2021星座好運榜出爐！看看你是第幾名？

【文‧科技紫微網】

來到了2021年，內心的空虛還是趕也趕不走？賺的錢不夠花、工作沒衝勁、情路不順？雖然人生有這麼多的不愉快，但是風水輪流轉，運勢已經偷偷在你身後給予助力，如果只顧著自怨自艾，就會錯過好運囉！趕快跟著科技紫微網一起看看2021年的星座好運榜，幫你打一劑強心針！

愛情甜蜜Top 3

第一名：牡羊座

單身的你在2021年會有邂逅奇妙緣分的機會，個人魅力指數也會迎來新高，桃花將撲面而來。有伴侶的你，能在感情上獲取滿滿的正能量，兩人除了互相依靠，也互相成長，尤其在紀念日的互動更是甜蜜值飆升，使雙方感情加倍穩定。

第二名：摩羯座

正桃花運好到令人羨慕，戀愛機率將大幅提升；好好把握，擺脫單身將指日可待！有伴侶的你就算偶爾吵架鬥嘴，也不會影響感情，還能在另一半的關心與愛護中體會到愛情的美好喔。

第三名：天秤座

愛情運勢一片明朗，尤其是單身人士的桃花運，將會感受到眾星拱月的美好，只要你點頭，發展一段戀情不是問題。有伴侶的你，今年感情會進入穩定期，對彼此的依賴增強，想要談婚論嫁的人可以採取行動了。

事業順遂Top 3

第一名：金牛座

工作運強旺，有望在這一年精進你的專業工作技能，只要稍微用點心，就能輕輕鬆鬆的完成任務，而且還易得到主管的認可，有亮眼的升官運，而職場人際關係也經營得很不錯。想趁勢在工作領域大放異彩的牛兒，可別埋頭苦幹，適度表現自己是很重要的喔！

第二名：水瓶座

事業邁入穩步上升期，不鳴則已，一鳴驚人。工作中的突出表現，易讓你在工作中得到重用，只要正常發揮，升職加薪不在話下。不用顧忌太多，只管勇敢往前衝就是了！但是切記要和同事維持良好關係喔，這會讓你的職涯會更順遂。

第三名：射手座

職場運不錯，在年中時更容易感受到工作運的順暢。就算遇到阻礙，只要保有初心與活力，大膽行動，一定會逐漸看到成效。如果運勢起伏不定，就先從自己的心態開始調整，讓波折期的考驗成為你未來的收穫。

財富爆發Top 3

第一名：天蠍座

財運整體呈現走高趨勢，很容易就賺到錢、存到錢，即便處於低谷期也不會遭遇經濟重創。你需要做的就是集中精力，把握時機，爭取最大利益。雖然今年可能會是為錢辛苦的一年，但錢也不會辜負你的努力。

第二名：獅子座

今年你不僅不會為錢財而發愁，而且王者的霸氣彰顯，只要是你想要的東西，2021年都很有可能到手。你今年對開源與節流都有蠻大的興趣，有空可以找一些相關課程進修一下，為未來的財富累積奠定良好的基礎。

第三名：巨蟹座

財運整體由低轉高，有利於開拓財源、學習理財。有機會可向經驗豐富的親友多多討教，甚至找專家來協助你，有助於提升對金錢的領悟力。這些學習將提升日後獲利的成功率，可說是偏財運特別旺的一年。

生龍活虎Top 3

第一名：雙魚座

進入活力四射的年份。良好的身體狀態成為你工作和學習的極強後盾，讓你每天過得元氣滿滿。要注意的是，在忙碌時期更要吃得營養、睡得飽足，氣色顧好了，人就會神清氣爽，做任何事都能事半功倍。

第二名：牡羊座

合理規律的作息終於換來了好結果，今年身體狀況極佳，也讓你整個人的狀態都跟著好了起來。多找時間運動揮灑汗水，能讓你天生的陽光形象更加深植人心。有健康的身體做後盾，你的步伐將更顯輕盈，還有什麼過不去的坎呢？

第三名：雙子座

全年的健康運勢都不錯，不會稍微動一下就又累又睏。趁早保養，好好維持，包準你視覺年齡立刻下降。但如果仗著身體狀況好，就一直過著不健康的生活方式，遲早會出問題喔！像是熬夜追劇、點外送宵夜這些習慣要改掉，運勢才會站在你這邊。

學無止境Top 3

第一名：金牛座

今年對金牛座來說考運很旺，學生族讀書動力強旺，尤其是上半年領悟力特高，有望提高考試成績。有意進修的你，將有充足的心力專注在課業上，不管是升等考試或是考證照，都能專心一致，全力以赴。

第二名：處女座

學生族的學業運勢會有小幅度的波折，但整體來說瑕不掩瑜。堅持你自己的學習理念，不要被外界影響。有意進修的你更是如此，想要提升自己的實力，就多參加讀書會、研討會等等，有了同儕的互助，學起東西來更充實、更有趣。

第三名：射手座

學生族頭腦靈活，很有力爭上游的衝勁，考試運也不錯。若讀書過程中感覺壓力大，可以找老師聊聊，或者外出散心。有意進修的你，別為了學習而學習，從感興趣的領域著手，或許有意想不到的收穫喔！

以上你得了幾個獎呢？是否在你最關注的領域榜上有名？祝福大家在2021年不只有運勢加持，更有福氣相伴，逢凶化吉！

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