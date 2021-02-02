每日星座運勢／金牛避免說人長道短 財運逢凶化吉

2021-02-2

牡羊座

需多留意粗心大意的毛病。

整體運：★★★☆☆

今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改善人際關係，畢竟為拓展人脈花費頗有價值。財運一般，可為日後的投資做好準備，籌備資金。

愛情運：★★★☆☆

單身者有不錯的機緣，給突然想起的異性朋友打通電話，會有意外驚喜唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不順，似乎很忙碌，可是卻有勞而無功的徵兆；勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

財運：★★★☆☆

投資前應多加考慮，以免因小失大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00淺海藍

開運方位：西北方向

金牛座

遠離是非，避免說人長、道人短。

整體運：★★★★★

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

愛情運：★★★★★

愛情運旺盛，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！

事業運：★★★★☆

對工作很有耐心的一天，心情也頗為輕鬆，適合把以往堆積下來的繁雜瑣事處理妥當。

財運：★★★★☆

財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00竹葉青

開運方位：西南方向

雙子座

好心情會讓你想要好好款待自己。

整體運：★★★★☆

與情人適合保持一定距離，若不想約會，就當是彼此放個假。工作很忙碌，白天盡情表現，易受主管賞識；晚上可約三五同事享用美食，再去唱個歌，抒解工作壓力。

愛情運：★★☆☆☆

你對夢中情人的標準要求太高，顯得近乎苛刻，不知不覺中將錯失不少機會，其實苦苦尋覓的人很可能就在你身邊。

事業運：★★★★☆

與同事相處和諧，工作時能感受到團隊的力量，做起事來讓你信心倍增，處理問題效率提升。

財運：★★★★☆

短線投資易獲利，不可過於貪心，宜見好就收。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

時來運轉。

整體運：★★★★☆

戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，當工作中遇到難題，一時找不到方向時，不妨虛心請教主管。

財運：★★★☆☆

你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上，很容易出現失誤。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00脆梅青

開運方位：東北方向

獅子座

稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。

整體運：★★☆☆☆

單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。

事業運：★★☆☆☆

有些固執己見，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。

財運：★☆☆☆☆

錢財紛爭多，與親友為金錢爭吵的機率高，此外，也有賣屋搬家的可能。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00祖母綠

開運方位：西北方向

處女座

注意自己的言行。

整體運：★☆☆☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要學會分享對方的心情，以一顆柔軟的心溫暖另一半；單身者會有異性在身邊默默關心。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，情緒波動大，可能被一隻蚊子叮一口就會讓你心情不爽！而且今日的依賴心比較重，可別成為同事的拖油瓶了。

財運：★☆☆☆☆

偏財運弱，還是抱著娛樂的心態走進賭場吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00橄欖綠

開運方位：正東方向

天秤座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00金桔綠

開運方位：西北方向

天蠍座

多聆聽他人的聲音。

整體運：★★★☆☆

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

愛情運：★★★★☆

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

事業運：★★★☆☆

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

財運：★★★☆☆

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00臘梅白

開運方位：西北方向

射手座

不積跬步，無以致千里。

整體運：★★★☆☆

今天工作上容易產生大材小用的失落感，需及時調整好心態，從簡單的工作中發現興趣。財運旺盛，輕鬆贏得不少投資回報，但是要特別注意財產安全，防止小人有可乘之機。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，又有點疑心病呢！不要心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力的改變，多少會引發不滿的情緒。

財運：★★★★★

錢財貴人不少，有利運用人際關係，有機會從多方建議獲得賺錢管道，進財豐厚。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00芥末黃

開運方位：正南方向

摩羯座

愛情運勢極佳的一天。

整體運：★★★☆☆

相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應謹慎一些，以免成為無辜的受害者。

愛情運：★★★★☆

單身者容易結識笑容甜美、說話幽默的異性朋友；戀愛中的人與戀人約會的機會多。

事業運：★★★☆☆

與人交流時，切忌滿口大話，一副無所不能、無所不知的樣子，否則你會被打入同事或客戶的拒絕往來名單中。

財運：★★☆☆☆

今日財務工作者在處理錢財時易出錯，宜放鬆心情，理清頭緒。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕

開運方位：西南方向

水瓶座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。

財運：★★★★☆

財運不錯，可買樂透碰碰運氣。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

雙魚座

今天要有花些小錢的準備。

整體運：★★☆☆☆

換個新造型，穿著別太拘謹，會讓身邊的異性朋友有耳目一新的感覺，戀愛機會不少。親友有喜事要你花錢的機率高，但花得值得，花得開心。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★★★☆☆

你在沉思的時候最有魅力，也吸引了不少異性，但冷冷的態度卻讓異性不敢進一步靠近。

事業運：★★☆☆☆

心境不太平穩，很容易從負面的角度思考問題，建議你對於捕風捉影的事別太在意才好。

財運：★★☆☆☆

出手大方，小心因幫助朋友而損失錢財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00硃砂紅

開運方位：正南方向





