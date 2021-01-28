新年除舊佈新招好運！防小人、招桃花10大方法學起來　向2020爛運說拜拜

新年吉時迎好運～

新的一年總要除舊佈新，揮別2020不開心的事，但要怎麼除、怎麼佈可就是一門學問啦！想開運、招財、招桃花、防小人，除了大掃除，網路上熱議許多開運撇步，從屋內風水、配戴飾品下手，讓你新年迎好運，告別2020的衰運。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議的防小人、招桃花的撇步，想要在2021年遠離小人折磨、順利脫單的朋友們，繼續往下看吧～

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別再背後捅刀我！網友熱議5招「小人退散」撇步

NO.1 改變辦公室、家裡風水

風水不好不僅會影響個人氣場，更可能為你招來一堆「麻煩」！根據《工商時報》報導，旺好運風水老師楊尚義表示，門對門、沙發背對大門、家中收藏太多玩偶、鞋櫃擺門外等都容易招致小人上門，建議民眾如果格局已經固定，面對面的兩扇門就不要同時打開，另外有收藏玩偶習慣的民眾，可以在擺放玩偶的附近放置鹽燈或水晶。

在辦公室則可以擺放仙人掌或是葫蘆來防小人，不過許多網友認為，還是先從「謹言慎行」、「待人真誠」等做人道理下手才是遠離小人的不二法門。

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NO.2 配戴特定飾品在身上

貔貅可以招財、粉水晶可以招桃花，想要擋煞防小人則可以配戴黑曜石、黑水晶等手鍊、耳環！黑曜石是佛教製作佛珠和工藝品常用的寶石之一，有減壓、避邪化煞的功效，還能吸收負面能量，網傳黑曜石佩戴左手和右手帶來的作用不同的，戴在右手更方便黑曜石吸納不乾淨的東西。



有水晶業者提醒，黑曜石是屬於「吸納型」的石頭，主要的作用在吸收負面能量，也因為這樣，一段時間就要淨化一次，可以把它拿去曬太陽，不過有網友分享自己帶著黑曜石睡覺卻睡不好，所以在使用上還是要問清楚購買的店家比較好唷～

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NO.3 戴純銀、金屬材質的尾戒

戴尾戒防小人、留小指指甲也能防小人的說法你一定聽過！為什麼會有戴尾戒防小人的說法呢？據傳，戴尾戒可以修身養性，同時還可以防止小人的口舌攻擊、招財，且戴尾戒也有分男女，女左男右才能達到想要的效果。

不只如此，材質也有差別！有說法指出，最好選擇純銀、K金等不易變形，具有價值的金屬材質，效果更顯著，其實現在戴尾戒有開運避邪的效果已經變成廣告用詞，到底有沒有效，還是讓網友們自己去試試～

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NO.4 不穿全身黑！從穿著上改善

是不是常常被長輩唸「不要穿全身黑」！雖然黑灰白色系的衣服百搭又時尚，但民俗專家謝沅瑾曾表示，黑色代表晦氣、不吉利，容易影響氣場，網路上就出現了穿活力一點的亮色衣服有助於運勢提升，防止小人在背後作怪。

有網友分享自己穿全黑後遇到衰事，也被收驚的人說盡量不要穿全黑，不過部分網友還是認為「喜歡穿什麼就穿什麼」，不要被影響。



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NO.5 養開運植物

養仙人掌防小人的說法你聽過嗎？風水學中帶刺的仙人掌有防止小人是非、增強抵禦能力的作用網路上甚至有「針越刺越有用」的說法，不過也有人認為，在辦公室擺「帶刺的仙人掌」似乎攻擊性太強，所以放不帶刺的仙人掌比較不會引發不必要的麻煩。

另外，擺放的位子也很重要！風水老師李玉珮提醒，如果一定要放仙人掌，可以把它藏在電腦後方，另外，也有人養黃金葛、虎尾蘭、幸運草等開運植物來抵擋小人的荼毒。

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新年想要有人陪！網友熱議5招桃花旺旺旺

NO.1 拜月老、拜狐仙

台灣有許多廟宇供奉著月下老人，舉凡台北霞海城隍、艋舺龍山寺、台南大天后宮，都是神威顯赫有求必應的月老廟，許多想要求得好緣份，或是斬斷孽緣的善男信女們都會選擇拜月老，網路上也常常有網友開啟「月老廟真的有用嗎？」、「去拜月老會不會很丟臉？」的話題，許多網友便會分享自己拜月老後的戰果，但當然也有部分人還沒遇到屬於他的另一半。

除了月老，也有部分的信眾會選擇拜「狐仙」，祭拜狐仙主要可祈求姻緣、桃花、人緣、美麗，許多女藝人也是信眾之一，但拜狐仙有一些祭拜限制、須知，提醒大家如果想試試看，在拜之前要先做一下功課囉～

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NO.2 配戴桃花戒

現在市面上有許多主打著開運、招桃花的飾品，不僅不同的材質有不同的效果，配戴方法也有分別！戴尾戒是防小人，想要招桃花當然也有專屬的地方，左手食指代表未婚，戴在右手中指，則會增加桃花，充滿異性緣，想要若有似無的表達自己的感情狀況，戴戒指絕對是一個好選擇。

網路上也有許多「單身女生戒指的戴法」、「請教戴戒指的方法」等討論，發現許多網友都認為「戴戒指自己開心就好了！」，建議如果真的很怕被誤會戴戒指是代表感情狀態的話，也可以配戴造型誇張的戒指，比較不容易被誤會。

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NO.3 調整風水、找到桃花位

許多人在搬新家之前都會請命理師看風水，因為風水不好，影響的可是接下來的生活，命理專家表示，房內擺放太多鞋子，可能讓自己的戀愛運節外生枝，臥室門正對床，可能會影響整個人的精神，桃花也會被嚇跑。

大家也可以選擇在「桃花位」擺紅色、粉色系的鮮花，根據不同生肖，桃花位在不同的方位，有風水專家建議，有網友表示「風水真的會影響到日常生活」，也有網友認為「住起來舒服最重要」。

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NO.4 購入粉水晶擺飾、飾品

﻿平常沒有在研究水晶沒關係，聽到「招桃花」你是不是會馬上想到「粉晶」、「粉水晶」呢？顏色可愛又柔和的淡粉色是不是讓人少女心爆發，原本是被當作「招生意」的粉水晶，就是因為粉嫩的顏色所以被升級成招桃花的最強水晶！

許多人會將粉水晶擺在床頭，或是配戴由粉水晶製成的手鍊、項鍊，有網友表示「粉水晶真的會招來桃花，但其中有包括爛桃花」，也有其他網友推薦像是「月光石、草莓晶」等，想要試試的朋友可以參考看看！

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NO.5 換寢具、窗簾

每天「和我們一起睡覺」的床單、枕頭竟然也能招桃花？網路上有個說法是，使用具有喜氣意義的紅色系寢具最具有招桃花的效果，也可以換上粉色、花朵樣式的床單，增添桃花運，也有個說法是說褪色的床單代表桃花沒有力量了，建議換新比較好！

雖然粉色看起來充滿著戀愛氣息，不過根據《三立新聞》報導，有專家建議，最好不要掛上「粉紅色窗簾」，有可能會因此招來爛桃花。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月28日至2021年01月26日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防小人方法』、『招桃花方法』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」