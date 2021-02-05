遇見全新的自己！哪些星座今年越變越好運

【文‧科技紫微網】

2021年已然來到。木星與土星進入水瓶座的這一年，是突破與創新的大好時機，然而，可不是每個星座都能順勢上游，究竟哪些星座可以在變動中激發好運呢？馬上跟著科技紫微網來看看上榜名單！

金牛座：追求養生，提振精神

喜歡美食又愛追劇的金牛座，2021年開始有機會改掉這些生活習慣，尤其是甜食該盡量少吃！美食雖然不必忌口，但應避開一些加工食品，享受食物本身的原本滋味。這樣能使身體輕盈，氣色變好，再戒掉熬夜追劇，就更有精神面對挑戰了。如此一來，不但戀情順遂，職場關係圓滿，還能獲得長官青睞喔。

牡羊座：團隊為重，拓展人脈

熱血的牡羊座，總是習慣一肩擔下所有事，凡事搶先執行，是十足的工作狂。今年可要試著改變這個部分了，在保留對事情的熱情的同時，改以團隊角度來思考，同時多花點心思拓展人脈。如此不但做事效率變高了，還能收穫一些投資訊息，為自己賺上一筆小財富呢！

雙子座：守住錢財，穩住心情

2021年的雙子座財運很好，卻同時會在交際應酬上花不少錢。若能適時改變一下大手筆的花錢方式，將能守住一筆為數不小的金錢；再拿這些錢做投資，還能獲得更多財富好運喔！另外，今年的雙子會遇到不少變動，難免情緒不穩，焦躁不安，請務必改變這點，特別是對親近的親友，如此方可贏得貴人相助。

巨蟹座：愛護自己，光彩現身

一向把所有心思都放在家庭或情人的巨蟹座，今年要改變為聚焦在自己身上了。尤其可以改變的是你的外表，可以換個髮色，或是多花一些錢上美容院，做臉、按摩，放鬆一下，給你所在乎的人一個全新的感受，感情運勢將會越變越好喔！

要掙脫慣性模式其實並不容易，但如果改變能帶來更多好處，上述進榜的星座們，不妨逆著性子改變一回，或許將能找到更好的人生方向，尋得意想不到的收穫。沒上榜的朋友也無須氣餒，說不定你的2021年星座運勢很給力呢！

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