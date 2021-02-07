每日星座運勢／處女適時表感謝之意 把握進財機會

2021-02-7

牡羊座

尊重別人也是尊重自己。

整體運：★★★★☆

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶話或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

愛情運：★★★★☆

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

事業運：★★★☆☆

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

財運：★★★★☆

今天的財運有利於高額現金交易，適合操作大筆的買賣諸如土地仲介、移轉等。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00臘梅白

開運方位：正北方向

金牛座

有機會等著你主動把握。

整體運：★★★☆☆

今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。

愛情運：★★☆☆☆

單身者可找異性知己喝茶聊天，會談得很開心，忘掉煩惱；戀愛中的人應多與對方溝通。

事業運：★★★☆☆

需要細心處理的事比較多，你應耐住性子，一旦變得急躁就容易出錯唷！

財運：★★★☆☆

偏財運稍弱，得合理運用自己的錢財。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00翡翠綠

開運方位：正南方向

雙子座

有利獻出愛心，多幫助身邊的人。

整體運：★★★☆☆

今天容易受到流言蜚語的中傷，不要太在意，以免因別人的流言阻礙你前進的步伐；單身者今天會感到格外空虛，不能因此而放縱自己哦！財運較好，新的進財管道讓你收入頗豐，富足的時候可以獻愛心給需要幫助的人。

愛情運：★★★★☆

單身者容易遇到讓你傾心的對象，倘若能好好珍惜，不難圓一段美好姻緣。

事業運：★★☆☆☆

感受力強，對他人說的話較敏感，易傷感，對有些人、有些話不必太在意，以免操心煩神。

財運：★★★★☆

財運佳，有機會從異性朋友口中獲得商機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-08:00琥珀橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

今天情緒起伏不大，心境比較平和。

整體運：★★★★☆

感情平淡無奇，可適當的減少兩人在一起的時間，給對方一點空間，過度干預對方，容易引起對方的不滿。財運一般，今天有不少投資的機會等著你，如果資金寬裕可適當介入，但是想立即有收穫較難。

愛情運：★★★★☆

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落了另一半，帶著一起參加吧。

事業運：★★★★☆

遇事能深入分析，再多的繁雜事務也能處理得很好，但在面對挑戰時，魄力卻略顯不足。

財運：★★★☆☆

一分耕耘，一分收穫，進財的多少與你付出的勞動成正比。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00琉璃銀

開運方位：東北方向

獅子座

多交益友，增強人脈。

整體運：★★★★★

有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。

愛情運：★★★★☆

單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。

事業運：★★★★☆

與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。

財運：★★★★☆

財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00石榴紅

開運方位：正北方向

處女座

享受閒暇。

整體運：★★★★☆

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

愛情運：★★★★☆

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

事業運：★★★★☆

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00鉑金灰

開運方位：正西方向

天秤座

與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

整體運：★★★★★

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。

事業運：★★★★★

在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。

財運：★★★★☆

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

天蠍座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

事業運：★★☆☆☆

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

財運：★★★☆☆

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

射手座

與家人的互動良好。

整體運：★★★★★

今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。

愛情運：★★★☆☆

對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。

事業運：★★★★★

心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！

財運：★★★★★

宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

摩羯座

甩開精神包袱，好好休息的日子。

整體運：★★★☆☆

愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。

愛情運：★★☆☆☆

在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！

事業運：★★★★☆

表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。

財運：★★★☆☆

小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00和闐玉白

開運方位：正北方向

水瓶座

幸運的一天。

整體運：★★★★★

邀幾個好友一起去郊外野餐，良好的愛情運勢易在這種場合顯露出來哦！誰說紙上談兵欠妥？今天的你便能因此提升自己的財運；行政工作人員與同事相處融洽，且頗得他們的喜歡。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

自我推銷變得高超的時刻，人氣會自然地聚集到你身上。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

雙魚座

用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

整體運：★★★☆☆

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

愛情運：★★☆☆☆

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

事業運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

財運：★★☆☆☆

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00玳瑁棕

開運方位：東北方向





