只會對自己真的在乎的人有要求，所以處女座也會逼著你變得更好，逼著你不斷地完善自身，所以有他在你就別想墮落、更別想偷懶了。

天秤座

和天秤座談戀愛，不光能養眼，還能多一位知心的朋友。天秤座的外貌就無須多說了，關鍵是他真的能讓你沒有負擔地說出心裡話，他會認真地聽你講，幫你想解決辦法，在你情緒比較激動的時候，他還會溫柔地安慰你，這種感覺是所有戀愛中的人夢寐以求的。

天蠍座

和天蠍座談戀愛，那就是等於真正的找到了依靠，只要不是原則上的問題，什麼事天蠍都能幫你處理、都能讓你安心，他可以非常非常累，但是他捨不得你受一點苦，這種被溺愛的戀情是每個人都嚮往的。

射手座

和射手座談戀愛就相當於住進了相聲社團，每天變著橋段地給你講段子、說單口相聲，你想要不快樂都難，射手座是一個特別會逗人開心的星座，他也不是故意想逗你開心，他會自然而然散發出一種能讓你開心的魔力。

魔羯座

和魔羯座談戀愛就相當於找了一個家長，什麼事他都能管，惹禍了他能去給你擦屁股，能把你照顧得很好，但有的時候他會忽略你的感受，覺得無所謂了，因為無論魔羯是男是女，那都是理工直男的性格。

水瓶座

和水瓶座談戀愛，你會有精神上的寄託，水瓶的愛不是停留在膚淺表面的愛，是有靈魂的、有深度的，是能引起彼此心靈共鳴的，不要覺得這些東西很虛，這可是能成為彼此精神支柱的東西啊。

雙魚座

和雙魚座談戀愛會很有歸屬感、安全感，這個星座愛一個人會從行動中表現、從語言中表達，會讓你覺得自己是最棒的，是值得被愛的。可能雙魚的黏人會讓你覺得有點煩，但不得不說這種煩是一種甜蜜的負擔。

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