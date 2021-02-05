2021年十二生肖流年運勢：牛氣勢強 羊轉運年

2021辛丑牛年的太歲，土星當道，傳統學術中認為這是個「太歲入墓年」。這種流年，說好聽叫做「以不變應萬變」。說的實際點，那就是「動彈不得」。嚴格說起來，不是想動而動不了，而是連動都不想動。

這是個需要化被動為主動的流年，太歲不動，我動，否則機會不會自動出現。山不轉路轉；路不轉我轉；我不轉念轉，你期待嗎？重點是，你準備好了嗎？

鼠 ♦ 運用旺運元素，成就滿分的幸運年

卸下太歲光環，迎接的是「病符星」。就傳統角度來說，這是一種需要格外留意養生的意思，不過就整體運勢的角度來說，則是需要補充更多元氣的寫照。因此，「病符星」不代表健康會出現問題，然而如果能量補充不足，則容易生病的將會是整體運勢。即便如此，老鼠們還是無須過度緊張，因為化解的方式十分簡單，耐心看完這篇流年故事就對了。

「歲合星」是顆被認為榮耀與吉利的星曜。辛丑年的太歲辰次是「丑」，而老鼠的辰次是「子」，就「子丑六合」的角度來說，老鼠就是2021年的「歲合星」，也是「辛丑」太歲星的「文昌星」。這麼多和太歲星有關的角色扮演，可見2021年的老鼠是忙碌的，也會是擁有成就感的。

在現實生活中，有人承擔愈多的任務，氣勢愈旺盛；有人卻因為承擔重任，而力有未逮或相形憔悴；主觀因素是能力，客觀因素則是方法與關鍵策略。對於2021辛丑年的老鼠而言，就需要運用「關鍵元素旺運法」。

丑牛的五行屬土，子鼠的五行屬水，就以「五行生剋」的自然界現象來說，子鼠是被丑年太歲星「剋合」的。運用得當的「剋」代表官貴氣與成就，未能得到轉化的「剋」就是壓力與疾病，而轉化的關鍵五行就是「金」，就2021辛丑年而言，那就是「辛金」太歲。

因此換個角度來說，辛丑年的老鼠是幸運的，因為「旺運的關鍵元素」就是「太歲星天干」，代表貴人氣息明顯。接下來，老鼠們只要將此「關鍵元素」引入自己的生活生態鏈中，2021年將會是個幸福滿滿，成就滿分的幸運年。而生態鏈中的「關鍵元素」代表是：健康、計畫、家庭、團隊、組織、系統、社會……等借力使力元素，以及調適個好心情。

牛 ♦ 善用「金」元素，創造機會與財富

擔任「太歲星」的牛族們，美其名叫做12年一次的當家作主，不過真正的意涵卻在於「犯太歲」。什麼是「犯太歲」？直白地說，就是和太歲一樣的生肖，就像2021年是辛丑牛年，而屬牛的生肖就是犯

太歲了，也就是冒犯了神聖的太歲星。換個角度來說，你的生肖和太歲一樣都是屬牛。

太歲星在傳統的觀念中是一年中最偉大的神祇，就像發號司令的值星官一般，因此不但不宜冒犯，同時還要特別到廟宇拜拜安太歲，祈求一整年的平安順遂如意。既然是一整年的當家老大，就像帝王一般是不可冒犯的，因此屬牛的朋友們在這一年的第一件開運任務就是安太歲。

就命理學術角度來說，「犯太歲」就是能量與力量的重疊，如果撇開所謂的吉凶說，屬牛的生肖在2021辛丑年的氣勢反而是最強盛的，此種說法又符合了「太歲可座不可向」的理論，「座太歲」等於借助太歲星的能量，整體運勢容易獲得奇蹟式的提升。因此，辦公室的東北方最好給予一番整理，重要職務的座位可安排在此，公司營運可望獲得奇蹟式的助益。而有趣的是重要談判、溝通與會議之際，選擇坐在東北方已經獲得了一半的贏面。不過也有一說「太歲當頭座，無災必有禍」，這自古以來的警訊，對於專業命理學術者陶文來說，有充分的理由懷疑是長輩或長官給的謊言，其理由是不想讓別人的氣勢比自己旺，免得被騎到頭上尊嚴掃地，甚至於地位不保。

