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他對你有好感嗎？從坐姿判斷他的真實心意

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

不管是相親、約會，遇上初次見面的人，即便雙方相談甚歡，仍會因為難以拿捏對方的心思，而感到苦惱。不過，雖然人通常會隱藏自己的想法，還會控制表情以及上半身動作，但腿部動作卻不是那麼容易掩飾的。科技紫微網今天就來教你如何從對方的腿部動作來判斷！讓你知道他對你有好感嗎？他的真實心意是什麼？

　

坐著時喜歡抖腿

這代表他有些緊張，也說明他對這次見面是比較重視的。但，如果是在對話的過程中出現這個動作，則表示他有排斥感或是不快的感覺，此時你就要注意自己的說話方式與內容了。

　

坐下時將腳踝交疊

這表示對方是個有點孩子氣的人，愛浪漫，喜歡做夢。

　

蹺二郎腿時左腳在上

代表他的性格積極而開放，會想要掌控約會或交流的節奏，你可將主導權讓給他。

　

蹺二郎腿時右腿在上

他的性格有些內向而消極，對於此次見面的結果，他並不抱太大希望。

　

蹺二郎腿時頻繁地交替雙腿

他對現在的話題不感興趣、或是覺得無聊了，想轉換心情。

　

雙腿向前伸出

表明對方感到無聊或是厭倦，此次見面或許只是敷衍了事。

　

雙腳朝著門的方向

這表明他已經感覺極其無聊，想要早點結束這場對話。所以，趕緊打住吧！

　

雙腿緊緊併攏（男性

表示他沒有與你深入交往的意思。這個姿勢是在向你傳達「我不會向你敞開心扉」的信號，所以這次見面基本沒戲可唱。

　

雙腿張開（男性）

這是很好的信號，代表對方的心已向你開放，並釋放出了想與你交往的善意。

　

雙腿向一側傾斜（女性）

這樣的女性自尊心與自信心都很高。她希望表現出自己的優雅，留給你一個好印象。

　

看穿對方的「腿部表情」，可以讓你更有把握讀懂他的心。接下來，若他對你有好感，你會想和他進一步交往嗎？如果他的心思一直放在其他事情，而非你的身上，你要再觀察看看嗎？還是果斷放棄？想要談一段美好的戀情，可不能凡事「任人擺布」，而是需要自己睜大眼睛，好好判斷、謹慎考量唷！

　

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