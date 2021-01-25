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唐綺陽星座運勢週報：水逆來了！巨蟹多出去找桃花 射手正財多到擋不住
唐綺陽星座運勢週報1/25-1/31
重要星象：四星在水瓶座，水星將逆行，金星衝刺中，金星水瓶，日木入相位
四星在水瓶座，緊鑼密鼓的氛圍中，將面臨生命中重要的變化。水星將逆行，容易產生溝通不良、難以處理的狀況。金星魔羯衝刺中，在新、舊模式間產生糾結，並有諸多衡量。水星將在水瓶座待到三月中，伴隨渡過創新的過程，重新建構安全感。日木入相位，能夠帶來樂觀的氛圍。
工作注意：白羊、金牛、天蠍、水瓶
白羊：別意氣用事，多參考前輩建言
金牛：在混亂之中，更要保有中心思想
天蠍：有想法意見，要勇敢說出來
水瓶：工作多線進行，都能把事做好
桃花注意：巨蟹、天秤、魔羯、雙魚
巨蟹：多出去聚會，桃花機會就在其中
天秤：容易患得患失，請先保持低調
魔羯：陷入情緒低潮，會影響感情經營
雙魚：與桃花互動像家人，有機會跟家人介紹
財運注意：雙子、射手
雙子：財運旺，有貴人帶領不妨跟進
射手：正財機會多，快招架不住
健康注意：獅子、處女
獅子：體能狀況下降，是時候該運動了
處女：經營健康有成，適合做大改變
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