就太歲五行角度來說，辛丑年對於牛族們而言，雖然氣勢最強，不過必須善用「金」的元素，讓太歲氣勢可以為自己創造預期中的機會與財富，而這個元素最典型的代表就是「學習」。

虎 ♦ 重新布置居家，好風水是開運要件

平安是福，平順是福，平淡也是福氣。這是個值得用心享受的流年，享受平安、平順、平穩……，享受平淡的福氣。有人說「休息是為了走更遠的路」，對於老虎而言，辛丑牛年就是如此，因為經過這個牛年之後，緊接而來的就是本命老虎年，屆時老虎們又將會是虎虎生風，龍騰虎嘯，如虎添翼。

換個角度來說，辛丑牛年對於老虎而言，最適宜執行的就是養精蓄銳，即便有再大的計畫，再偉大的事業，都需要回歸現實面，以務實的方式面對與運作。並非時運不濟，而是揚起帆，張滿翅，等待風起享受飛翔的澎湃。是的！對於老虎而言，辛丑年的風吹不起帆，由於屬於順風的狀態，因此即便想高飛也少了推助的勁道。

也許這個時候有人會和後疫情時代聯想在一起，若果真如此，那也是老虎們的福氣，當大環境正在療傷的時候，老虎們也同步養精蓄銳，補足元氣，擬定計畫，等待時機。因為大環境還未復原，老虎們

即便有再大的本事，恐怕也容易換來徒勞無功。而這就是「丑年」對於老虎們的太歲特質，你說老虎們是不是很有福氣！

不過值得提醒的是，辛丑年的太歲氣數中，老虎們的健康星並不理想，因此健康養生將會是2021年的重要功課。而由於此顆健康星與住家風水磁場息息相關，因此調整居家環境成為了迎接新年新希望的首要任務，就從讓陽光充足，空氣流通和動線順暢開始著手，至於到位的流年風水布局請仔細閱讀「生肖開運風水」。

另外要提醒的是，由於辛丑牛年也是老虎的「本命三煞年」，因此也是必須「安太歲」的生肖。

兔 ♦ 提升幸運指數，「家」是重要元素

心急吃不了熱粥。老祖先的名言，道盡了兔子們在2021年的太歲磁場心境。對於兔子而言，這將會是個壓力十足的流年，企圖心雖然滿滿，也很想有成就，而追求中與努力中的成就目標就在眼前，然而就像在海上滑獨木舟一般，海岸就在眼前，可就是怎麼滑還是到達不了。此種遙不可及的意境，不代表就是壞的運勢，更不會是厄運，而是缺少了關鍵方法。

辛丑太歲對於兔子來說，是個尊貴性質強烈的太歲，代表的是事業的成就與貴人的指數，都高掛在太歲星的牌匾上。就是這樣的氣息，讓兔子們的2021年充滿著憧憬，兔子們也願意展開新的嘗試，因此在這一年開啟新事業的比比皆是，把事業進行轉型的也不在少數，這是個充滿激勵能量的流年。只不過還是要提醒的是，懸掛在太歲牌匾上的貴氣，如果沒搭配適當的策略，牌匾不但是牌匾，同時也是造成焦躁的元素。

面對如此這般的流年，最好的策略就是把牌匾上的尊榮與貴氣當成目標，然後達成目標的策略與計畫則是兔子們掌握成就的必然途徑。換個角度來說，這是個值得衝刺的流年，值得為自己的夢想與理想付諸行動，太歲也提供了成就的能量，然而方法、計畫、團隊、系統……，卻需要兔子們籌組規劃。一步一腳印，說的是逐步踏實，也告訴兔子們亦步亦趨，不疾不徐，心急吃不了熱粥。

