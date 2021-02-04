每日星座運勢／獅子事業績效受肯定 愛情運勢超強

2021-02-4

牡羊座

賺錢動力不足。

整體運：★★☆☆☆

財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人易因錢財而爭吵，小心感情出現變數；單身者想戀愛，易把錢財花在異性身上。

事業運：★★★☆☆

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展。

財運：★★☆☆☆

沉迷吃喝玩樂或賭博遊戲，小心辛苦賺來的財富，轉眼流失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00水鑽藍

開運方位：正東方向

金牛座

相信明天，把握今天，懷抱希望。

整體運：★★★★☆

很多工作必須在今天處理，所幸你心態平和，能冷靜處理，良好的心態也讓你有不小的收穫。可以忙裡偷閒與同事互動，在工作方面會得到一些啟發。與另一半的互動較少，應抽點時間為對方製造一些驚喜。

愛情運：★★★☆☆

今天容易為感情的事而傷心，有不願面對現實的傾向，沉浸在一段舊關係中不能自拔。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可以多運用邏輯、推理來提升工作績效。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商；關在家裡、作風保守的人，就感受不到今日的好運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00冷泉藍

開運方位：西南方向

雙子座

愛心改變運勢。

整體運：★★★☆☆

有意想不到的人打電話給你，讓你心花怒放；財運平平，但花錢的地方可不少，吹牛裝闊的你少不了一頓大餐的開銷；今天的表達溝通能力很強，可以做些新客戶的拜訪工作。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平淡，安排短程旅行可讓愛情升溫；單身者易在職場中結識新的異性朋友。

事業運：★★★★☆

工作積極性頗高，主動解決難題，令上司頗為欣賞，有機會接手自己感興趣的新工作。

財運：★★☆☆☆

用錢上忌諱的就是主觀成見。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

巨蟹座

運勢普通的一天，情緒比較低落。

整體運：★★☆☆☆

在獨處時容易回憶起過去的點點滴滴，想到舊情人時會特別感傷。對投資有著獨特的嗅覺，能看清當前的形勢，把握時機，迅速行動。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，面見客戶最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者遇到困難不妨多與另一半商量，易得到援助；單身者保持微笑可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

想要奮力向前衝，但有些力不從心。與其硬著頭皮向前，不如停下腳步重新調整前進步伐，欲速則不達！

財運：★★★☆☆

投資方面不夠果斷，容易貽誤商機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00翡翠綠

開運方位：正東方向

獅子座

愛情可望開花結果。

整體運：★★★★★

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

愛情運：★★★★★

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電、製造點樂趣吧！

事業運：★★★★☆

事業運較佳，雖然忙碌了點，但可獲得名聲方面的收穫，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★★★

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對有錢人的影響較大，有利錢滾錢。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00香檳金

開運方位：正北方向

處女座

運勢普通，注意自己的言行。

整體運：★★★☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客、吃飯反而有助於增運！

愛情運：★★☆☆☆

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣，不如把話說清楚！

事業運：★★★☆☆

承受壓力的能力不足，大量繁雜的事務會讓你耗費過多心力，感到浮躁不安。

財運：★★★☆☆

花錢隨興，四處散財。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕

開運方位：正北方向

天秤座

虛心學習朋友們的投資心得。

整體運：★★★★☆

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風會在今天讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才可望突破、心想事成。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

工作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

財運：★★★☆☆

花錢應量入為出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

天蠍座

易有與眾不同的表現。

整體運：★★☆☆☆

你幾個調皮的動作，可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻能讓伴侶開懷，想要疼愛你。缺乏投資興趣，養精蓄銳，耐心等待好的機會。工作方面，對剛接觸的新工作顯得有點難以適應。

愛情運：★★★☆☆

單身者更喜歡獨處的自由自在，無心戀愛；戀愛中的人與戀人在吃喝玩樂中，感情倍增。

事業運：★★☆☆☆

想法太多，卻又找不到新的突破，時下的工作便讓你感覺枯燥而乏味，也失去工作的衝勁。

財運：★★☆☆☆

手頭鬆就花錢凶。懶散拖延使你無形中喪失賺錢的契機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00翡翠綠

開運方位：西北方向

射手座

走自己的路，其他的就讓別人去說吧！

整體運：★★★☆☆

今天的財運不錯，資金運轉困難時，易得朋友雪中送炭，解決燃眉之急。工作上遭遇對手，也會因此激起你的鬥志，做出不錯的成績。多參加朋友間的小聚會，會在聚會中巧遇桃花哦！

愛情運：★★★☆☆

有機會接觸到條件不錯的對象，主動追求就有進一步發展的機會！

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，疑難雜症頗多，但若能保持平和的心境，再多的難題也都能解決。

財運：★★★★☆

特別容易得到長輩的支援和協助，尤其是女性，還會額外得到異性的協助喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀

開運方位：西北方向

摩羯座

需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

整體運：★★★★☆

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

愛情運：★★★☆☆

情侶之間頗為甜蜜，有說不完的情話，有利表達愛意；單身者有機會被表白，若心動可大方接受。

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

財運：★★★☆☆

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，這樣就能夠管理好當日的金錢。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00玳瑁棕

開運方位：東南方向

水瓶座

得到的暗示，頗為受用。

整體運：★☆☆☆☆

另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上顯得鑽牛角尖，夫妻感情易出現裂痕；單身者與異性接觸頻繁。

事業運：★★☆☆☆

情緒較低落，難以集中精神，導致忙中出錯。在涉及契約文書、票據相關事務時要特別小心。

財運：★☆☆☆☆

今天不宜投資或是借人錢財，有利把手邊的帳單清一清，合理分配錢財。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00鈦晶金

開運方位：西北方向

雙魚座

多關注人際關係上微妙的變化。

整體運：★★★☆☆

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

愛情運：★★★☆☆

已婚者在另一半心目中的地位提升，但要為對方付出之處也更多。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒不穩定，容易感傷或感歎，必須先穩定自身的情緒，才能有好的效率。

財運：★★★★☆

財運不錯，不妨玩玩樂透，手氣不錯唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00寶石藍

開運方位：正東方向





