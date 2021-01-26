2021年第一波水逆30日來襲！「5大重災戶」要小心了

2021年大家最關注的水逆，今年總共會逆行三次，且皆逆行於「風象星座」。

第一波水逆：1/30～2/21逆行於水瓶，在水瓶恢復順行。 第二波水逆：5/29～6/22逆行於雙子，在雙子恢復順行。 第三波水逆：9/27～10/18逆行於天秤，在天秤恢復順行。

而第一波的逆行，好在有土、木、金星的化解，讓原本可能發生的金融問題，減少損害，不致於太嚴重。在水逆期間，應該要多留意電子、電器、通訊、交通工具這類的故障問題；再來就是感情問題，有可能發生爭執或情緒爆發的狀況；還有與人溝通也要注意，會有訊息傳達錯誤而引起的誤會，請多點耐性、細心，試著換位思考，避免關係破裂而無法挽回。

這波的水逆，受災戶分別是：水瓶座、金牛座、獅子座、摩羯座、天蠍座。

主要受災戶：水瓶座

TOP 1: 水瓶座。

此次水逆位於水瓶座，影響水瓶座較為負面，也因此諸事不順。特別要注意交通事故，請多加留意開車、騎車、搭交通工具，或是因為其他事故而引起的交通意外。另外若有要外出旅行或搭飛機的人，記得在出發前確認好時間，和自己要攜帶的東西。在開車丶騎車時也不可操之過急，務必要謹慎行駛。

次要受災戶：金牛座、獅子座、摩羯座、天蠍座。

TOP 2: 金牛座。

金牛座的財務方面，會出現負面影響，例如收入或業績不如預期，投資不利被套牢，物品出貨卻收不到款項。除了要花錢消災賠錢了事，還有可能遇到借錢不還的人，當你去催討時，對方又藉故避不見面。建議這段期間好好思考財務方面的問題，減少相同情況時，能減少損失的風險。

TOP 3: 獅子座。

獅子座的工作上影響得最多，不論是人際關係還是工作都會常犯錯。在水逆期間，各位獅子座總會有不專心、心浮氣躁的情況，請盡量控制情緒，別因此認為是別人在針對你，而做出抱復性的行為。你現在只是處於水逆期間，當水逆過去一切都會回復正常。做任何事情都要盡量小心，控制情緒，就可安然渡過。

TOP 4: 摩羯座。

這時的摩羯座就稍為注意電子產品及通訊的問題。家中有老舊或蝦疵的電器產品，避免管線裸露而造成的電器走火，若有需要維修的，請及早留意。還有因為通訊產生的失誤，有可能使得正在進行財務投資的你下錯單，而造成資金的流失與慘賠，或是來不及備份而機器損毀。

TOP 5: 天蠍座。

天蠍座也要留意感情因素問題，顯示感情與愛情曾經的麻煩事，有可能又重新出現。夫妻或情侶間會有小口角或吵架，避免因為生活的小習慣不同、工作事情而對另一半發脾氣；單身的人可就要注意愛情騙子，或是來騙你們錢財的。當然如果想修復跟另一半的感情關係，現在也是個好時機，將事情說清講明，重溫幸福時光。