「家」是重要元素，把居「家」環境和氣氛整理好，以及「成家」都能提升幸運指數。「善」的念頭與正向的磁場，以及虔誠的宗教信仰，也都有機會提升「心中的家」的好運磁場。事業與企業核心價值獲得維護和凸顯，同樣代表把「家」顧好，讓辛丑成為獲得新成就的好流年。

龍 ♦ 換角度向上鏈結，提升整體運氣

「歲祿合吉星」是龍族們2021辛丑牛年的身份代表，雖然屬於偏沖的生肖，因此需要安太歲保平安，不過卻也因為「歲祿合吉星」而讓這一年有機會精彩一番，並且是前所未有的另一種精彩。寧在直中取，不向曲中求。據說這是3000年前姜子牙的名言，他說：「寧在直中取，不向曲中求；不為錦鱗設，只釣王與侯。」這是一種策略，也是一種人生觀。

然而對於2021年的龍族們而言，卻是相同的策略，不同的意境。只因為「歲祿合吉星」合的就是「歲祿吉星」，同時也是龍族們的「才華星」、「智慧星」、「人緣吉星」以及「財源吉星」。同一顆星曜，同時具有不同的神奇效應，由於並非以直接照拂的模式呈現，因此龍族們需要的是「槓桿策略」。阿基

米德說：「給我一個支點，我就能舉起整個地球」，就是此種意境，龍族們有必要學習「人生拐個灣，生命會更寬」的思維意境。白話地說，龍族們2021年的好運勢架構在迂迴與借力使力的運作智慧中。

即便如此，龍族們還是不宜忽略「太歲偏沖」的事實，這是一種需要徹底化解的不協調能量，否則如芒刺在背的感覺是不舒服的，運勢也容易陷入卡卡狀態。「安太歲」是一種方法，不過比較傾向於自我安慰，最為理想的策略將會是「化煞為權」，那就是轉移目標的轉借疏洩法。風水布局與幸運物的介紹，請閱讀「生肖開運風水篇」，回歸現實面的策略就是「換個角度看人生」，學習運用不同的角度觀察事物，甚至於站在「太歲」的高度鳥瞰世界。換個角度來說，那就是和如「太歲星」一樣尊貴的對象合作，向上鏈結，向上提升整體運氣。

蛇 ♦ 維持學習的軌道，命運掌握在自己手裡

「太歲三合吉星」照拂的今年，蛇族們的整體流年運勢是吉利的。只不過，在太歲五行氣場平順的狀態下，卻隱藏著一種需要更多動能的訊息，而這些訊息就是因為「華蓋星」而遭到掩沒。換個角度來說，蛇族們於2021年的平安與順遂是令人羨慕的，對於一般人而言，此種現象的確是個幸運的好流年，因為風平浪靜，也因為與世無爭。

雖然說「知足就是幸福，滿足就是快樂」，從生活中的角度來說，此種說法毋庸置疑。然而，從充滿競爭的現實生活型態來說，卻是一種不得不正視的警訊。生命是不斷地延續的，而來自於大自然的太歲能量，也是持續延伸的，許多時候我們所競爭的對象未必是人，也未必是社會，往往就是歲月的新陳代謝，由此可知如「逆水行舟」的還有命運的經營。從命理學的角度來說，這就是「命運掌握在自己手裡」的真諦。

從太歲五行氣數角度看來，2021年的確有機會享受平靜，不過從沿著運勢的軌跡角度往前探視，則會發覺2021年之後的三年卻是充滿動能的，而這三年到底能夠飛得多高，人生是否能夠攀上太歲所提供

