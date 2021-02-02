快訊

卜蜂董座：萊豬進口是政治問題 民眾吃到機率很低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

測字：他是你的良緣嗎？還是桃花劫？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

我們總是在期待著一份妙不可言的緣分，希望真命對象早點來到自己身邊。然而，遇到了自己喜歡的人，付出了真心，卻不一定能換到幸福。如果你正為了一個人牽腸掛肚，明明順利交往，心裡卻隱隱有些不安，不妨跟著科技紫微網的測字來算一算，他究竟是你的良緣，還是桃花劫？

　

測字選項：

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網

　

結果分析：

　

選「緣」字：

「緣」是一個左右結構的字，它們的形狀帶著一種似連而未連的感覺。這個字透露著，你們的關係正日漸親密，因為你們彼此的心裡都有對方的位置。

再看到「緣」的右邊，上面像緊握的雙手，下面又是執著的追逐。這反映出，你既然認定了對方，就要主動一點，只要稍加用心就易開花結果。

　

選擇「份」字：

選中這個「份」字，預示著你們的感情並不如期待中那樣順利，意見分歧的情況會日漸增多。「份」上面的「八」字點明了原因──兩個人的心沒有往同一個方向靠近。

在這樣的關係中，只要一個不小心，說出的話就會變成傷人的「刀」，再怎麼努力相愛，也會被傷得體無完膚。他就像你人生的劫難，想逃、逃不掉，想好、好不了。

　

選擇「深」字：

「深」字從字面上解釋，就是深情與厚誼。你對他是一片真心，在他的面前總是會收起自己的稜角與鋒芒，只想為他付出。

這個字的右邊像一棵樹木上撐著一把傘，代表著你在對方心裡其實佔有一定的位置。只不過，他的關心有時候未必是你想要的，所以你總感覺他不夠愛你。

　

選擇「淺」字：

「淺」字的外型就像一層層的波浪，與「深」字相同的是，你們在感情中都屬於付出型的人格，一旦喜歡上了一個人，就會用盡全力付出，不問結果。

然而，這個字的右邊是由兩個「戈」上下相疊。戈是武器之意，表示這段感情裡你一直在負重前行，雖然身邊的人都想拉你一把，偏偏你愛得太癡狂，只差沒有抄起武器來守護愛情

　

在茫茫人海裡，能相遇已經不容易，還需要在對的時間遇見對的人，才能讓愛情綻放出最絢爛的火花，讓幸福停駐在你的生命裡。

　

【延伸閱讀】

批算愛情流年，掌握幸福關鍵

解讀靈魂！預知你的浪漫婚緣

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

愛情 科技紫微網

延伸閱讀

揮別負能量過往！2021年「3生肖」喜事不斷、順利翻身

相親居酒屋主打「女性免費」女客破二位數、男客慘掛零

53歲玉女歌手不婚真實內幕 阿爸狠嗆相親對象：不賣女兒！

荷包被衝擊苦不堪言？2021年3生肖時運轉換迎「暴富運」

相關新聞

測字：他是你的良緣嗎？還是桃花劫？

我們總是在期待著一份妙不可言的緣分，希望真命對象早點來到自己身邊。然而，遇到了自己喜歡的人，付出了真心，卻不一定能換到幸福。如果你正為了一個人牽腸掛肚，明明順利交往，心裡卻隱隱有些不安，不妨跟著科技紫微網的測字來算一算，他究竟是你的良緣，還是桃花劫？

2月財運TOP5出爐！「過年期間這個星座旺爆」手氣超好易中獎

2021年順利的過完1月份，大環境的變化不大的情況下，2月又財運適逢過年期間，除了本身的工作及事業財之外，大家更期待這次過年期間的財運如何。這邊幫大家列出2月財運最好的前五名，相信大家可以把握這個月的好運，賺得不少加菜金。

每日星座運勢／金牛避免說人長道短 財運逢凶化吉

2021-02-2 牡羊座 需多留意粗心大意的毛病。 整體運：★★★☆☆ 今天任務比較雜亂，一個細小的錯誤都會影響工作的進度，多點耐性才能提高效率。花錢的慾望較強，不如拿來請客，改

2月星座塔羅運勢：金牛乘風破浪，牡羊先守後攻

在今年2月，我們就要向農曆鼠年揮手道別，迎來牛年的新旅程。在這個重要的月份裡，有熱鬧的春節，也有甜蜜的情人節，每個星座會有怎樣的運勢變化？對生活又有哪些影響呢？馬上跟著科技紫微網一起來看看12星座的2月塔羅運勢吧！

唐綺陽星座運勢週報：五星連珠+水星逆行同時發生！這些事要當心

周一金星進水瓶，形成五星連珠，水瓶感受深刻，易有人際關係的煩惱。水星逆行，橫跨農曆新年期間，注意溝通不良或是過往事件被重新提及，應有自覺妥善處理人際關係。水逆與太陽漸合相，明星及政治人物多紛擾。

【2021辛丑十二生肖運程大預言】雨揚居士／鼠牛虎兔 吉星高照

2021辛丑年輪值太歲為「楊信大將軍」，生肖屬「牛」者今年坐太歲，也稱「犯太歲」；生肖「羊」為正沖太歲，也稱「歲破」；生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。