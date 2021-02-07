殺破狼周運勢／白羊跟暗戀對象有進展 過年2星座偏財運旺

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時水星在人際關係宮位退行，不妨試著聯絡很久沒見面的同學或是好朋友，會讓你覺得有些友情是經得起歲月歷練的。新月期間可許下與人際關係有關的願望，會獲得許多新的人脈。

感情運方面，在心靈宮位的海王星相位良好，年節期間，暗戀的對象會傳訊息向你拜年，感覺很開心，不知不覺與對方聊起來，甚至因此相約在假期的某一天出遊。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與火星相位皆不良，一堆平常不聯絡的親戚朋友，會在過年期間牽著小孩來探訪，跟你討壓歲錢，心裡覺得他們很無恥，但還是會給對方面子。

工作運方面，冥王星持續在志業宮位行進，假期需要留守在工作崗位，或是要輪值，不能盡情享受年節的喜悅。某些白羊座則可能需要隨時開著通訊軟體待命，以應付職場上的突發事件。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與海外宮位的冥王星有良好連結，年節期間，會帶異國朋友回家，體驗華人的農曆新年，在跨文化的交流下，會多了知心的外國麻吉。

工作運方面，新月發生在志業宮位，農曆春節期間，可多走廟，許下與事業相關的願望，這一年必有豐收。然而水星也在志業宮位逆行，有許多金牛座在假期裏還要繼續加班工作，十分辛苦。

本週須注意的部分

健康運方面，在命宮的天王星與火星相位持續不良，年節期間要當心意外傷害，容易有血光之災。同時工作十分過勞，這段時間也要注意罹患急性疾病。盡量好好休息，千萬不要熬夜打麻將、追劇，這樣只會讓你更累。

感情運方面，在職場的金星受到在命宮的火星影響，為了要與職場上喜歡的人一起工作，不惜犧牲整個假期，只為了換得和對方共同相處的時間。某些金牛座則是必須在過年期間留守在崗位上，與值班的同事會發生特別的情感。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，過年小賭怡情，只要不要太貪心，都可以胡牌，贏得的獎金積少成多。買張彩券，會中小獎，獲得的獎金隨身帶著，在財運上可討個吉利。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星相位良好，年節期間，與戀愛對象多了許多相處時間，親密互動的機會增加。某些雙子座則會趁著假期，約喜歡的人出遊，以肉體關係確認彼此的情感。

本週須注意的部分

遠行運方面，新月發生在宗教宮位，過年的時候到大廟拜拜許願，特別是有關遠行、唸書、海外貿易相關的事務，會獲得良好的能量幫助。然而在宗教宮位的許多行星相位不良，許願時不要求籤，以免抽到不如意的籤詩，影響心情。

健康運方面，天王星與火星齊聚心靈宮位，相位不良，過年時會為了打麻將，或是熬夜追劇，造成睡眠不足的問題，同時也容易罹患隱疾。儘量保持作息正常為佳。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，金星與木星亦合相於此，偏財運佳，打麻將常常自摸還帶好幾台，買彩券中獎機率高。然而水星在財務宮位逆行，有些巨蟹座中獎了、胡牌了卻渾然不知，好處被別人撿走。新月期間，可許下理財相關願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，遠距戀愛的巨蟹座，在連假期間會有許多機會與喜歡的人見面、相處。單身的巨蟹座，多去大廟拜拜、許願，戀愛運心想事成。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星、火星相位不良，過年總是要應付親戚長輩各種討厭的問題，還要發給關係並不好的晚輩壓歲錢，若不是因為無法出遠門，這段時間會很想逃家。

健康運方面，新月、金星、木星、土星、水星齊聚疾厄宮位，年節期間吃太多油膩的食物，腸胃狀況不佳。注意著涼、感染病毒，造成喉嚨與呼吸系統發炎。好不容易減重成功，又再度發福。要當心慢性疾病在此時復發。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，偏財運佳，過年買張彩券試試手氣，可中小獎，討個吉利。某些獅子座則是會因為工作勞碌，多了許多額外的加給。

感情運方面，新月發生在感情宮位，同時水星在感情宮位逆行，曾經喜歡的對象會在此時重逢，彼此都有復合的想法。感情穩定的獅子座，雙方都有進入婚姻關係的共識，過年期間，久未聯繫的親友會約見面。新月期間，可許下與感情相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星與火星相位不良，年節期間還必須留守工作崗位，或是需要值班，無法好好放假休息。某些獅子座則是會把做不完的文件帶回家趕工，假期仍不得閒。

健康運方面，海王星持續落在疾厄宮位，過年時情緒低落，對於一成不變的生活感到沮喪，要注意自己是否有抑鬱或躁鬱的心理問題。冥王星持續在健康宮位行進，泌尿系統容易發炎，需攝取足夠的水分。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，同時金星、木星、土星、水星齊聚於此，某些處女座年後會跳槽換工作，新月期間可為自己許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。然而水星在逆行狀態，年假期間，還有許多事情需要交接、修正，甚至得加班，假期完全不得閒。

感情運佳，在戀愛宮位的冥王星與感情宮位的海王星有良好連結，與喜歡的對象感情穩定下來，年節期間，雙方家人會一起見面，商討兩人的終身大事。單身的處女座則可能在回鄉時有特別的邂逅，或是發現家人收養了可愛的寵物。

本週須注意的部分

健康運方面，新月、金星、木星、土星、水星齊聚於健康宮位，年節期間腸胃較為不適，當心著涼感冒，引發喉嚨、呼吸道發炎。代謝狀況不佳，容易便秘、水腫、發福，有些慢性病舊疾復發，一旦生病需要花很長的時間療養。

