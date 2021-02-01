2月星座塔羅運勢：金牛乘風破浪，牡羊先守後攻

【文‧科技紫微網】

在今年2月，我們就要向農曆鼠年揮手道別，迎來牛年的新旅程。在這個重要的月份裡，有熱鬧的春節，也有甜蜜的情人節，每個星座會有怎樣的運勢變化？對生活又有哪些影響呢？馬上跟著科技紫微網一起來看看12星座的2月塔羅運勢吧！

牡羊座

塔羅牌：女祭司（逆位）

本月塔羅給牡羊的啟示是「沉澱」。牡羊座近期的運勢較弱，但本性還是很衝、想爭第一，很容易就竭盡全力付出，偏偏回報卻遠遠低於預期，會讓人忍不住懷疑起自己。與其繼續埋頭苦幹、急於看到成果，不如先沉澱下來，提升自我能力，等待發展的時機。對現在的你來說，先守後攻才是上上策。

2月事件預測：

1、在工作中遇到讓你動心的對象，但對方似乎對你並沒有感覺

2、戀情受到流言蜚語的衝擊，心生動搖

3、讀書不太積極，無法按時完成作業

4、工作獲得額外獎金

5、購物毫無計畫，錢包縮水嚴重

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

金牛座

塔羅牌：太陽

本月塔羅給金牛的啟示是「主動」。高懸的太陽能為路途帶來光明和溫暖，意味著在這個月，金牛座會有相當不錯的好運勢，而且是愛情、事業、財富並駕齊驅喔！如果能更主動一些，多些膽量、少些顧慮，就能趁勢追擊，得到更大的突破。你還等什麼呢？就像太陽每天準時「上工」一樣，趕快拿出動力，讓其他人刮目相看吧！

2月事件預測：

1、與年齡比你小幾歲的異性相談甚歡

2、為了生活上的小事與戀人發生分歧

3、工作中遇到貴人相助

4、與同學一起參加競技比賽，會有意想不到的收穫

5、股市行情令你琢磨不透，魯莽投資而遭受損失

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

塔羅牌：愚人

本月塔羅給雙子的啟示是「直覺」。愚人無視前方的懸崖，憑著自己的直覺，昂首闊步的歡欣前行。這種跟隨直覺的信念，正是影響雙子座2月發展的關鍵。向來敏銳的你，能夠順利察覺到機遇的存在；就算有些搖擺不定，難以做出決定，只要相信自己的直覺、好好把握機會，勇敢去做就對了。

2月事件預測：

1、與異性朋友分享心情故事，有機會邂逅一段知心之戀

2、戀人對你有小脾氣和抱怨，化解後讓感情更為親密

3、有同學主動提出和你一起溫習功課

4、受他人的影響，一而再再而三的拖延工作，難以按時完成任務

5、工作為你帶來意想不到的財運，獲得豐厚的獎金

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：隱士

本月塔羅給巨蟹的啟示是「內省」。隱士高舉著真理之燈，站在冰天雪地的山巔低頭沉思，仿佛在尋找前行的道路。巨蟹座的2月運勢就如此時的隱士一般，想要瞭解前方的風景，先得低頭沉思、內省自身，去尋找真正的內心目標。同時也要敞開心胸，像隱士為其他人引導方向一樣，你為別人提供的協助，未來都會得到回報。

2月事件預測：

1、參加相親活動失望而歸，大受打擊

2、與情人間的交流變少，出現第三者入侵

3、感到受同事排擠，好像做什麼都不對

4、學習缺乏動力，成績下滑

5、投資小有收益，但為了購買心儀的東西，剛到手的收入馬上又花了出去

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：聖杯十

本月塔羅給獅子的啟示是「融入」。聖杯十代表著充足的物質條件與相對匱乏的精神世界；這預示著獅子座在2月份的整體運勢尚佳，財富和地位都能夠有收穫，但感情較難以獲得進展。你和伴侶都應了解，真正的妥協與包容，是互相融入對方的世界，互相尊重疼惜，感情的進展才會更順利。

2月事件預測：

1、忙於工作，無心相親

2、在公園、遊樂場等戶外場所邂逅緣分

3、感情有受到第三者入侵的風險

4、工作出色，收穫豐厚獎金

5、在與同學的交流中獲得新方法，受同學幫助而成績提高

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

處女座

塔羅牌：倒吊者（逆位）

本月塔羅給處女的啟示是「角度」。這個月處女座總運平平，愛情、事業等各方面的發展都比較緩慢，甚至可能陷入瓶頸，難有進展。就如逆位的倒吊者一般，苦苦經營著自己並不擅長和瞭解的項目，既執著，又害怕別人的眼光，讓自己鬱悶不已。不如痛快放手，找尋適合自己的定位，換個角度再出發。

