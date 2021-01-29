小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

許多人認為夢境反射自己的潛意識，有些「預知夢」更可以看到未來。運勢命理網站「生肖運勢天天看」近日分享幾種夢境可能是「危險預兆」，提供民眾參考，只要夢到這4樣東西或狀況，千萬要當心喔！

夢見塵土

塵土象徵著失去或是掩埋一段情感、一段往事，展現內心的失落、傷感和無可奈何，而且通常和你的經歷有關。夢見塵土代表著你將要失去某個重要的人，或是某段感情，某個珍貴的東西。如果夢見自己在打掃塵土，還意味著將要名聲掃地，夢見自己在塵土裡打滾，代表將有破財危機。

夢見喝喜酒

夢見喜事並不代表就會有好事到來，反而有相反的意義，可能預示了厄運，夢見自己喝喜酒，就代表著近期可能有不好的消息，很高機率和家人有關。同時，這也代表你最近運勢不佳，可能會遇到意外事件的打擾，屬於不祥之兆。如果你近期打算外出遊玩，途中可能會遇到很多禍事，最好取消計畫。

夢見相親

如果你已有戀人或者已經結婚了，還夢到和別人相親，說明你想脫離這份感情。在現實生活中，可能會陷入三角關係，需要冷靜對待。男人夢見相親，代表你最近對感情不夠用心，另一半遭受冷落，建議要和愛人溝通，不要總是忙於工作。

夢見被追殺

夢見被人、動物或者其他東西追殺，說明你在現實生活中受到的壓力很大，內心比較糾結，不敢面對現實，有一種消極逃避的心理。同時，也可能是你最近的人際關係出現了問題，如果追殺你的是熟人，暗示那個人最近可能與你不和，發生爭吵，或者是有人可能會與你爭奪某樣東西。