的高峰，恐怕就要檢視2021年的運作與趨吉避凶策略。

休息是為了走更遠的路，不過在缺乏計畫的休息下，往往容易因此失去了動能。不論此種說法蛇族們認同與否，首先2021不會是個適宜讓自己進入休息狀態的流年。事實上，讓自己維持在學習的軌道上，就可以避免運勢熄火的危機，同時也有機會避免「華蓋星」的風采與才華遭到「墓庫星」的干擾與埋沒。

馬 ♦ 結識重要貴人，用對方法效果加乘

有一種美，叫做距離；有一種可惜，也叫做距離。對於馬人來說，此種流年意境值得仔細想想。對於馬人來說，這是個絕對需要全面布局策略的流年，只因為有一種不協調的磁場出現在太歲氣數中，就是此種磁場讓馬人在2021年容易陷入愈追愈遠的窘況中，而比較令人擔憂的是，對於此種窘況馬人們並不容易察覺。而造成此種窘況的就是「六害星」，雖然「六害星」不是神煞，也不是什麼星曜，而是一種「卡卡」的磁場的代名詞，不過卻是造成辛苦不易達標的元兇。

從太歲五行氣數角度觀察，對於馬人而言這是個「偏財星」氣勢明顯的流年，代表容易出現機會，同時也象徵努力的目標十分明顯。換言之，這是個值得努力的流年，也容易激起馬人們這一年的鬥志。不過有一句話值得仔細醒悟，那就是「想要成功就一定要努力，不過努力卻不一定就能成功」，雖然這句話的主要重點在於「須要用對方法與正確的方向」，不過對於馬人們的2021年運勢而言，最需要化解的是「六害星」的干擾。

「六害星」的「害」不一定是「傷害」，不過肯定會是「妨礙」。功虧一簣，事倍功半，都是「六害星」妨礙的範疇。這個時候馬人們需要的化解之道是「規劃」，正所謂「按圖施工，保證成功」，就是此種意境。除此之外，馬人們需要「安太歲」以便利用「龍德吉星」與「紫薇吉星」化解「三煞星」的厄勢力。另外，在現實生活中積極廣結善緣，組建可以成為靠山的貴人群，則「化煞為權」的效果將會更加實際。

羊 ♦ 太歲相沖下，擁有「蛻變」能量的一年

太歲可座，不可向。「向太歲」就是「沖太歲」，「沖太歲」就是「歲破」。「沖太歲」就是和當年「太歲星」對峙，就以2021年辛丑太歲來說，太歲星是「丑辰次」，而羊是「未辰次」，這是一種處於180

度的對峙，也就是「丑未對沖」。「太歲」是不可冒犯的流年當家神祇，與之對沖自然是不尊敬，更是不吉利，這個時候的「安太歲」有一種拜碼頭買保險的概念，而這也是最直接的平安策略。

古書記載「太歲可座，不可向」，因此一直以來都認為向太歲的生肖是運氣最背的的生肖，諸事不宜是最基本的警告，婚姻嫁娶等重要吉事更是需要迴避。雖然以現代角度來說，有許多人並不信邪，不過對於需要接受到親友祝福的吉事來說，還是寧可信其有的好，畢竟婚姻嫁娶這件事，是兩個家族親朋好友重大喜事。

雖然如此，沖太歲也是一種人生轉變的機會點，就像現實生活中的「衝突溝通法」一樣，衝了就會產生動能，動了就有機會推展與轉變到想要的狀況。再加上，辛丑年的「歲破」是屬於「土星」的相衝，也是屬於「墓庫」式的相衝，而這樣的相衝就好像利用爆破的方式挖掘寶石一般，因此羊族們的「歲破」反而是吉利的。

在過去的一年過得不怎麼樣的羊族們，辛丑年是最好的轉運年。健康不理想的羊人，則有機會在這一年獲得磁場的調理，而找到健康方法、貴人與能量。而已然過得不錯的羊族們，也有機會在辛丑年的太歲相沖下，找到蛻變得更好的機會與能量。由此可知，辛丑牛年是羊族們生命中的關鍵轉運年。然而即便如此，該安的太歲還是要老老實實地安，畢竟有拜有保佑，也讓家人可以放心。

