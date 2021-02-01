每日星座運勢／牡羊表現獲伯樂青睞 機會向你招手
2021-02-1
牡羊座
感情甜蜜溫馨的一天。
整體運：★★★★★
體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。
愛情運：★★★★★
愛情運佳，多與伴侶聊一些感性、輕鬆的話題，讓互動變得生動、有趣，不難達成共識。
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。
財運：★★★★☆
充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利洽商。作風保守的人，則不易感受到今日好運。
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-07:00玫瑰紅
開運方位：東北方向
金牛座
火氣比較大，容易與人挑起爭端。
整體運：★☆☆☆☆
今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定、有點鬱悶，讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運低迷，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。
事業運：★★☆☆☆
今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。
財運：★☆☆☆☆
不適合買賣交易，購物大宗商品應與家人商量。宜把錢拿去繳貸款或信用卡。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-17:00薔薇粉
開運方位：東南方向
雙子座
賺錢容易守錢難。
整體運：★★★★☆
朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人約會、互動的時間較多，主動安排約會場所、營造浪漫氣氛，可討戀人歡心。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合從事動腦又不費力的工作。
財運：★★★☆☆
金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-10:00鈦晶金
開運方位：正北方向
巨蟹座
有意見的話與別人當面談清楚。
整體運：★★★☆☆
單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！
事業運：★★★☆☆
情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。
財運：★★★★☆
多與朋友聯系，有機會賺取外快。
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00芒果黃
開運方位：西南方向
獅子座
依賴性較強，承受能力大大降低。
整體運：★★★☆☆
對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。
愛情運：★★☆☆☆
問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！
事業運：★★★★☆
對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。
財運：★★★☆☆
消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：04:00-06:00墨玉綠
開運方位：東南方向
處女座
盡職盡責，做好本分。
整體運：★★★★☆
真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。
財運：★★★★★
財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00珊瑚橙
開運方位：西南方向
天秤座
對感情有些心不在焉。
整體運：★★☆☆☆
約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。
愛情運：★★☆☆☆
單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。
事業運：★★☆☆☆
因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。
財運：★★★☆☆
錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-16:00芙蓉晶粉
開運方位：正北方向
天蠍座
有機會到外地辦事，得貴人相助。
整體運：★★★☆☆
好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。
愛情運：★★★★☆
單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。
事業運：★★★★☆
有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！
財運：★★★☆☆
適合學習理財知識，為投資做好充分準備！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：14:00-15:00橄欖綠
開運方位：正西方向
射手座
生活平淡簡單，女生要特別注意健康。
整體運：★★☆☆☆
愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。
愛情運：★★★☆☆
把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。
事業運：★★★☆☆
會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。
財運：★☆☆☆☆
沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-16:00水晶紫
開運方位：東北方向
摩羯座
運勢攀高的一天，表現機會頗多。
整體運：★★★★☆
有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。
愛情運：★★★★☆
戀愛不錯，偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上，仍然可以運作順利。
財運：★★★★☆
得財順利，遇到金錢上的疑難雜症，也能因為貴人相助而逢凶化吉。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-11:00芒果黃
開運方位：正西方向
水瓶座
謹言慎行，可避免許多麻煩。
整體運：★★★☆☆
不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。
愛情運：★★☆☆☆
有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！
事業運：★★★☆☆
學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。
財運：★★★☆☆
財物的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-23:00玳瑁棕
開運方位：西南方向
雙魚座
學會寬容。
整體運：★★☆☆☆
工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。
愛情運：★★★★☆
有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。
事業運：★★☆☆☆
處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！
財運：★☆☆☆☆
對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-06:00白鋼銀
開運方位：正西方向
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