12 星座「被當作備胎」的排行榜：天蠍果然最厲害！？

如果你聽到對方說「你條件很好，但我們沒有火花」時，該怎麼辦？每個人都希望自己的伴侶的全心全意的對待自己，但有時投桃不一定能被報李，對方到底是怎麼看待你的？可能你自始自終都被蒙在鼓裡。

不知道有多少人做著別人的備胎，就算被辜負也必須強裝笑臉——備胎就像是個行動電源，款式多樣、方便攜帶、而且還能隨意更換。在一起的時候感覺在戀愛，一離開就感覺像失戀... ...這種感覺真的令人痛苦啊。而究竟哪些星座天生「最容易被當作」備胎呢？一起來看看吧。

TOP 12：天蠍座

理性又高自尊的天蠍座，敢愛敢恨，不喜歡養備胎，更絕不可能當別人的備胎。如果喜歡和愛都無法專一，那就不配喜歡，也不配擁有愛人。天蠍在感情裡是絕對的精神潔癖，容不得一點瑕疵。

TOP 11：獅子座

有主見、做事風風火火的獅子座，只喜歡清清白白的感情，喜歡就在一起，不喜歡就拒絕，那種曖曖昧昧的事情，獅子做不了，也不願意做！如果知道自己的真心被人當備胎，獅子座會讓你死得很難看！

TOP 10：雙子座

見異思遷、三分鐘熱度是大家對於雙子座的既定印象。雙子座確實喜歡曖昧，喜歡招蜂引蝶，但這一切都是自己握有主動權，Yes 或 No 都是雙子說了算。想把雙子當備胎，真不是一件容易的事，很有可能是雙子故意給你這種錯覺，趁機佔你便宜。

TOP 9：雙魚座

不喜歡傷害他人，但又不願意委屈自己的雙魚座，自己就是一個養魚高手，而且是扮豬吃老虎的那種。你以為他人畜無害，其實曖昧對象多得數不清。這種人自己絕不會當別人的備胎。就算偶爾是備胎，也要死纏爛打要求轉正。

TOP 8：水瓶座

「自帶安全感」的水瓶座，似乎不那麼重視感情。乍看理性的水瓶座，只是對他人的事理性，而自己則是相當情緒化。自我中心的水瓶座，根本做不了一個合格的備胎，只有兩情相悅時，水瓶才能做到對別人噓寒問暖，其他情況，能聯繫上就不錯了，備胎不可能的。

TOP 7：處女座

處女座本來就對任何事有著一定的標準，而對待伴侶也不例外。處女座的人最討厭養備胎的人，一旦發現自己喜歡的人有可能把自己當備胎了，處女就會生氣地質問對方，只要答案是肯定的，處女就會頭也不回地走掉，多喜歡都沒用！

TOP 6：射手座

被許多人認為「花心、愛撩」的射手座，大多數都是愛玩、愛浪漫、愛自由，身邊的異性也很多，所以「緋聞、花邊新聞」也不少。但射手座遇到喜歡的人也會害羞，缺少了平時的灑脫。有時候對方的一句話，一個眼神，都要反覆揣摩很久，不知道對方到底什麼意思，又不好意思直接問，成為備胎的機率也不小。

TOP 5：巨蟹座

在愛情中的巨蟹座，讓人依戀又頭痛。表面上看起來溫吞，但又默默地累積情緒在心裡，最後一次爆發，這種心態很容易自揭底牌，進而掉價。此外，他們遇到喜歡的人，就會一直喜歡下去，哪怕對方有對象，還是會念念不忘，這種心態就是典型的備胎心理！

TOP 4：天秤座

天秤座很會講場面話，在愛情裡也講究和諧。他們愛玩曖昧，有時候會同時養好幾個備胎，遇到同級別的戀愛高手，大家就互為備胎，聊得也蠻開心。天秤自己當備胎是心甘情願、明明白白的那種，反正又沒放感情下去，何樂而不為呢？

TOP 3：牡羊座

率直又帶有衝勁的牡羊座，對待愛情時雖然有時候會比較莽撞，但優點就是積極樂觀。比較粗心的他們，遇到那種比較心機的人，很容易被耍得團團轉，鞍前馬後的伺候別人，等著蓋章確認關係。其實不過只是個備胎人選，能不能轉正都很難說。

TOP 2：魔羯座

魔羯座的人，與生俱來就是耐力型選手，穩重務實的行事風格，使他們即便內心活動非常熱烈，但還是不太會表露出來。魔羯座遇到喜歡的人，不會輕易去表白，而是先選擇觀望，看看兩個人各方面是否匹配，這麼考察來考察去的，可能喜歡的人早被別人追走了。可魔羯座又不肯放棄，只能當個備胎了。

TOP 1：金牛座

金牛座的人雖然比較踏實也比較現實，但是還是會嚮往著愛情的。不過，非常慢熟的金牛座，喜歡一個人不敢說，更不願意主動行動，只能做對方的朋友，默默守護著，最後等待對方發現自己的喜歡，水到渠成地在一起。實際情況是習慣被動的金牛只能被當成可憐的備胎，甚至千斤頂！

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