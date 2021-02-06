每日星座運勢／水瓶要注意言行舉止 股票見好就收

2021-02-6

牡羊座

精力充沛，很有自信的一天。

整體運：★★★★☆

情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。

事業運：★★★★☆

有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。

財運：★★★☆☆

運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00翡翠綠

開運方位：東南方向

金牛座

別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

事業運：★★★☆☆

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

財運：★★★★☆

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00水晶紫

開運方位：正東方向

雙子座

充滿創意的一天。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！

愛情運：★★★★☆

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

事業運：★★★☆☆

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

財運：★★★★☆

懂得開源節流者，進財豐厚。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

旅遊運佳，適合外出散心。

整體運：★★★★☆

今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。

愛情運：★★★★☆

單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。

事業運：★★★☆☆

生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。

財運：★★★★☆

今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00檸檬綠

開運方位：東南方向

獅子座

心情順暢的一天，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較平穩，兩人感情是在平淡中流露愛意的涓涓細流之情。今天關於理財的想法很多。有了想法就趕快行動，諮詢專業人士，合理投資。今天親和力十足，閒暇時和親友聯絡感情，享受美好時光吧。

愛情運：★★★☆☆

覺得自己沒有桃花嗎？單身者多注意公司往來的朋友客戶，會讓你有新發現喔！

事業運：★★★★★

行動力很強，人際關係和諧，你在努力向前的同時，會有朋友默默支持。

財運：★★★★☆

想要感受到今日的好運必須從節儉、保守做起，避免不必要的耗損。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00古銅青

開運方位：正北方向

處女座

凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

整體運：★★★☆☆

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。

愛情運：★★★★☆

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

事業運：★★★☆☆

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

財運：★★★☆☆

心能平靜者，方能有不錯的進財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00翡翠綠

開運方位：正西方向

天秤座

愛美之心人皆有之。

整體運：★★★★★

財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會接觸心儀已久的異性，大膽表達愛意，就能獲得夢寐以求的愛情喔！

事業運：★★★★☆

有機會在聚會中認識新朋友，讓你交友圈和眼界都更加開闊。

財運：★★★★★

投資熱情高漲，眼光獨到，有利資金運作，投資回報率高。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00檸檬綠

開運方位：正南方向

天蠍座

運勢強盛的一天，好運就降臨到了你的身上。

整體運：★★★★★

今天你的愛情熱情似火，又如冬日暖陽，讓你和你的另一半都覺得舒暢不已。今天對需要喬遷新居的你來說是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧。今天會遇到貴人，在你最需要幫助的時候向你伸出援助之手，讓你覺得真愛尚在人間。

愛情運：★★★★★

今日異性緣超旺喲！主動的參加團體活動，多對外接觸就能多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★☆

若想提升自己的人氣，則需多與周圍的人分享你的快樂。

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！少勞多穫的一天，嘴巴甜一點，笑容多一點，就有機會得到禮物或金錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00可可棕

開運方位：正南方向

射手座

善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

整體運：★★★☆☆

展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

愛情運：★★★☆☆

已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。

事業運：★★☆☆☆

受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！

財運：★★★☆☆

錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00水鑽藍

開運方位：正東方向

摩羯座

運勢不錯的一天，心情很好。

整體運：★★★★★

今天出門容易被周圍的環境感染，變得心情開朗，許久未曾聯繫的老朋友也會帶給你意外驚喜。是你請客會朋友的大好日子，約幾個知心朋友一起聚聚，不需要太鋪張，他們會感受到你的真情。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人戀情甜蜜，彼此纏綿，沉浸在浪漫中；單身者有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★★★

職場上也可以建立很好的朋友關係，別錯過了，知己可不是每天都有。

財運：★★★★☆

財神爺光顧囉！可是財富不會無故的從天而降，必須靠自己積極的開發才會發現財神爺！很適合在今日討債呢！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅

開運方位：東北方向

水瓶座

人無完人，亡羊補牢尚不晚矣。

整體運：★★★☆☆

今天錯怪了朋友，多源於自己的疑心病過重，用最有誠意的方式向朋友道歉吧；去書店，點杯咖啡，聽著悠揚的音樂，看一本好書，可望將壞心情通通扔掉；今天的財運不錯哦，股票大漲一波讓你賺得個荷包滿滿，但是不能太貪心，還是見好就收哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對愛情的需求度較低，與其和另一半待在一起無話可說，不如和好朋友熱鬧開懷。

事業運：★★☆☆☆

長輩對你有諸多要求，感覺有很多雙眼睛都在盯著你，要特別注意自己的言行舉止。

財運：★★★★☆

管理錢財有一套，適合替人管帳、理財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00珍珠白

開運方位：正北方向

雙魚座

不錯的開端。

整體運：★★★★★

早上一起床的情緒就比較不錯，一天下來做什麼都充滿著熱情，因此也容易把事情辦好；送一份精美的元旦禮物給他吧，看著他如花般的笑容自己心裡也美美的；今天約同性朋友出去玩的話比較難以約到。

愛情運：★★★★☆

單身者易與表現大方優雅的異性擦出愛情火花；戀愛中的人感情持續升溫，有想結婚的衝動。

事業運：★★★★★

外來的助力很強，適合扮演配合輔佐的角色，對外接觸時會有喜訊。

財運：★★★★☆

輕鬆得財的一天，不用花費太多心力就有收穫耶，有中獎、得禮金、分紅的機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00蘑菇灰

開運方位：正北方向