2月事件預測：

1、朋友會為你介紹異性，但你們在年齡方面不太合適

2、忙於工作，忽略伴侶，引發猜忌

3、爭取高門檻大公司職位時遭遇失敗，自信心受到打擊

4、投資獲得不錯的收益

5、有購置不動產的打算

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天秤座

塔羅牌：節制（逆位）

本月塔羅給天秤的啟示是「自制」。手持聖杯的天使，小心地維持著杯中聖水的平衡狀態，但逆位的節制牌失去了這種平衡，使聖水從杯中流出，此為邁向失控的象徵。正因為如此，這張牌強調的是「控制」一詞對天秤座本月發展的重要性。擁有更好的自制能力，才能更妥善處理生活中的各種事情，讓你的優雅不會受到任何突發狀況的破壞。

2月事件預測：

1、因朋友介紹而認識不錯的對象，但因第一眼不喜歡而主動放棄

2、工作中積累太多負面情緒，時常忍不住向伴侶傾訴

3、工作中莫名煩躁，與同事溝通不耐煩，造成人際關係危機

4、無法集中注意力學習，導致考試時準備不足，成績不盡人意

5、薪酬有變相降低的可能，說好的獎金可能因公司業績不佳而減少或取消

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

天蠍座

塔羅牌：戀人

本月塔羅給天蠍的啟示是「結合」。戀人牌帶有結合的意義，不僅僅是狹義上的愛情結合，也代表完美、和諧、互信的人際關係。這張牌代表天蠍座的2月運勢還不錯，尤其在愛情方面會有很好的進展，如果在工作、生活中也能夠注意人際情況，與周圍人建立和諧的合作關係，2月的發展將會更加順利。

2月事件預測：

1、在相對安靜的場所吸引到正桃花

2、自認不美又不高，卻能吸引到長相不錯、求愛心切的對象

3、與同事討論時出現分歧，但最後能夠達成一致，合作關係也更鞏固了

4、為了職位調動，月底會有人來探查，認真表現就能得到好的升職機會

5、因一時驕傲而衝動選到一隻所謂的黑馬股，資金因此套牢

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

射手座

塔羅牌：命運之輪

本月塔羅給射手的啟示是「契機」。命運之輪不停地轉動，為本月的射手座們帶來了改變的契機。你們的運勢可能會有比較大的起伏變化，需要敞開心胸去接受，而不是下意識反抗。如果能夠在這種變化裡保持細緻的觀察力，發現並抓住其中隱藏的契機，自然能夠扶搖直上，有所突破。

2月事件預測：

1、在人多熱鬧的場合收穫愛的驚喜

2、在對方因工作心情煩悶的時候無理取鬧，造成爭執

3、學生族思緒比較混亂，玩心重，容易分心

4、在股市裡大賺一筆

5、財路有所拓展，發現好的理財產品，投資方式變多了

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

摩羯座

塔羅牌：審判

本月塔羅給摩羯的啟示是「決斷」。你們在這個月可能會因挫折不順而感到孤獨難過，但審判的天使為你帶來了福音。它告訴你，你的運勢其實並沒有感覺的那麼差，只是你很多時候因為顧慮太多、缺乏決斷，白白錯失了機會。想要看到改變，就要先改變心態，敢於做出決斷。

2月事件預測：

1、會與伴侶短暫分離，但頻繁的聯繫能讓你們小別勝新婚

2、工作無法得到同事的積極配合

3、朋友幫忙，為你化解了不少工作上的煩惱

4、上課時常神遊天外，考試難過關

5、嘴巴比較饞，為享受美食花掉不少錢

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：力量

本月塔羅給水瓶的啟示是「活力」。力量牌上的獅子代表著澎湃的活力，這也是水瓶座2月運勢的關鍵字。不管是愛情、事業或財富，保持活力，用充沛的精力和愉悅的心情去對待，都能讓你獲得更好的結果；就算一時不順遂，也應保有以柔克剛的堅定力量，持續向前。一旦失去活力，就容易錯失發展的好時機。

2月事件預測：

1、與自信、有魄力、耐看型的異性特別有緣

2、戀愛中的人有驚喜連連的好運，並逐漸感到戀人對你變得依戀

3、與同事茶餘飯後的無心之說傳到上司的耳朵裡，使他不滿

4、考試想耍小聰明會被監考老師發現

5、生意人有機會打開新的市場，打工族也有可能得到賞識、升職加薪

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙魚座

塔羅牌：戰車（逆位）

本月塔羅給雙魚的啟示是「冷靜」。戰車的前行是憑著堅強的意志力與嚴謹的控制，而戰車逆位則代表著意志力消退、控制力不足。這意味著你在本月可能會因衝動魯莽行事，遭遇慘敗。越是遇到麻煩，越要保持冷靜，只有頭腦清醒才能順利解決問題，讓你的心情回歸平靜。

2月事件預測：

1、戀愛中的人被其他異性的告白擾亂心思

2、想要談離婚的人，極易因為對方的步步緊逼，衝動下做出錯誤的決定

3、上司用糖衣炮彈的方式給你出難題，一方面肯定你的能力，一方面增加你的工作量

4、找不到合適的學習模式，又因周圍同學的進步而焦慮不安，更加難以靜心學習

5、未經嚴謹評估，僅因他人的片面之詞就投資，造成虧損

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●北歐符文諭知，你的新戀情契機

●桃花降臨！偷偷揭曉誰在喜歡你





