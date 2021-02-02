測字：他是你的良緣嗎？還是桃花劫？

【文‧科技紫微網】

我們總是在期待著一份妙不可言的緣分，希望真命對象早點來到自己身邊。然而，遇到了自己喜歡的人，付出了真心，卻不一定能換到幸福。如果你正為了一個人牽腸掛肚，明明順利交往，心裡卻隱隱有些不安，不妨跟著科技紫微網的測字來算一算，他究竟是你的良緣，還是桃花劫？

測字選項：

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

選「緣」字：

「緣」是一個左右結構的字，它們的形狀帶著一種似連而未連的感覺。這個字透露著，你們的關係正日漸親密，因為你們彼此的心裡都有對方的位置。

再看到「緣」的右邊，上面像緊握的雙手，下面又是執著的追逐。這反映出，你既然認定了對方，就要主動一點，只要稍加用心就易開花結果。

選擇「份」字：

選中這個「份」字，預示著你們的感情並不如期待中那樣順利，意見分歧的情況會日漸增多。「份」上面的「八」字點明了原因──兩個人的心沒有往同一個方向靠近。

在這樣的關係中，只要一個不小心，說出的話就會變成傷人的「刀」，再怎麼努力相愛，也會被傷得體無完膚。他就像你人生的劫難，想逃、逃不掉，想好、好不了。

選擇「深」字：

「深」字從字面上解釋，就是深情與厚誼。你對他是一片真心，在他的面前總是會收起自己的稜角與鋒芒，只想為他付出。

這個字的右邊像一棵樹木上撐著一把傘，代表著你在對方心裡其實佔有一定的位置。只不過，他的關心有時候未必是你想要的，所以你總感覺他不夠愛你。

選擇「淺」字：

「淺」字的外型就像一層層的波浪，與「深」字相同的是，你們在感情中都屬於付出型的人格，一旦喜歡上了一個人，就會用盡全力付出，不問結果。

然而，這個字的右邊是由兩個「戈」上下相疊。戈是武器之意，表示這段感情裡你一直在負重前行，雖然身邊的人都想拉你一把，偏偏你愛得太癡狂，只差沒有抄起武器來守護愛情！

在茫茫人海裡，能相遇已經不容易，還需要在對的時間遇見對的人，才能讓愛情綻放出最絢爛的火花，讓幸福停駐在你的生命裡。

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