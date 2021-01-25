唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！巨蟹多出去找桃花 射手正財多到擋不住

全球受到新冠疫情的影響，有些人失去了原有工作，有些公司出現了營運危機。由於每個月的基本開銷，與各種貸款負債的壓力，你我為了多賺錢絞盡腦汁，斜摃與投資已然成為趨勢。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2021投資什麼會賺大錢？

2021-01-22 10:03