信仰方面，在信仰宮位的天王星與火星相位不良，年節期間拜拜、敬神，要當心被爆竹或香燭灼傷，盡量不要湊熱鬧參加擁擠的慶典，選個人潮較少的時間誠心許願，可保安康。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，同時水星在戀愛宮位退行，曾經愛戀過的人會捎來訊息，雙方都有意復合。感情穩定的天秤座，懷孕的機率高，害喜嚴重。新月期間，可許下與戀愛、子女有關的願望，會有良好的能量幫助。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，家中喜事連連，會多了新的成員一起過年。某些天秤座甚至需要與戀愛對象的家人見面吃飯，而顯得手忙腳亂，注意不要太過緊張而失態。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星與天王星齊聚財務宮位，相位不良，過年期間嚴重漏財，千萬別跟人打麻將，或是玩任何賭博遊戲，會把年終獎金或是好不容易獲得的壓歲錢全都輸個精光。

健康運方面，火星與天王星齊聚疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，不要隨意玩爆竹，容易失手炸傷自己，甚至引發火災。發生意外傷害的機率也比較高，某些天秤座則是因為作息不正常，導致內分泌失調。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，連假期間，看中喜歡的新房，會在此時下訂金或斡旋。某些天蠍座生病的家人身體有好轉的跡象。新月期間，許下有關家庭與家宅的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星與玩樂宮位的海王星相位良好，新春期間，可出門到郊外踏青走春，除了讓鬱滯已久的心情豁然開朗，也可清理掉身心靈中的負面能量，帶來好運。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星、火星與家宅宮位的行星相位不良，過年回到彼此的家庭會不太適應，另一半會與家人產生齬齪，或是你與對方的家庭顯得格格不入。

金錢運方面，水星在家宅宮位逆行，過年期間，家中重要的家電容易故障報廢，需要換新電器，卻容易買到機王，這段時間不要購買新的家電，買了會很後悔。

射手座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，會計畫一場較為有挑戰性的旅程，走出一成不變的生活型態。新月期間，可許下有關旅遊方面的願望，會獲得良好的能量幫助，

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，會因為辛勤工作，獲得額外的加給，年終也領得比以往還多。某些射手座會在過年時多兼一些差，賺點外快，不在乎年節需要休假。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與天王星齊聚工作宮位，相位不良，必須留守工作崗位，甚至比以往還要忙碌，無法好好放假休息，十分勞碌。某些射手座甚至在此時累出病來，要注意身體健康。

交通運方面，水星在交通宮位逆行，年節期間搭乘交通工具容易遇到拋錨，當心發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，即便是走路或是搭乘大眾運輸工具，都要小心受到意外傷害，請特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，新月發生在金錢宮位，金星與木星同時座落於此，歲末年終可與老闆談加薪，或是尋求到新的收益來源。新月期間，可許下與金錢有關的願望，財運會越來越好。但由於水星同時在金錢宮位逆行，連假期間要當心掉錢包或貴重物品，信用資料被盜刷。

旅遊運佳，在旅遊宮位的海王星與命宮的冥王星有良好連結，終於有機會可以在連假期間遊覽很久以前就想朝聖的景點，或是挑戰較為困難的行程，這段時間可以實現你的旅遊計畫。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與天王星齊聚在戀愛宮位，相位不良，戀愛的對象在連假期間時宛如人間蒸發，訊息不讀不回，或是故意跟你冷戰，年假都在虐心的情緒中渡過。

子女運方面，火星與天王星齊聚在子女宮位，相位不良，過年期間，小孩或是寵物容易突然生病或受傷，但許多醫療院所都在休診的狀態，需要到路程較為遙遠的大城市才能獲得治療，這段期間會特別心急如焚。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的海王星相位良好，過年期間會獲得上司或是父母給你的大紅包，慰勞你對他們的付出。某些水瓶座則是在大掃除時，發現舊的衣櫃或家中某些角落裏藏著過世的長輩留下的私房錢或貴金屬。

感情運方面，新月發生在命宮，金星與木星也合相在命宮，水星又在命宮逆行，回鄉會巧遇初戀情人，雙方都尚未有婚嫁對象，兩人會交換社群軟體帳號，重溫舊情。某些水瓶座則會在此時吃回頭草，與前任情人復合。

本週須注意的部分

健康運方面，新月、木星、土星、金星、水星齊聚在命宮，同時水星在命宮退行，過年期間飲食要小心，容易吃壞肚子。代謝狀況變差，有發福的傾向。當心被病毒傳染而感冒，有些慢性病舊疾復發，身體狀況較為不適。

家宅運方面，天王星與火星齊聚家宅宮位，相位不良，回鄉過年，親戚朋友經常拜訪，每天家裡都十分吵雜，對於這些交際應酬感到厭煩，很想躲起來，不要有人打擾。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，雖然最近日子過得較為低調，但是年節期間，會有好朋友不遠千里來拜訪，這樣的好友才是你真正該往來的人。

感情運方面，新月發生在心靈宮位，金星與木星也合相於此，同時水星在心靈宮位逆行，曾經暗戀的對象會在這段時間聯絡你，雙方會再度熱絡起來。新月期間，可多去拜拜許願，任何願望都能心想事成。

本週須注意的部分

健康運方面，新月、木星、土星、金星、水星齊聚在心靈宮位，同時水星在心靈宮位逆行，對某些事情容易耿耿於懷，心情會因此十分憂鬱，常常睡不著，或是做惡夢，累積造成心理上的疾患。

交通運方面，在交通宮位的天王星與火星相位不良，連假期間盡量不要出遠門，駕駛交通工具容易與人發生糾紛，或是被開罰單。這段時間要特別注意交通安全。

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