猴 ♦ 廣結善緣，豐富你的人脈存摺

生命本來就該浪費在美好的事務上。好棒的一句話！名鋼琴家魯賓斯坦說過一句話：「……人生是不能保存的，你一定要盡情享受它，沒有愛和不能享受人生，就沒有樂趣。」一個人來到這個世上是來享受的，人生是用來盡情享用的，美好的事務我們可以自己創造。一天過去了，明天又是嶄新的一天，新的事物，新的稀奇等著我們去探索。一年過去了，新的一年又要開始，猴子們要如何在2021年重新來過？這不是個問題，而是個溫馨的提醒，因為2021年的猴子們擁有得天獨厚的機會，太歲星賜予重新來過的能量圈。

仔細想想，如果生命可以重新開始，人生可以重新來過，猴子們會期望改變什麼？想圓滿什麼？或者是希望獲得什麼樣的成長？第一件事應該是人脈的積累。只因為太歲星是猴子們的好朋友，代表這一年大利廣結善緣豐富人脈存摺內容。套用好萊塢流行的一句話：「一個人能否成功，不在於你知道什麼，而是在於你認識誰。」這也就是耳熟能詳的那句話「有關係就沒關係，沒關係就有關係」，這是個猴子們大利開創關係的流年，經過這一年猴子的人生將會很不一樣。

第二件事就是構築屬於自己的王國。太歲的「能量圈」的主要核心出現在猴子們的「家」，對於一般猴子而言代表的是大利成家立業。對於企業猴子來說，則是完善公司的企業文化和系統。而在設定流年目標之前，先問問自己為什麼，明白為什麼才容易有強大的動力。

太歲「能量圈」範疇如下：猴子～朋友（人際關係）～開創（事業、創業、轉型）～家（內心世界、家庭、事業核心價值）～猴子。

雞 ♦ 聚焦式的行動，讓你美夢成真

心想事成，是一種希望，也可以說是一種幻想，不過如果可以用更具體的方式想像、規劃，並且付諸行動落實，則心想事成也就成為美夢成真的開始。這是個十分獨特的流年，對於雞族們而言，十分尷尬。因為既是「歲祿星」的身份，同時也是「將星」的代表，不過整體流年氣勢卻像被關進了堅固的囹圄中一般。此種辛丑牛年的太歲特質是沉悶的，是謹慎的，以傳統命理學術角度來說，也就是所謂的「墓庫之年」。

需要解釋的是，「墓庫」不代表進入墳墓，而是一種被包覆的感覺，這個時候需要的是開啟「墓庫」大門的元素，一旦「墓庫」開啟了，美麗和精彩才有機會綻放。好有一比，就像一直生活在活人墓中的

小龍女，如果沒有楊過的闖入，恐怕終其一生還是活人墓中的剩女。而開啟「墓庫」大門的鑰匙，卻又是「歲祿星」和「將星」，有意思吧！

「歲祿星」是太歲專祿之氣匯聚的代表，換言之不但是太歲星的代言人，並且還享有比太歲還尊貴的尊貴。古書記載「人逢祿星，精神異常，厄煞不侵，出入近貴，逢凶化吉」，更何況是「歲祿星」為善作福，雞族們要發啦！此處所說之「精神異常」指的是神清氣爽，行動力強，成功機率更是強大。「將星」說的則是有擔當，有作為，不但大利事業的發展，更大利自我命格的提升。

「歲祿星」的專氣和「將星」的貴氣，都需要聚焦式的行動力，否則還是容易遭到「墓庫星」的包覆。換言之，希望心想事成，除了想，還需要行動，並且是聚焦式的行動。大膽向幸運之神許下願望，雞族們將擁有個匠心獨具，美夢成真的好流年。

