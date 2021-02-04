總覺得諸事不順？一句話點出今年避煞心法

我們總是在期待著一份妙不可言的緣分，希望真命對象早點來到自己身邊。然而，遇到了自己喜歡的人，付出了真心，卻不一定能換到幸福。如果你正為了一個人牽腸掛肚，明明順利交往，心裡卻隱隱有些不安，不妨跟著科技紫微網的測字來算一算，他究竟是你的良緣，還是桃花劫？

2021-02-02 13:15