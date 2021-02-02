靈魂為什麼要急轉彎？因為人生不是直線進行的！

數年前上映的皮克斯動畫《腦筋急轉彎》（Inside Out），是一部令人印象深刻電影；描述人類腦中的五種擬人化情感(快樂、憂傷、憤怒、厭惡、驚嚇)如何運作及影響人的情緒。劇中的主角萊莉（Riley）甚至成為我課程內容的一部份。

由於《腦筋急轉彎》太令人驚艷，所以當《靈魂急轉彎》(Soul)預告上映時，就會有一股先睹為快的衝動。

明知這是片商的小伎倆: 延續經典電影的命名方式，讓觀眾產生聯想，吸引他們去看一部可能毫無相干的新電影；但是理智知道是怎麼一回事，情感(好感、好奇感)卻是檔也擋不住。

喬 (Joe) 是一個年屆中年，懷才不遇但仍有夢想的鋼琴手；好不容易得到一展長才的演出機會，卻意外地跌入人孔重傷昏迷，成為瀕臨死亡邊緣卻不想告別人世的靈魂。

22號則是一個憤世嫉俗，只想待在靈界不想投胎的靈魂。喬在爭取回到人世時，卻誤打誤撞成了22號的導師(Mentor)。

電影的內容就是在描述一個「不想死」(喬)和一個「不想活」(22號)的靈魂如何「超越」生死的故事。

兩個矛盾又固執的靈魂

「不想死」的喬

命宮組合 - 武曲(化權)、貪狼、天魁

等待發跡機會的喬，糾結於兩難的選擇 - 穩定的教職與心中的夢想(在知名的爵士樂團擔任鋼琴手)；其實就是典型武曲貪狼的矛盾與糾結。

武曲務實、保守，因此信奉"識時務者為俊傑"以及"拿到手才是自己的"。但貪狼是有才華、夢想、有野心的，況且貪狼的人生一定要有舞台；大好的表演機會，甚至可能一夜成名的機遇，怎麼可能輕易放棄?

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而「武貪不發少年人」的部分原因，是因為內心中的兩股意念遲遲無法整合，無法下定決心朝著確立的方向前進。

由於武曲貪狼一定位在紫殺盤，而紫殺盤是所有盤型中空宮最多的一種排列；空宮多也代表紫殺盤的各類坐命者受到環境、際遇影響的機率較高，遇到煞星獨坐的機率也比其他盤型的坐命者高。運勢不佳、運勢容易受影響而不穩定，晚發的情形就會更明顯。

紫殺盤之紫微在巳

武曲貪狼另一個晚發的原因也在於: 武曲貪狼的臨宮必然是太陽巨門、天同太陰，也就是「 日月夾命」。除了深受父母的影響外，也代表坐命者大多受到父母的庇蔭(用白話文來說就是好命)；既然多受父母庇蔭，自身要努力奮鬥的動機就會減弱。

喬的音樂啟蒙，深受父親的影響；而母親也暗示他: 要不是自己的店收入還不錯，又怎能讓年屆中年的喬還有逐夢的機會?

既然「不發少年」，那麼武曲貪狼什麼時候才會發呢?

通常要等到第五大限，也就是武曲貪狼走到紫微七殺或是廉貞破軍的大限。無論是廉貞破軍，還是紫微七殺，都是目標導向、行動快速、控制慾望強烈的組合。

當本命命宮與大限命宮都是殺破狼的組合時，坐命者的性子也就更急。於是喬在還沒搞清楚狀況下，就急著衝回自己奄奄一息的身體，最後陰錯陽差地進入了治療用寵物貓的身體，而讓22號進入自己的身體。

命宮中的天魁，除了讓喬可以成為中學的音樂教師，即便誤闖靈界，也能蒙混過關成為靈魂導師，協助22號找尋屬於自己的火花。

天魁畢竟是熱心助人的星曜，在經過一番思考後，喬透過月風（Moon Wind）的協助，將22號從迷失靈魂中拉回，並歸還地球通行證。明知自己即將被送往作古畢業班（Great Beyond），無法回到自己的身體，喬仍陪伴22號一程，降低他的焦慮與不安，順利前往地球投胎。

天魁的雙向貴人作用，也讓靈界的傑瑞們在受到了喬的激勵後，願意再給他一次機會，讓喬離開作古畢業班，回到原本的人生。

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「不想活」的22號

命宮組合 - 天同、巨門、文昌

雖然個性與喬截然不同，22號也是一個矛盾又糾結的組合。

在靈界中， 22號就是一個憤世嫉俗、人人喊打的老屁孩(因為它在靈界實在待得夠久了)!

