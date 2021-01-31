殺破狼周運勢／天秤當心投資標的下探 水瓶掃除有驚喜發現

殺破狼2021年2月1日～2月7日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，金星、太陽、土星、木星、水星齊聚人際關係宮位，水星又在人際關係宮位退行，會有許多交際應酬的邀約，同時會跟很久沒見的老朋友見面，在社交上的開銷增加很多。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，目前所待的單位，人事精簡，職場單純許多，感覺很自由。某些白羊座會開始經營屬於自己的副業，賺些零用錢，增加一些收入。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入人際關係宮位，與土星合相，受到在金錢宮位的天王星影響，在一些交際應酬的場合會被天菜搭訕，不過要當心對方只是想推銷東西，或是拉你加入坑錢的組織。

金錢運方面，火星與天王星齊聚金錢宮位，相位皆不良，預期之外的開銷增加很多，年前經濟壓力非常大。這段時間上街購物，或參加團購，會因為有些東西標示不清，造成不愉快的消費糾紛。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星相位良好，本週會有人請你吃昂貴的餐廳，或是送你非常好的禮物。某些金牛座會因為一些活動，結識有助於你心靈與學識有所長進的益友。

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，期末許多成績都確定能通過門檻，報告與作業也獲得不錯的評價。與同學會組成一個團隊，許多事情大家一起分工合作，會比起孤軍奮鬥來得好。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚志業宮位，水星又在志業宮位逆行，有許多工作不斷來回修正，每天都有突發事件發生，幾乎天天都要加班，每天都十分勞累疲倦。

健康運方面，天王星與火星齊聚命宮，相位皆不良，工作嚴重過勞，容易引發急性疾病，甚至會需要住院或是動手術治療。同時要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，目前的職務可以隨心所欲，許多決策自己做決定，不再受制於人。某些雙子座會做著不需打卡上班的工作，時間自己調配，生活愜意許多。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，尾牙抽獎會抽到小獎，價值或金額雖然不高，但中獎的感覺就是很爽。有投資習慣的雙子座，投資標的起起伏伏，好不容易回到平盤，會出脫掉手上一直在虧損股票停損。

本週須注意的部分

學業運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚學業宮位，相位不良，雖然表面上學業成績表現得很好，某些被忽略的科目卻意外被當掉。某些雙子座會誤刪掉原本已經完成的報告，必須重新再做一遍。

感情運方面，在心靈宮位的天王星與火星相位不良，與喜歡的人遠距戀愛好一段時間，對於這樣的愛情開始感到沒有信心。某些雙子座目前與喜歡的人冷戰，會故意躲起來，不讓對方找到。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星與海王星有良好連結，很久沒能和喜歡的人相處，最近終於有機會好好約個會，規劃彼此的未來。單身的巨蟹座，異國桃花開得旺盛，不論在網路上或現實生活，遇到外國人搭訕機率頗高。

學業運方面，在學業宮位的海王星相位良好，寒假之前會將所有的報告順利交出，期末成績都能跨越門檻。某些巨蟹座頻繁與海外的學生作學術交流，甚至有到外地交換學生的機會。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚財務宮位，相位皆不良，同時水星在財務宮位退行，會將年終獎金拿去做一些投資，卻可能會遇到經濟上的突發事件，造成大量資產蒸發。

健康運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚疾厄宮位，同時水星在疾厄宮位退行，身體狀況不佳，慢性病突然發作，嚴重的話甚至要進醫院療養，這段時間也要當心感染病毒，導致呼吸系統發炎，必須花很多時間療養。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，過年前會因為許多促銷活動，用非常划算的價錢買到物超所值的好東西。有投資習慣的獅子座，封關前會出脫掉一些手上的投資標的，雖然賺得不算太多，卻也心滿意足。

感情運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚感情宮位，同時水星在感情宮位退行，曾經喜歡的對象會再度聯絡，有些誤會與不愉快盡釋前嫌，復合有望。感情穩定的獅子座，與喜歡的人會以結婚為前提，規劃未來。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星與天王星受到夥伴宮位的許多行星影響，工作表現被上司或是同事打壓，功勞被搶也罷了，還有背不完的黑鍋。職場小人多，最親近的夥伴可能會背叛你，投靠到敵對的陣營。

健康運方面，海王星持續在疾厄宮位行進，注意身心靈平衡，在過度忙碌下，會不自覺患有焦慮與躁鬱的問題，自己卻毫無病識感。在健康宮位的冥王星，則是不斷影響泌尿系統，請多攝取足夠的水分，避免結石或發炎問題。

處女座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的海王星與在戀愛宮位的冥王星有良好的連結，佔有慾變得少一點，很多標準不要求太高，你會發現對方其實也沒那麼糟糕，相處起來也輕鬆很多，吵架的機率也變少了。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚工作宮位，同時水星在工作宮位退行，承接十分重要的職務，不容許有任何錯誤，也因為要求完美的態度，會有許多問題不斷來回修正，造成工作量堆積如山，常常需要加班。

健康運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚健康宮位，同時水星在健康宮位退行，天氣寒冷，當心心血管疾病爆發。喉嚨與呼吸系統容易因病毒感染而發炎。慢性疾病舊疾復發，十分不適，並當心工作過勞而爆肝。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星與火星相位不良，在海外工作、唸書、生活的處女座，會因為各處交通封鎖，無法回鄉。同時在外地也會因為水土不服而生病，這時候會更想念親人了。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚戀愛宮位，同時水星在戀愛宮位退行，曾經愛戀過的人會再度回頭聯絡，有意復合。不過也有些只是想跟你打回頭砲。感情穩定的天秤座，懷孕機率高，或是在此時會收養寵物。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，辛苦了一年，終於拿到期待已久的年終獎金，為數不少。使你覺得欣慰。某些天秤座在年節前夕有許多外快可賺，收益增加許多。

