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唐綺陽星座運勢週報：五星連珠+水星逆行同時發生！這些事要當心
重要星象：五星連珠、水星逆行、水逆與太陽漸合相
周一金星進水瓶，形成五星連珠，水瓶感受深刻，易有人際關係的煩惱。水星逆行，橫跨農曆新年期間，注意溝通不良或是過往事件被重新提及，應有自覺妥善處理人際關係。水逆與太陽漸合相，明星及政治人物多紛擾。
工作注意：金牛、巨蟹、獅子、射手
金牛：按部就班不要著急，避免出差錯
巨蟹：多點耐心溝通，注意訊息的正確度
獅子：身段柔軟一點，事情能有轉圜餘地
射手：貴人出現，應抓住契機往下追
桃花注意：雙子、處女、天秤、天蠍
雙子：心想事成、桃花朵朵開，感覺良好
處女：有機會能翻盤，請多加把握
天秤：想要有桃花，得要改變一下態度
天蠍：桃花機會多，端看自己是否設防
財運注意：白羊、魔羯
白羊：應開始理財，以保守方式為佳
魔羯：機會源源不斷，積少成多
健康注意：水瓶、雙魚
水瓶：注意交通，當心手腳筋骨損傷
雙魚：維持養生習慣，避免水土不服
周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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