巨門在命宮，福德宮必有天梁，也是巨門挑剔的源頭；但是天梁的思路清晰，不時帶有獨特的見解，加上同是重思考的文昌之後，如虎添翼。因此，辯才無礙的22號可以面對不同的名人侃侃而談，毫無懼色。

但是巨門本身就是個固執、主觀意識強的星曜，雖然心思細膩、觀察力入微，但是較消極及負面的思維，通常對於人、事、物都抱著懷疑的態度，有時對別人的好意卻一點也不領情。鐵齒、好辯、不認輸，導致人際關係不佳。由數位靈魂導師對22號的評價，可見一斑。

德蕾莎修女: 「我不喜歡你!」

哥白尼: 「世界不再圍繞著你旋轉!」

穆罕默德·阿里(拳王): 「你真是個討厭鬼!」

瑪麗·安東妮(法國王后): 「沒有人可以幫助你!」

榮格: 「我的潛意識討厭你!」

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這種偏向負面的個性，也顯現在22號嘗試不同性質工作時的心態。

消防隊員: 「火真漂亮，但是我有點想讓它傳播蔓延，嘿嘿!」

圖書館管理員: 「這個工作，沒人會感謝，而且隨時會有因預算刪減而失業的風險!」

當喬向22號坦承，他並不是真正的靈魂導師時，22號巨門多疑、敏感的個性立刻發作，懷疑喬是否想要用逆向心理學來說服它。

就連聲音，22號也要挑選一種令人惱怒的語調!

而命宮中的另一顆主星天同，則展現了另一種隨遇而安的特質。

22號認為待在靈界很好，很舒服，有固定的日常生活、飄浮在空中、解數獨難題，對投胎到地球沒什麼興趣。

但是，當22號陰錯陽差地進入喬的身體，展開地球的探險之旅時，它將天同天真、童稚、毫不扭捏、自我滿足的特質發揮得淋漓盡致。(沒錯，對於靈魂而言，它就是個嬰兒!)

剛出生的嬰兒能做什麼? 就是不斷地吃!

嘗到Pizza的美味之後，一塊接著一塊吃了起來；在理髮店吃了棒棒糖後，臨走時又偷拿了幾支；前往搭地鐵時又吃著Bagel；在地鐵中則喝著別人喝剩的飲料。

當逐漸熟悉環境之後，天同像孩童般的直率，也展現在它將路邊廣告小紙條抽得一張不剩、在櫥窗前大玩反射的效果、隨興地躺在地面的出風口。

而與喬的母親起衝突或是遇到難解的問題時(想要留在喬的身體，繼續待在地球找到自己的火花)，本能的反應就是"逃走"。(小孩遇到狀況時，本能的反應也是逃走!)

當22號在喬的身體時，巨門的特質就完全消失了嗎? 倒也沒有!

逃離醫院，面對嘈雜、擁擠的人群及環境時，22號選擇就地躲避，拒絕繼續前進。鋒利的毒舌再度展現: 「我要一直待在這裡，直到你那笨拙的身體掛掉!」

在理髮店面對保羅的挑釁，22號的一句: 「他只是用批評我來掩蓋自己夢想失敗的痛苦」，瞬間讓保羅自討無趣，悻悻然地離開；也讓人見識到巨門的吵架及辯論功力。

巨門另一種與眾不同的特質與魅力，也展現在22號的身上。雖然固執、挑剔、鐵齒、毒舌、負面思考讓巨門的人際關係不佳，但是它的群眾魅力卻是凡人無法擋。

22號只是在理髮時和老戴（Dez）隨意聊天，到後來所有的理髮師及顧客都聚精會神地聽他在說故事。無疑地，它就是個天生的街頭演說家!

