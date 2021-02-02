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2月財運TOP5出爐！「過年期間這個星座旺爆」手氣超好易中獎

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／ingimage
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2021年順利的過完1月份，大環境的變化不大的情況下，2月又財運適逢過年期間，除了本身的工作及事業財之外，大家更期待這次過年期間的財運如何。這邊幫大家列出2月財運最好的前五名，相信大家可以把握這個月的好運，賺得不少加菜金。

第五名 : 天蠍座 -家庭財運旺

天蠍座一直希望給家人過很好的生活，也很重視家人，也因此這個月的財運主要來自於家庭。受到家人的眷顧及幫忙，給了你們不少賺錢機會，也得到家人不少資金贊助。如果有買賣土地房產的，有機會在這個月可以有好消息，賺得不少財富。只要好好對待家人，上天會給你們良好的回應，因為家庭就是最好的財富。

第四名：天秤座 - 過年偏財旺

這個2月份，天秤座最適合投資了。在股市方面，有精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包滿滿。更可買個刮刮樂或彩券，中獎機率比其他星座還要高很多，尤其是過年的那幾天，偏財運特別旺，大小獎幾乎可以全拿了。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了，要試手氣的天秤們可別錯過了。

第三名 : 金牛座 - 工作事業財

有在工作或打拼事業的金牛們，這個月只要有努力的，都將得到相對等的回報。適合穩穩的賺錢模式，一步一腳印的經營，事業運逐步攀升，幾乎都能順順利利，將財富賺回家。而且還有可能遇到貴人相助、官運順遂、薪資調漲，正財運將隨著事業工作的晉升，而有增長。俗話說沒有功勞也有苦勞，努力就會有回報。

第二名：巨蟹座 - 貴人意外財

財運上的巨蟹座們，這個月偏財運，有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓你們事半功倍，順勢而為。偏財運也有可能來自你們認識的人，親戚朋友會介紹不錯的入財門路，賺錢機會或投資方案，大有機會能賺得飽荷包。也有機會認識之後創業合夥的生意人，可先好好了解一番。

第一名：魔羯座 - 財神眷顧財

魔羯座這個月份財運真的很旺，尤其是正財方面，個人資產很有機會跟著增長。不過一切都需靠努力而來，財富將因為你們的專業技能提升、流利的口才、精準的商業頭腦而獲得，可說是財神爺最照顧你們了。同時，若有金錢財務的問題，這個月特別容易解決；原本要是遭遇不平等對待的情況，這個月也將獲得改善。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

偏財運 運將 彩券 薪資

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