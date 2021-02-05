每日星座運勢／雙子個人魅力獲青睞 工作進度超前

2021-02-5

牡羊座

精神狀態不佳，有提不起勁的感覺。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天不宜談論婚嫁，懶散的精神狀態很難讓對方對你產生信心。工作上今天注意力不集中，容易犯小錯誤，受到上司的批評。財運方面今天不宜投資，心情的缺失讓自己對市場很沒信心，勉強投資會讓自己陷入泥淖。

愛情運：★☆☆☆☆

想談戀愛就要樂觀，消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦等等。

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00淺海藍

開運方位：東南方向

金牛座

忌衝動，留意人情往來。

整體運：★★☆☆☆

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留意在心，謹防桃色陷阱。財運方面應留意一些中小型投資，能有不錯的發現。工作上別太急躁，會因一些不該有的失誤而受到老闆的責備。

愛情運：★☆☆☆☆

感情上有一團亂的情形，不是互相吃醋就是互相爭個你死我活，別鬥氣，氣壞了就不好了！

事業運：★★☆☆☆

心情在逐漸地變得浮躁，時時提醒自己要冷靜才好，情緒化只會是你生活工作的絆腳石。

財運：★★★☆☆

膽大心細，投資注意看好大方向！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00深海藍

開運方位：正南方向

雙子座

心情開朗，「春風」吹拂著你的臉龐。

整體運：★★★★★

今天活力四射，個人魅力自然散發，得到不少異性的青睞，約會外出的機會增多。今天做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，你的收入今天將有明顯增長，來自多方的裨益讓人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天。與異性朋友接觸的機會變多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯唷！腦筋特別靈光，辦事效率挺不錯的，很快就能把手邊工作處理完！有機會發表高見時，你的意見容易得到眾人的認同喔！

財運：★★★★☆

思維敏捷，反應非常快，只要把事情安排妥當，多能事半功倍。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00夕陽橙

開運方位：西南方向

巨蟹座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

已婚者空閒時應多陪另一半，不妨安排一些戶外活動，可以增進彼此的情意。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙出現，大多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，別奢望坐享其成。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00遠洋藍

開運方位：正東方向

獅子座

緬懷過去，但切忌沉迷於過去。

整體運：★★★★☆

今天的你就好像是一支蓄勢待發的利箭，對愛情有著強烈的渴望；沉浸在過去的輝煌當中，卻又害怕失敗而顯得畏首畏尾，不敢付出行動；工作際遇平淡，無波無瀾，卻過得相當順利。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，有實質的收穫，例如：收到小禮物啦，獲得有形的協助啦！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長論短。

財運：★★★☆☆

今天你能根據對手的實力來決定大賭還是小賭，對於自己的賭資也能小心花用。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00香吉士黃

開運方位：正南方向

處女座

普通的一天，工作順意讓你心情順暢。

整體運：★★★☆☆

你今天信心滿滿，工作上的難題能被你輕易化解，不過別驕傲，要把好狀態延續下去。抽獎、買樂透這類活動不宜參與，這方面沒有什麼太好的運氣。愛情上比較低迷，易與另一半發生摩擦，注意自己的態度。

愛情運：★★☆☆☆

感情生活顯得有些沉悶，與伴侶互動時試著多表現感性的一面，可讓感情升溫。

事業運：★★★★☆

創意十足，進行策劃工作能夠有很好發揮。懷著一顆學習的心去接受並嘗試新事物，會有實質性收獲。

財運：★★★☆☆

交友需慎重，誤交損友小心一借不還喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00墨玉綠

開運方位：正南方向

天秤座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

事業運：★★★☆☆

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

財運：★★★☆☆

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00水晶紫

開運方位：正北方向

天蠍座

心態良好，可帶動好運氣。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花；今天財運欠佳，對股票感興趣者今天可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現；工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

在喜歡的異性面前有些緊張，你愈想表現自己，就愈讓對方感到莫名奇妙。

事業運：★★★☆☆

工作狀態良好，業績比較穩定。想要有所突破，還應尋找新的工作方法。

財運：★★★☆☆

散財指數頗高，唯有降低物慾才能減少錢財支出。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

射手座

直覺敏感，投資上表現出色的一天。

整體運：★★★★☆

財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的產品，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作上的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理分類，便於以後進行查閱和使用。

愛情運：★★★★☆

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

事業運：★★★☆☆

事業普通，要注意自己的莽撞行為，是否會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★★

今天你對理財投資頗有見解，適合與人合作，可創造財富。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

摩羯座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。

愛情運：★★★☆☆

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

事業運：★★★★☆

在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

水瓶座

能用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★☆

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，很快就能征服對方的心。工作上會有新的任務讓你去完成，你對此興致勃勃，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，玩玩樂透會讓你獲得不少進帳。

愛情運：★★★☆☆

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你將成為自帶光環的人氣王。

事業運：★★★★☆

會有優異的工作表現！那份對事業的認真追求之心，讓你在不知不覺中充滿了個人魅力。

財運：★★★★☆

有合作機會，易名利雙收。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-24:00可可棕

開運方位：東北方向

雙魚座

認真做事，真誠待人。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。

事業運：★★★☆☆

比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。

財運：★★☆☆☆

有錢別太外露，小心破財！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00青金石藍

開運方位：東北方向