(我們的某前總統與前市長，不也是常有口舌是非及風波，討厭他們的人欲除之而後快；但是動員造勢時，往往卻是萬人空巷，粉絲趨之若鶩!)

相同的情境，不同的靈魂也會有不同的人生

雖然喬與22號的個性中各自有其互相矛盾的成分，但它們分別代表兩種截然不同的人格特質與價值觀。也就是陽性個性中的重物質、目標導向，與陰性中的重情感、重源頭、非目標導向。

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離開理髮店時，老戴對喬(但是身體內卻是22號靈魂)說: 「很高興和你聊聊爵士樂以外的事物...」

22號反問: 「為什麼我們以前從未討論過你的生活?」

老戴: 「你從來沒問過 ….」

你可以想像，以往當喬去理髮時，大概就是大談他的「爵士夢」；陽性以自我為中心的個性主導了話題，而老戴身處以客為尊的服務業，自然是讓客人開心滿意為第一要務。客人不問，自然也不會自討無趣地談及自身的種種故事。

22號則不同，雖然它對地球的種種沒興趣，但是它對人的思想、念頭卻是相當有興趣。

在靈界，22號對喬說: 「我想要瞭解: 你的人生是如此可悲，但你為什麼這麼努力地想要回去?

」

在地球，22號對喬說: 「我想要瞭解: 康妮可以在地球上找到她喜歡的事物，也許我也可以!」

在靈界，22號對音樂毫無興趣，甚至嫌音樂吵雜。

但是在地球，22號卻深深地被街頭演唱歌手的情歌所打動而流連忘返。是因為歌聲中的情感? 還是歌詞中對情感的頌讚?

畢竟，天同與巨門都是注重情感、感受的主星。22號在前往半音符赴約的途中建議喬:「你應該再打個電話給麗莎!」

但喬的回答卻是: 「我現在真的沒有時間去談戀愛!」

如果我們將喬的身體當作是一具「阿凡達」，當「阿凡達」分別由22號靈魂與喬的靈魂來操控時，會產生不一樣的行為嗎? 甚至會發展出不同的人生嗎?

小至聊天的內容、行程途中關注的事物不同，大至對感情態度的不同，在相同的情境下，不同的靈魂極有可能會有不同的人生! (更何況巨門是最容易舊情復燃的主星!)

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生命的火花是什麼?

生命的火花到底是什麼?

是目標、熱情、目的，還是人生意義? 電影中並沒有給出具體的答案!

但既然是「火花」，也代表它發生在一瞬間，而在火花的作用下產生巨大的效果!

所以喬的火花可能是小時候爵士俱樂部鋼琴手所彈奏的音樂。

康妮的火花可能是22號的讚美與鼓勵。

(某前總統的火花可能是政治前輩的政見演說，他聽完之後深深為之著迷；不久後休學，棄商從法)

那麼，22號生命的火花是什麼?

它自己認為可能是看天空、走路 …

天同與巨門本來就是重內在、重思考、重感受的主星，因此思考力、感受力是強項，行動力、執行力是弱項。這種特質容易誤將想像當作現實，直到實際體驗後才發現現實與想像有極大的差異。

22號藉由喬的身體所進行的「投胎前地球之旅」說明了上述的現象。

但22號畢竟是人生體驗極為有限(吃吃喝喝、理髮、走路、搭地鐵)的靈魂，期望一個小孩講出深具意義的人生道理，本來就是強人所難。

但是「探索及體驗」帶給了22號巨大的震撼與啟發，「探索與體驗人生」或許就是22號的人生火花。既然是探索與體驗，無論結果如何，無關好壞與對錯，它們都是探索的一部份!

看著天空，看著雲朵與光線的變化就是一種體驗。

走在路上，感受不同的人、事、物，就是一種體驗。

(耍廢、擺爛、無所事事，也是一種體驗!)

爵士樂曾經是喬的生命火花，「體驗人生」也可能是他的另一個生命火花。

(也可以考慮「幫助他人」，那是喬很擅長的事!)

在論命的過程中，我最常被問到的問題就是: 「你預測的這個結果，有沒有改變的可能?」

如果我們相信個性決定命運，《靈魂急轉彎》的故事或許就已經提供了答案!

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