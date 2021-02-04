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總覺得諸事不順？一句話點出今年避煞心法
【文‧科技紫微網】
去年突如其來的疫情，造成了一連串經濟衝擊、動盪不安的國際局勢……災難似乎一整年都沒停過，大家的日子也跟著難過。好在迎來了2021這個新的開始，未來一年的路要怎麼走才順呢？能避開災厄、煞氣嗎？科技紫微網現在就依紫微命盤為大家點出避煞心法，趕快來看看吧！
本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。
命宮有七殺
靜觀其變，順勢而為，宜以守為主。
命宮有破軍
服從安排，低調行事，多一事不如少一事。
命宮有廉貞
穩定心態，端正態度，隨時保持清醒的頭腦。
命宮有貪狼
廣結善緣，腳踏實地，重大決策多找人商議。
命宮有紫微
打破傳統，跳出舒適圈，開拓新領域。
命宮有天府
穩住根基，摒除雜念，學會隱忍與退讓。
命宮有武曲
定好目標，理性抉擇，量力而為，勿冒險行事。
命宮有天相
抓住重點，重建人際關係圈，切勿盲目投資。
命宮有太陽
學習沉澱，勇於挑戰，切忌盲目瞎闖或貪求捷徑。
命宮有巨門
看準時機，謀定而後動，不可勉強求變。
命宮有天機
莫管閒事，勿傳八卦，提防失神誤事。
命宮有太陰
踏實付出，積極行動，在投資理財上多下功夫。
命宮有天梁
勝不驕，敗不餒，心安定，路就寬。
命宮有天同
開源節流，周詳規劃，多展現陽光積極的一面。
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