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不怕逆境！這些星座遇難關更能發揮才華

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

全球景氣持續低迷不明朗，大環境的急劇轉變影響著大部分人的生活。眼看著未來還有各式各樣的挑戰與風險，讓人真不知如何應對才好。不過，在面臨困境時，每個人的應變方式各各不同，今天就來跟著科技紫微網看看，哪些星座遇難關更能發揮才華？

　

處女座

處女座的人天生非常自我要求，嚴以律己，是標準的完美主義者。當遇到了生活中的難關，他們會採取積極樂觀的態度來面對，在有點高壓的情況下，他們反而比平常更耐得住性子、更沉著，展現出從容穩健的模樣。這種不怕挑戰、甚至擁抱挑戰的性格，讓他們可以比其他人更認真專注在新的領域上，開創出一條新的路。

　

天蠍座

天蠍座的人從不輕易向自己和別人低頭。這種不服輸的性格，在面臨難關時，當然更不會退縮了。環境愈讓他們感到痛苦，他們愈是要征服，並且不期待也不等待有人伸出援手。萬一遭受挫敗，他們會記取教訓，精進自己，一定要變得更加堅強、堅定，再度捲土重來，朝著設定的目標前行。

　

摩羯座

摩羯座的人性格冷靜沉穩，在面對困難時，會排除自己的情緒，理智地分析及對待每件事情。他們會把過往失敗的經歷當成養分，不允許自己自怨自艾，一心要精準地執行任務。這樣凡事以績效為優先的態度，讓他們練就一身不屈不撓、愈挫愈勇的精神。

　

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