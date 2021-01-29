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小孟塔羅：幸運之神眷顧你嗎？測2021美夢成真指數

聯合新聞網 / 小孟
圖／unsplash
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每個人在生日的時候，無論跟親朋好友一起團慶，還是獨自一人低調度過，在唱完生日歌曲後，對著蛋糕上的蠟燭，誠心許下三個心願。當時光匆匆過了一年後，回顧去年所發生的事，你許下的心願成真了嗎？現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2021我的美夢成真指數？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Chris Anne(The Light Seer’s Tarot)




A：美夢成真指數20%。(權杖八正位)

牌面上的八根棍子齊聚一起，最前方的尖端燃起火焰。

這張牌表示你會因一時衝動而後悔不已。例如：你在網路上看到不錯的東西而下單，然而在你打開包裏後卻大失所望。抑或投資股票逢低買進衝一波，但後續卻不如預期繼續往下跌。小孟老師在此提醒你，三思而行多做一點功課，全面思考再做決定會更好。

B：美夢成真指數80%。(命運之輪正位)

牌面上的女子雙手張開，僅用右腳在輪上保持平衡。

這張牌表示你在經歷失敗後，會學到東西並有新的可能。你經歷某個嘗試的挫敗後，你便會從中好好反省思考，釐清出事情的前因後果，並在下一次的機會來臨時，修正調整直到迎來成功。小孟老師在此提醒你，我們在每個實戰的經驗，一點一滴積累智慧的傳承。

C：美夢成真指數99%。(錢幣六正位)

牌面上一手在上一手在下，上方的手將錢幣拿給下方。

這張牌表示你深切的渴望，會將想要的事物吸引到身旁。這正是吸引力法則的運作方式，也許你未必看過相關的書籍，但你擁有單純堅信的信念，搭配強而有力的行動力，願望便會以最適合的方式到來。小孟老師在此提醒你，倘若有出現負面念頭，默想它並說出刪除信念即可。

D：美夢成真指數40%。(錢幣七正位)

牌面上的男子望著小樹苗，樹根末端連結七色的錢幣。

這張牌表示你會動腦謀劃，但可能缺乏執行力或運氣。你的頭腦存有許多想法，只是個性容易想多做少，事情有頭無尾不了了之。有時是缺乏幸運之神眷顧，萬事俱足就只差東風了。小孟老師在此提醒你，若懶洋洋就要振作起來，若沒好運氣就當累積經歷吧！

E：美夢成真指數60%。(審判牌正位)

牌面上的女子伸手向上，她的靈魂從胸口窣出來。

這張牌表示會有可靠的力量，幫助你從困境中化解開來。儘管這並非是實現心願，但卻是把你從夢境敲醒的力量。你是否一直沉睡不肯面對真相呢？這可是會耗掉你的青春光陰，幸好你在聽到一些話後甦醒過來。小孟老師在此提醒你，比睡著更可怕的是裝睡。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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