就愛趴趴走！哪些生肖在職場越動越有財？

【文‧科技紫微網】

俗話說：「人兩腳，錢四腳」。你搶錢的動作慢，財富就離你越來越遠。大環境越惡劣，反而會刺激人們更加拼命賺錢。雖然大家都不怕辛苦，但是就怕白忙一場。想要越動越有財，得先看看生肖！科技紫微網馬上來揭曉，助你少走冤枉路。

生肖馬

重視效率的生肖馬，不僅做事乾淨俐落，也要求自己儘量成為職場中的標竿人物。「落後」、「墊底」這類標籤絕不能被貼在自己身上，因此他會用嚴以律己的精神，督促自己隨時都要「動起來」。他會用小題大作的心態，展現匠人、職人、超人的多重身分。

他所關注的方面，包括人際關係要活絡，專業技能要充電，理財觀念要精進，客戶拜訪要勤快，缺漏事項要追蹤，賺錢管道要打通……等等。在這麼充實的工作目標下，要繼續平凡庸碌、不漲薪水，還真的很難！

生肖虎

要論及金錢敏銳度，生肖虎肯定名列前茅。若是想比較誰最能吃苦耐勞拼事業，一夫當關、萬夫莫敵的人往往同樣是他。難怪不少白手起家的首富發跡故事，都有生肖虎的身影。尤其是當他們嚐過了賺錢的甜頭後，拼搏的動力就會更加強烈。

猛虎又特別喜歡挑戰，說到衝鋒陷陣、單打獨鬥，他絕不會吐個怕字。所以他們非常適合業務性質的工作，它的過程很像追逐獵物，會纏鬥到你死我活，不達目的絕不罷休。正因為需要不斷出去尋找新目標，他們的賺錢能力就被訓練得越來越強，絕少失敗。

生肖猴

機靈、但穩定性稍弱的生肖猴，只要在職場稍加歷練後，就會懂得截長補短，尋找適合自己的跑道。他們自知在賺錢路上欠缺耐性，不太適合長期看同樣的風景，所以必須不斷在人生中轉折方向，有時甚至不惜用失敗的代價來換取經驗。

一旦看準方向時，屬猴者就會立刻施展看家本領，在適合又能發揮的位置上，以「開張吃三年」的姿態，快速累積財富。若是所在的公司長期看好、無須遠求，他還是會希望能在各部門輪流歷練，以練就全方位的能力，可謂是以智慧取勝型的賺錢高手。

生肖雞

對於環境有獨特敏銳感的生肖雞，善於察言觀色，也懂得設身處地為對方著想，非常適合從事銷售工作。他面對客戶，不會用話術強勢說服，或是卑微地以價格來吸引對方，而總能把姿態拿捏得恰到好處。若是不讓他面對難纏的客戶，只能坐辦公室，就太可惜了。

還好，若生肖雞發覺苗頭不對，所處職位不能一展所長時，早晚會跳槽轉職。因為適應力強，能在快速磨合後立馬上軌道發揮戰力，而且早出晚歸，毅力驚人，好用又耐用。不用多久時間，他就很容易被新主管賞識提拔，薪水必然節節高升。

看了以上各種優秀典範，除了那些富二代繼承者們，應該沒有人敢說「我不想努力了」吧？或許這次你榜上無名，沒關係，就算只能效法他們一半的精神，也可以有所斬獲。或許你也能奔走出自己賺錢的門路呢！

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