本週須注意的部分

健康運方面，天王星與火星齊聚疾厄宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害，當心罹患急性疾病。這段時間千萬不要涉入危險的地區或行為，可能會吃上官司，或是危及生命安全。

金錢運方面，會花很多金錢在醫療費用上，除了自己本身的健康問題，小孩與寵物的身體狀況也不佳，懷孕的婦女要當心流產。有投資習慣的天秤座，這段時間投資標的指數持續下探，損失慘重。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的冥王星相位良好，面試新工作很快會收到一份錄取通知，年後就可以上班了。參加公職考試的天蠍座，考試運不錯，成績可通過門檻，進入理想的單位服務。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會想實現一個艱難的旅遊行程，像是騎車環島，或是攀登高峰，某些天蠍座甚至會巧遇難得的天氣狀況，形成更美的景緻，會是收穫很多、十分愉快的旅程。

本週須注意的部分

感情運方面，天王星與火星齊聚在感情宮位，相位不良，喜歡的人對你忽冷忽熱，難以捉摸，甚至正在冷戰階段。單身的天蠍座會喜歡上個性較為古靈精怪、脾氣不好的對象，被對方虐心，卻又放不下對方。

家宅運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚家宅宮位，同時水星在家宅宮位退行，居家環境需要在年前整修完畢，有些工程進行不太順利。某些天蠍座家中正在辦喜事，有許多儀式很麻煩，要有耐心的辦妥。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，雖然為數不多，但今年薪資待遇會有所調整，收入會增加一些。某些射手座在打掃居家環境時，會找到一筆遺忘的私房錢，感覺喜出望外。

感情運方面，金星進入溝通、傳播宮位，受到逆行的水星影響，單身的射手座在交友軟體會巧遇自己過去的同學，因為這樣的因緣際會，兩人會覺得是奇異的緣分，而想交往看看。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與天王星齊聚工作宮位，與溝通宮位的許多行星相位不良，最近會覺得某些新進人員態度散漫，花很多力氣指導，也不好好學習，容易爆氣罵人。

交通運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚交通宮位，同時水星在交通宮位退行，年節前會因為一些突發事件而困在外頭，無法回家團圓。出門遊玩甚至會發生交通事故，可以的話，過年請宅在家中不要出門。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的海王星與命宮的冥王星有良好連結，刻苦耐勞的學經歷，使你受到青睞，進入理想的單位。工作穩定的摩羯座，表現出誠懇態度，可獲得客戶的信賴，順利簽訂合約。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，避開假期人群尖峰的時段，一個人到寧靜的景點散散心，可沈澱許多不愉快，旅途中會有些邂逅，使你忘卻許多煩惱。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚金錢宮位，同時水星在金錢宮位退行，出門購物容易買到瑕疵品，或是買了令你後悔的東西，退貨程序十分麻煩，或是會被刁難。可以的話，最近盡量節制慾望，不要亂買東西。

感情運方面，天王星與火星齊聚戀愛宮位，相位不良，與喜歡的人正在冷戰中，希望對方能好好安撫自己，卻表現出高冷的態度，如此很難讓對方和你和解，情感發展越來越不順利。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，最近會把錢花在開運、算命、拜拜相關的事物上，心情也煥然一新。某些水瓶座在大掃除時，意外發現很久沒使用的舊櫃子中有遺忘已久的私房錢或貴金屬，彷彿多了一筆年終獎金。

感情運方面，水星在命宮退行，同時太陽、金星、木星、土星、水星齊聚命宮，分手的舊情人稍來消息，祝你生日快樂，還約出來吃飯，似乎有意復合，或是希望彼此還能好好當朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽、金星、木星、土星、水星齊聚命宮，同時水星在命宮退行，在職場扛下重要的職務，獲得許多人的羨慕與嫉妒，但許多工作流程還不太熟悉，常常出錯，不斷需要修正，工作壓力很大。

家宅運方面，天王星與火星齊聚家宅宮位，相位不良，注意電器、爐火的使用，除了容易發生災害之外，也可能收到數字驚人的帳單。某個家人脾氣古怪，一不小心就會踩到他的地雷，使你也忍不住跟對方吵起來。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，終於有很多可以獨處與放空的時間，會去看看很久沒見到的老朋友，此時才會覺得友情是老的好。某些雙魚座受了委屈，會受到好友力挺，感到友誼的堅貞。

感情運方面，水星在心靈宮位退行，同時太陽、金星、木星、土星、水星齊聚心靈宮位，曾經暗戀過的對象，再度出現在你生活圈中，但今非昔比，人事已非，你與他不可能有發展的空間，這份愛戀只能默默放在心中。

本週須注意的部分

旅遊運方面，火星與天王星齊聚旅遊宮位，相位不良，不論是出差，或是出門遠行，都會遇到許多不太愉快的怪事，甚至受困在某個地方動彈不得，可以的話，這段時間不要出遠門，以免惹上無妄之災。

工作運方面，火星與天王星齊聚面試宮位，相位不良，面試很多新創公司，待遇開得非常離譜，會覺得專業能力受到污辱。工作穩定的雙魚座，與同事、上司、客戶溝通不良，對方配合度很不理想，內心氣到想飆髒話。

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