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心理測驗／穿越時空窺見自我特質 4選項測出你的前世人設

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以分析自己的前世是什麼身分的人，進而了解自我個性。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以分析自己的前世是什麼身分的人，進而了解自我個性。圖片來源／ingimage

許多人相信，生命有其輪迴轉移，即使現在過著的是平凡生活的人，在前世也友可能曾是帝王將相。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，透過了解自己的前世是什麼，進一步認識到自我的特質。

請問：下列哪件事物，最能讓你感到懷念？

A 緩緩落下的夕陽

B 大海與河川的浪聲

C 深邃寂靜的森林

D 味噌湯的香味

選擇A緩緩落下的夕陽的你，前世是引導眾人的領主、諸侯一類人物。你的前世很可能是一位好勝的男性，而如今也繼承著相似的性格，帶領周遭的人解決問題，一起奮勇向前。不過你也很容易太把責任都往身上攬，記得仍有許多支持你的人們存在，彼此互助更能事半功倍。

選擇B大海與河川的浪聲，前世是品味高尚的王族、貴族一類人物。你有著前世傳承而來的高尚品味，對美與藝術的世界理解相當透徹，並且在社交場合也非常吃得開。不過也要隨時注意世間的流行，保持好自身與外界的平衡，以免最後走向孤芳自賞。

選擇C深邃寂靜的森林，前世是關愛世人的神父、孤兒院長一類人物。你繼承前世以來的博愛精神，時時刻刻都在注意，是否有人需要幫助。在團體中，你是能維持眾人和諧的角色，不太會計較自己的得失。不過也要小心這樣的性格，有沒有被有心人士利用了。

選擇D味噌湯的香味，前世是喜歡探索的旅行家、遊牧民族一類人物。因此，你在今生也時常不安逸於一處，而是一有機會就會想追求刺激。你有著無盡的求知慾，也會埋首於研究之中。不過也要注意生活上的平衡，畢竟除了鑽研之外，人生還有很多種可能的。

日本 心理測驗

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