除夕前後3天有大事！命理師提醒「注意安全」 網嚇壞：毛毛的

揮別動盪不安的2020年，許多人都盼望2021年能重拾風光好運，不過，塔羅牌老師艾菲爾昨（24）日無預警在臉書寫下「除夕前後三天，注意安全」，短短幾個字讓網友大喊「感覺毛毛的」。

艾菲爾在臉書粉專發文寫道，「粉絲們注意安全，除夕前後三天，看看有何重大消息出現」，因特別提及時間點落在除夕前後，雖然未說明會發生甚麼事，但大家仍紛紛猜測其中涵義。

貼文一出，網友留言回應，「總覺得有什麼大事，但絕對不是什麼太好的事，這大事有可能影響全球局勢的感覺，就像連鎖效應」、「老師…還有什麼震撼彈未爆」、「老師這樣感覺不太妙耶」、「當然希望風調雨順國泰民安，但老師這段話實在讓人不寒而慄」、「台灣的話，感覺是地震」。

但也有人表示，「期待好消息，疫苗開始施打」、「疫情好轉嗎？相信一定是好事」、「大家可以在這段時間多多祈禱、祝福，消除自己內心的恐懼，以同一場域量子力學的概念，放大好事發生的機會，縮小壞事發生的可能」。