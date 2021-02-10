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忘了大掃除？簡單9招 居家風水不用愁

聯合新聞網 / 綜合報導
年節少不了要大掃除，除了保持清潔之外，更可以藉此整頓家中風水。圖片來源／ingimage
年節少不了要大掃除，除了保持清潔之外，更可以藉此整頓家中風水。圖片來源／ingimage

維持屋內整潔之外，新年大掃除也是個重整家中風水，趁機改運的好時機。但忙東忙西下來，竟然忘了這檔事？別擔心，日本媒體「ananweb」就分享9招整理技巧，簡單顧好家中運勢

1.垃圾桶放一個就好

為求方便，不少人可能會在房子到處都擺放垃圾桶。但是，垃圾桶隱含著相當不吉利的「殺氣」，因此能少則少。另外為了不讓殺氣的氣場飄散，一定要記得選用有蓋子的垃圾桶。

2.確實分配好各房間功能性

每個房間都有自己不同的風水和功能性，好比餐廳拿來吃飯、書房拿來唸書辦公等等。如果隨意混用，如飯還沒吃完端到臥室裡吃、睡在客廳之類的，彼此氣場很可能會相互干擾，造成全體的運勢下降。

3.冰箱裡的食材盡量保持新鮮

風水的角度考量來看，「冰箱」就相當於「金庫」與財運直接相關。而冰箱內堆著的肉類、蔬菜，由於都已經是死亡狀態，因此除了要常保清潔去除惡氣外，放太久甚至超過保存期限更是要盡量避免。

4.使用土或木製品

為了接收到「地氣」，挑選房間以三層樓以內最為理想。房間內也可以擺設一些觀賞用植物盆栽、或者木、土類型的製品，接受地上的能量。注意如果是塑膠的話，就沒有這個功效了。

5.掌握接收訊息的主導權

平常看電視、滑手機，爆炸般的資訊情報總讓自己喘不過氣，還會造成負面情緒，帶來壞運。盡可能訂下「十點之後就不用手機」、「電視不要一直開著」之類的自我約束，甚至有時可以進行「情報斷食」，讓自己靜下心來。

6.不要在視線內擺出尖銳物品

人在看到尖銳物品時，會不自覺地產生壓力。在風水中，尖銳物品也是帶有著強烈的殺氣。所以像是筆、剪刀等用具，沒在用的時候盡可能找地方收納起來，不要逗留在視線範圍內。

7.獲取晨間能量

早晨能補充人在睡眠時無法獲取的能量。一早起來就打開門窗，迎接朝陽能量，也順便將家裡的空氣汰舊換新，迎接全新的一天。

8.每週洗一次寢具回復運氣

就寢時，氣場會直接和寢具接觸，因此定時保持寢具清潔，可以有效轉換氣場。尤其是走霉運的時候，一星期洗一次寢具，雖然麻煩，但效果或許意外的好。

9.利用香氣驅離厄運

香氣和運氣關係緊密，妥善利用的話，便能使自己開運。比方說像是客廳之類放鬆的地方，推薦可放置些白檀之類的物品製造香氣，或者靠木造家具自然散發出香味，也是一種方法。

運勢 開運

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