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立春正是轉運時機！「3生肖」準備脫胎換骨

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

節氣「立春」的到來，令人想起詩句「律回歲晚冰霜少，春到人間草木知」裡的意境，雖然冬日的寒意仍未遠離，但春的氣息已經慢慢踏入我們的生活裡。既然自然界有所轉變，運勢也能跟著煥然一新嗎？今年立春過後，有三個生肖會迎來特別的好運？趕快跟著科技紫微網一起來了解。

　

＃新的開始

如同《左傳》所提的「立春為啟」，立春不僅是春天的開始，也代表一年四季從此開始，古代所過的「春節」其實就是立春，是一年裡的大日子。

而以現代角度來看，此時的立春無疑是一個充滿活力的節氣，即便是遇上了疫情的陰霾，也無法吹散春風的暖意。彷彿在告訴人們，低迷終將散去，美好正在萌芽。

　

＃納吉迎春

寒隨一夜去，春逐五更來！在立春有不少開運習俗，像是吃春捲或存錢，有祈求健康、帶旺財庫的用意。

除此之外，拜神、祭祖、慶典也是立春節氣的一大主題。立春歲首拜太歲便是民間一種化煞消災、祈福納吉的古老傳統習俗。

　

＃準備轉運

在這個大地回春的時機點，有三個生肖即將迎來一波脫胎換骨的好運，趕快看看你上榜了沒？

生肖猴：

愛情事業雙豐收，擺脫單身的機率很高，有伴侶的生肖猴也能感受到感情升溫，工作進度大大提高，眉開眼笑的日子即將到來。

生肖龍：

鬥志昂揚，神采飛揚，每完成一件事、想出一個好點子都充滿成就感，這時可不能太害羞，要勇於迎上這波好運，秀出自我。

生肖兔：

投資眼光敏銳，有望從親友口中獲得不錯的商機。另外投資短線方面受到偏財運的眷顧，別浪費你敏捷的行動力，此時不出手更待何時？

　

值此立春之際，科技紫微網祝福大家萬象更新，平安健康。新的一年也要繼續支持科技紫微網喔！

　

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