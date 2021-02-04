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紅鸞星動！「4生肖」結婚機會就在今年

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

2021年受紅鸞星動的影響，有四大生肖的感情運勢走好，結婚機緣大放異彩喔！而且其中還有一個生肖，如果錯過這個機會，就要再等上幾年。以上說的是哪些生肖呢？裡面會有你嗎？趕快跟著科技紫微網一起看榜單！

　

TOP1－生肖鼠：紅鸞星動

在2021年受到紅鸞星照耀，結婚機緣最強烈的就是生肖鼠。尤其是交往中的生肖鼠，就算和戀人吵吵鬧鬧，兩人還是會有結婚共識，容易走進結婚殿堂，共同開啟人生的新旅程。擺脫前一年本命年的煎熬，想要結婚的生肖鼠可要趁早打算喔！即便是目前單身無對象的人，也有閃婚的機會。

　

TOP2－生肖雞：桃花滿滿

2021年不管是單身、還是已有戀人的生肖雞，都常會有想結婚的幻想和衝動。單身想婚的不愁沒對象，只需要由你來挑選那個幸運兒。但交往中的生肖雞則特別要注意，桃花太旺反而使你分心，你要很篤定自己想要誰與你一起走進未來，以免將來後悔！

　

TOP3－生肖蛇：貴人相助

生肖蛇在2021年的結婚機會，大多在年中之後出現，尤其是身處西南方者，更容易感受到靠近結婚機緣時的悸動和決心。若感到迷惘，不如多往西南方散心沉澱喔！收拾好心情後就可主動出擊，釋出想婚的消息，讓親友幫忙介紹適合的對象，讓你的結婚理想轉化為美好的現實。交往中的生肖蛇感情則滿穩定的，想婚就要主動談。

　

TOP4－生肖兔：機會難得

2021年對生肖兔來說，有利於想要結婚者，尤其是相處多年、感情狀態穩定的情侶。想步上紅毯的生肖兔，要趕快把婚事定下來，若錯過這一年，未來結婚的機會勢必拖上好幾年。單身者的桃花數量也比往年多，但要睜大眼睛挑選，小心選到爛桃花！

　

結婚是人生的幸福大事，先恭喜這些生肖朋友啦！雖然因為疫情的關係，今年也許不適合辦婚宴，不過宴會是可以補辦的，難得的緣份一旦錯過就不再，想婚的你別再找藉口，開始行動吧！

　

【延伸閱讀】

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