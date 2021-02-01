每日星座運勢／牡羊表現獲伯樂青睞 機會向你招手

2021-02-1

牡羊座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★★

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，加上務實的工作態度，能受到上級的肯定。多與客戶進行溝通，了解對方的真實想法，才能提供令對方更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的青睞，有新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

愛情運佳，多與伴侶聊一些感性、輕鬆的話題，讓互動變得生動、有趣，不難達成共識。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利洽商。作風保守的人，則不易感受到今日好運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

金牛座

火氣比較大，容易與人挑起爭端。

整體運：★☆☆☆☆

今天不太適合約會，一個人看看書、聽聽音樂比約會時不歡而散要好。在工作上有些情緒不穩定、有點鬱悶，讓工作進展變得比較緩慢，得注意調節好你的情緒。財運上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低迷，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業有些不順，推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動就要特別小心囉！否則易有禍從口出的麻煩發生。

財運：★☆☆☆☆

不適合買賣交易，購物大宗商品應與家人商量。宜把錢拿去繳貸款或信用卡。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00薔薇粉

開運方位：東南方向

雙子座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人約會、互動的時間較多，主動安排約會場所、營造浪漫氣氛，可討戀人歡心。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒有什麼大變化，步調略為緩慢，適合從事動腦又不費力的工作。

財運：★★★☆☆

金錢有進有出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00鈦晶金

開運方位：正北方向

巨蟹座

有意見的話與別人當面談清楚。

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

事業運：★★★☆☆

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

財運：★★★★☆

多與朋友聯系，有機會賺取外快。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00芒果黃

開運方位：西南方向

獅子座

依賴性較強，承受能力大大降低。

整體運：★★★☆☆

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問對方的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易懷疑對方在外面亂放電！

事業運：★★★★☆

對新鮮刺激的事情比較偏愛，即便是工作中出現了強勁對手，也不會畏懼，越有壓力越能激發你的鬥志。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，追求高品質生活，花費自然不小。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00墨玉綠

開運方位：東南方向

處女座

盡職盡責，做好本分。

整體運：★★★★☆

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

財運：★★★★★

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00珊瑚橙

開運方位：西南方向

天秤座

對感情有些心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

愛情運：★★☆☆☆

單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。

事業運：★★☆☆☆

因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。

財運：★★★☆☆

錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

天蠍座

有機會到外地辦事，得貴人相助。

整體運：★★★☆☆

好運在外，有出差機會別錯過，途中易遇到懂得賞識你的人，談話投機，也因此獲得不錯的訊息。與人溝通交流態度平和，易達成共識，讓交易進展順利。愛情運佳，有機會邂逅一段異域情緣。

愛情運：★★★★☆

單身者易與成熟穩重型異性來電，有機會譜出戀曲；戀愛中的人戀情進展很平順。

事業運：★★★★☆

有獨當一面的機會，特別有利於主管階層以及業務工作者，付出與收獲成正比！

財運：★★★☆☆

適合學習理財知識，為投資做好充分準備！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00橄欖綠

開運方位：正西方向

射手座

生活平淡簡單，女生要特別注意健康。

整體運：★★☆☆☆

愛情較順利，與對方一起散步都會覺得甜蜜，有種倍受呵護的感覺。財運一般，生活過得很平淡，健康容易出現小紅燈，會有部分錢財支出。工作積極性較高，好心情讓你看起來充滿活力，效率不斷提高。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放一邊，宜把重心放在工作和自我充實上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★★☆☆

會充分感受到同事間的競爭，只要你能發揮出自己的能力，就能在競爭中取得優勢。

財運：★☆☆☆☆

沒有從天而降的財運，應積極開源。今日可多出門走動，向親友打聽賺錢門路。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00水晶紫

開運方位：東北方向

摩羯座

運勢攀高的一天，表現機會頗多。

整體運：★★★★☆

有經驗的同事是你今天的貴人，工作中遇到的難題不妨多加請教，對方一語點中要害，會讓你茅塞頓開。投資運順暢，多與朋友交談，易得到有價值的線索，行動迅速就有希望迎來財神爺的幸運光顧。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，偷閒跟異性朋友喝杯咖啡外，可別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上，仍然可以運作順利。

財運：★★★★☆

得財順利，遇到金錢上的疑難雜症，也能因為貴人相助而逢凶化吉。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00芒果黃

開運方位：正西方向

水瓶座

謹言慎行，可避免許多麻煩。

整體運：★★★☆☆

不必勉強自己去迎合別人，小心馬屁拍在馬腳上，惹人反感。心中的秘密就自己消化，傳揚開來會對人對己造成傷害。工作上按部就班，就能平穩地度過。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

學生族情緒容易受到長輩的影響，他們的嘮叨會讓你有被束縛的感覺。

財運：★★★☆☆

財物的損失大多因外力引起，例如：掉錢包，失竊等等。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

雙魚座

學會寬容。

整體運：★★☆☆☆

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

愛情運：★★★★☆

有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。

事業運：★★☆☆☆

處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！

財運：★☆☆☆☆

對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00白鋼銀

開運方位：正西方向