狗 ♦ 走出舒適圈，展現「現學現賣」的能量

「驛馬星」和「文昌星」交織出美麗的圖案，那是一種如旅行中經過迷途之後，柳暗花明的美麗景象。狗族們的2021年十分特殊，特殊到讓人想來趟環遊世界……辛丑土星當道的太歲，本命五行屬土的狗族們遇到了，乍看之下會感受到那種「土、土、土……」的壓力。不過有趣的是，辛丑年太歲的「辛金」化解所有的沉悶，於是「柳暗花明」的美麗景象出現了。

山不轉路轉；路不轉人轉；人不轉念轉。轉念即菩提，就是此種意境。不過要強調的是，此處所說得「轉念」並不是無奈的轉換，而是轉移焦點後的新氣象。

說個小故事，一位老師在白壁報紙上畫了個黑點，問學生們看到了什麼，學生都回答「黑點」。老師說「除了黑點，還有什麼？」原來，除了「黑點」還有一張很大張的「白壁報紙」。透過這個故事要告訴狗族們的是，2021年有兩個不協調的磁場，一個是「土星刑剋」，另一個是「本命三煞」。一般角度來說，看到這兩個「煞星」恐怕就會列舉出「化煞」的策略和法寶，而把最珍貴的「辛金」太歲天干給忽略。

換個角度看世界，容易看到世界不同角度的美。狗族們的2021辛丑牛年是美麗的，只不過需要走出家門，走出習慣的領域，掌握住「驛馬星」的節奏，再使用「文昌星」的智慧，運用「土星」的底蘊，創造出紮紮實實的特殊，而此種「特殊」將會延續到2022壬寅虎年。

「文昌星」代表的是學習，對於狗族們而言，這是一種可以「現學現賣」的能量，因此未必要嚴肅到「活到老，學到老」，即便是一場輕鬆的聊天都有機會讓狗族們有所領悟。

豬 ♦ 積極落實計畫，愈忙碌愈有成就

人生本來就是忙碌的，而生活也本來就是奔波的。許多時候忙碌和奔波，反而容易體驗生命的存在感，有一種紮紮實實在過生活的感覺。有一句話最近常聽到，那就是「這種年頭還可以忙碌，真的很幸福！」對於豬族們而言，這種幸福的感覺在2021年將會更加明顯，因為辛丑太歲星提供了一個職位，那就是「太歲驛馬星」，同時也提供了「貴人星」的能量，於是忙碌與奔波有了新定義，那就是愈動愈有勁，愈動愈有成就感。

「太歲星」是豬族們的「貴人星」，在命理學中代表的是「穩定」與正向能量，和「驛馬星」加成的效果，出現了一種命理學術中的尊貴現象，那就是「官印相生」。「官」代表事業有成，加官晉爵，而「印」則代表穩健與權勢。對於薪水族而言，這是一種職業更穩定的象徵，甚至於有機會升遷。對於企業豬族們來說，代表的是公司企業有機會擴大經營，對於延伸性或多元發展性的計畫，這是個值得積極落實的流年。

本文節錄：【2021牛年開財運賺大錢】一書，作者陶文、時報出版，未經同意禁止轉載。 廣結善緣，積累人脈，刻不容緩。在現實生活中需要汰舊換新的不只是家具或衣服，還有人脈。時代在變，經過疫情之後市場更是驟變，順時應變成為當下不得不的趨吉避凶，而「驛馬星」正好驅動此種趨勢。不過值得提醒的是，豬族們步伐加快了，難免會遇到選擇原地踏步的朋友，尊重之餘就是祝福了。換言之，這是個人脈大搬風的一年。

最後是健康方面的提醒，生活作息不應該因為「驛馬星」而出現亂象，飲食更是如此，因為這是個最容易出現腸胃不適現象的流年。另外就是泌尿與循環系統的保健，沒事多喝水，多喝水沒事。女性朋友們婦科方面的養生也同樣需要多費心思。

本文節錄：【2021牛年開財運賺大錢】一書，作者陶文、時報出版，未經同意禁止轉載。